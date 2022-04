En un día marcado por la interna de Juntos por el Cambio, Carrió dijo que “Patricia se presentaba como la sustituta de Macri y hoy él es candidato”

La líder de la Coalición Cívica contó su versión de la reunión que mantuvieron los principales referentes de JxC

Los principales referentes de Juntos por el Cambio volvieron a mostrar sus diferencias estos últimos días en torno a la figura del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei, y este jueves se sumó a la discusión la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, quien consideró que las recientes tensiones en el espacio surgieron entre otras razones debido a que la titular del PRO, “Patricia Bullrich, “se presentaba como la sustituta de (el ex presidente Mauricio) Macri”, quien “hoy es candidato”.

La ex legisladora nacional analizó de esa forma el debate reciente por el comunicado que emitieron las autoridades de la alianza opositora, que luego fue cuestionado por la ex ministra de Seguridad, una de las dirigentes que firmó el texto, por haber decidido el rechazo a un acuerdo electoral con el economista liberal.

“Lo que me contaron es que en un momento Mauricio dijo que (Milei) es autoritario, pero que tiene buenas ideas, y los otros le dijeron que sí. Y Patricia, cuando llegó no quiso contradecir a Macri, por eso lo hace hoy, y cuando ella quiere corregir eso no lo puede hacer porque está la foto en la que se la ve redactando. Ella quiso sacar ese párrafo, pero no pudo porque lo había puesto su líder”, comentó Carrió.

“Patricia se presentaba como la sustituta de Macri y hoy él es candidato”

Al participar del programa Verdad-Consecuencia, que conducen las periodistas Luciana Geuna y Maru Duffard en TN, la ex diputada explicó que la parte del mensaje con la que Bullrich no estuvo de acuerdo fue la que menciona al economista y dice que el espacio no quiere “la anarquía”.

“Hay un conflicto que es muy claro: Patricia se presentaba como la sustituta de Macri y hoy Macri es candidato. El líder indiscutido del PRO es Macri como la de la Coalición Cívica soy yo”, sostuvo.

El conflicto surgió el miércoles, cuando la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió para darle su apoyo al titular de la UCR, Gerardo Morales, al considerar que sufrió “una operación de envergadura” por las versiones sobre un supuesto acuerdo con el Gobierno para las designaciones en el Consejo de la Magistratura.

Última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Durante ese encuentro además se trataron otros temas de agenda, como una posible ampliación de la alianza de cara a las elecciones del año próximo, lo que motivó que en el comunicado final tras el cónclave se incluyera un párrafo rechazando la incorporación del libertario.

Esto fue criticado más tarde por Bullrich, quien llegó tarde a la reunión del miércoles y recién en la mañana del jueves expresó su malestar por esta última decisión y remarcó que “el ‘no’” hacia la apertura en ese sentido no sería “una buena estrategia para JxC”.

“Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte, así que estamos discutiendo algo abstracto y no me parece que sea razonable discutirlo de esa manera”, aclaró la presidenta del PRO en declaraciones a radio Continental.

Al respecto, Carrió dio su propia visión del conflicto: “ A mí me contaron otra versión de la reunión, que en realidad no hubo tanta discusión, que estuvieron totalmente de acuerdo en los temas de Boleta Única y en todo, y que en el único momento (hubo diferentes opiniones) cuando se dijo ‘si Milei ni siquiera quiere estar en Juntos por el Cambio’” , contó.

Además, fue crítica del rol que está teniendo actualmente el economista y señaló que “en los momentos en los que las sociedades están muy enojadas y rabiosas, estos fenómenos emergen, tanto acá como en el mundo”.

“Me parece que el debate de la libertad hay que darlo. Hay que formar a las nuevas generaciones para que tengan la idea de la libertad, que me parece que está un poco confundida, y la de un anarco liberalismo capitalista, que son dos cosas distintas”, agregó.

