El intendente kirchnerista de Morón anunció un aumento “histórico” de hasta el 85% a empleados municipales

Los trabajadores municipales de Morón percibirán un incremento de hasta el 85% para las categorías más bajas

Después de la controversia por el volante con recomendaciones de “control de daños” para el consumo de drogas, el intendente de Morón, Lucas Ghi, volvió a ocupar el centro de la escena pública, esta vez, en lo que refiere a la economía. Es que el jefe comunal acordó un aumento salarial con subas de hasta el 85% para los empleados municipales, al que calificó “histórico”, superando los porcentajes paritarios que se están negociando en la mayoría de los acuerdos del país.

El incremento, suscripto con las distintas asociaciones gremiales que representan a los trabajadores municipales, implica una recomposición desde abril de este año, hasta marzo de 2023, que implicará una suba de al menos el 77% sobre los actuales salarios básicos, que se suma a una actualización del 6% adicional a los sueldos actuales, correspondiente a la paritaria 2021.

Para las cuatro categorías más bajas del escalafon municipal, el incremento será mayor. Las subas llegarán a más del 85 por ciento, informó el municipio.

La distribución de las cuotas salariales se efectuará de mayor a menor: un 26% en los básicos de los sueldos de mayo y un 32% para las categorías más bajas . En los dos casos, el 6% del incremento corresponde a la paritaria del período 2021/2022. El resto de las cuotas se distribuyen con un 22% de aumento a partir del 1 de septiembre, y otro del 15% desde el 1 de marzo de 2023.

De esa forma, los aumentos acumulados significarán una suba de los actuales haberes básicos del 77% y 85%, de acuerdo a las categorías. La actualización de los sueldos estatales se suman a la decisión de otros municipios del conurbano bonaerense como Avellaneda, que ya resolvieron otorgaron incrementos anuales superiores al 65 por ciento, para resguardar el poder adquisitivo de los empleados municipales ante la dispara de precios por la inflación.

El peronismo bonaerense, alineado mayoritariamente con el diputado Máximo Kirchner, ajusta tuercas con acciones para contener la disparada inflacionaria, que en marzo pasado alcanzó un nuevo récord del 6,7% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. En las últimas semanas, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, estuvo acompañando medidas complementarias de esta índole en la provincia de Buenos Aires, mientras refuerza la aplicación y el control del programa Precios Cuidados.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, junto a trabajadores municipales

“Nos llena de alegría poder celebrar, junto a nuestros trabajadores y trabajadoras, este 1° de Mayo -un día tan especial para la reivindicación de derechos laborales- con esta gran noticia para todos y todas. Estamos iniciando una recomposición salarial histórica, que apunta a mejorar fuertemente el poder adquisitivo de las y los municipales ”, sostuvo el intendente Ghi, tras la firma del acuerdo de ayer a la tarde.

Junto a los salarios de abril, el municipio de Morón pagará a sus trabajadores un bono de 5.000 pesos, que estará acreditado este viernes. En agosto de 2022, habrá otros $4.000 adicionales a quienes cobren plus por actividad crítica, llevando ese ítem a 7.136 pesos mensuales, y el bono no remunerativo Enfermería, que cobra el personal que cumple funciones como auxiliar, técnico/a y profesional de enfermería, que “será convertido a una bonificación remunerativa no bonificable”.

En la administración pública municipal, la plantilla de sueldos suele ser heteorógenea, con remuneraciones que por momentos perforan por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en lo que refiere a las jerarquías más bajas, según se puede observar en la información pública oficial del sitio web de Morón.

“Somos conscientes de que la crisis derivada de esa combinación trágica de herencia recibida y pandemia afectó especialmente a las trabajadoras y trabajadores, muchos de los cuales se quedaron sin empleo o sufrieron una merma importante del poder adquisitivo de sus salarios, fruto de la incesante inflación”, afirmó el intendente y agregó que “aunque sabemos que aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo para frenar los aumentos de precios, nos llena de orgullo poder dar los pasos hacia la dignificación de las condiciones salariales y laborales en el Municipio”.

