Tras el fallo que declaró que no fue un delito, los usurpadores de la toma en Los Hornos venden los terrenos a $400.000

Toma de tierras en Los Hornos (Foto: Franco Fafasuli)

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla determinó que la mega toma de Los Hornos no fue ilegal. La resolución generó polémica. El magistrado adujo que los usurpadores lo hicieron durante el día; que no se ocultaron; que no utilizaron violencia; y que el fiscal no imputó a ninguna persona, es decir no había delito en ocupar más de 160 hectáreas que pertenecían al Estado Nacional. La decisión tuvo consecuencias inmediatas, dos intentos de nuevas tomas, y la novedad de los últimos días: usurpadores que se sienten dueños del lugar venden los terrenos a través de internet. ¿El valor?, oscilan entre los 300.000 y 400.000 pesos. Y no son una ni dos parcelas, son docenas que salen al mercado de manera ilegal porque no tienen títulos de propiedad. La gobernación tampoco otorgó títulos de propiedad provisorio, ni avanzó con el proyecto de urbanización del lugar.

De manera paralela, y también como incidencia directa a la decisión judicial, las tierras de los alrededores al asentamiento bajaron su precio de mercado . Las inmobiliarias están “retasando” las propiedades. Por ejemplo, una parcela ubicada en la calle 80 bis, entre 141 y 142, de los 17.000 dólares que salía hace un mes, bajó a 7.500 dólares.

Un trabajo reciente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Región Capital La Plata, revela los efectos económicos perjudiciales que sufrieron las propiedades privadas, como terrenos e inmuebles circundantes a la toma de Los Hornos.

Uno de los terrenos con casilla que está en venta después del fallo de la justicia

En su análisis, los empresarios recuerdan que “en la tierra donde estaba el Club de Planeadores el valor de la hectárea en la zona previo a la usurpación era de $6.000.000 para fracciones ubicadas en zonificación ‘Rural o Reserva Urbana’; y $12.000.000 la hectárea, para fracciones ubicadas en ‘zonificación Urbana’ (susceptible a urbanizar según el Código de Ordenamiento Urbano). Luego de la toma, para toda la zona de adyacencias los valores estimados pasaron a $3.000.000 por hectárea, para zonificación Rural o Reserva Urbana y $6.000.000 para zonificación Urbana. Por lo que el promedio de la baja de los valores es de un cincuenta por ciento (50%)”.

Terreno se vende

“Hola Ezequiel, ¿sigue disponible?”, le preguntan al vendedor por uno de los terrenos de la mega toma de Los Hornos que se publica a 300.000 pesos, abreviado como “300″ en la publicación subida a la web justo después de la resolución del magistrado.

El mismo Ezequiel publicita otra parcela, que vende o permuta por un valor de 400.000 pesos.

Alan, un segundo falso propietario tomó varias fotos de la casilla de madera plantada en la toma. En uno de los retratos se observan en primer plano tres sillas ubicadas fuera e iluminación clandestina. En este caso, vivienda y terreno sale a la venta por 350.000 pesos, abreviado como “350″.

En los tribunales platenses ya tramitan causas de hace dos años en las cuales, el Municipio de La Plata denunció que, a pocas semanas de la toma, presuntos punteros políticos vendían los terrenos usurpados, también a través de páginas web, entre 30 y 50 mil pesos, un valor diez veces inferior al actual.

“Subieron los precios después del fallo”

-¿Qué va a hacer el Municipio ante el auge de la venta ilegal de los terrenos de la toma después de la resolución del juez Ramos Padilla?, le preguntó este medio al intendente Julio Garro.

-Desde el Municipio procedemos a las clausuras correspondientes, contravenciones, y denuncias. Pero la mayoría de estos terrenos se venden de manera privada por internet. En el caso de Planeadores es gravísimo que el gobierno nacional y provincial, que son los propietarios de las tierras, no actúen ante la publicación de venta de los lotes dentro de la toma, pruebas que están en las denuncias. Hasta se ve el aumento de valores a partir del fallo judicial . A casi un mes del fallo, ningún funcionario actuó ante estos hechos de público conocimiento. Dentro de la toma ya hubo una muerte; venden drogas, hay gente armada. ¿Qué más debe pasar para que los responsables del gobierno provincial y nacional actúen?

Para el alcalde de la Plata, está claro que las ventas truchas de las parcelas “está relacionada con la resolución” de Ramos Padilla.

Un trabajo reciente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, revela los efectos económicos perjudiciales que sufrieron las propiedades privadas

María Botta, la secretaria de planeamiento de la comuna también ensaya una: “ El fallo blanquea una decisión política , que se viene aplicando desde 1950, un modus operandi que va a contramano de los principios de una ciudad planificada y capital de la provincia de Buenos Aires, que rompe con los sueños de los platenses, con la cadena de economía, bloqueando el desarrollo y con esto las oportunidades para un progreso equitativo, y violando el concepto de derecho universal al hábitat”.

“Resolver problemas actuales”

La Cámara de Desarrolladores Urbanos no solo expuso la depreciación de las propiedades lindantes con la mega toma de Los Hornos, también expresó su preocupación por “la problemática de los asentamientos clandestinos en el municipio de La Plata”.

En el escrito, enviado a Infobae, se destaca que “los efectos económicos sobre la propiedad privada se reflejan en que los terrenos e inmuebles circundantes pierden valor generando un perjuicio patrimonial evidente”; pero también describe la situación que los vecinos y empresarios padecen a consecuencia de las tomas de predios.

“Durante algunos años en el Municipio de La Plata se ha visto un proceso de usurpación de tierras fiscales y privadas. En estos asentamientos los problemas son multidimensionales y centrales, que pueden enumerarse en falta de servicios públicos, tales como apertura y mejoramiento de vías de circulación; agua, energía, cloacas , desechos de residuos y otros” y recuerda que “estos factores no solamente afectan la calidad de vida sino que se convierten en focos donde los niveles de salubridad general y en especial en los niños y los jóvenes se ven reflejados en su máxima expresión, contrayendo enfermedades prácticamente extinguidas que recobra impulso en este tipo de desorganización urbana”.

Este terreno se vende a 300.000 pesos. La operación es ilegal

A esta enumeración de factores, los desarrolladores suman “un incremento notable de los índices de delitos contra la propiedad, hurtos y robos, convirtiéndose en un conflicto de pobres contra pobres”.

Por lo general, las usurpaciones en La Plata se concentran en las zonas sur y el oeste, motivo por el cual, recalca la nota, “provoca que los desarrolladores inclinen sus inversiones hacia el eje norte de la ciudad, provocando que esta situación impida un desarrollo urbano armonioso y sustentable, provocando una macro concentración en las zonas donde la propiedad, la inversión y la producción encuentran ambientes más seguros y amigables”.

Estas son algunas de las razones por las cuales los empresarios de La Plata urgen al gobierno municipal y provincial a “resolver problemas actuales o potenciales” como “la pobreza, la marginalidad social, la congestión urbana, la degradación ecológica” y les recuerdan a las autoridades que “esa insatisfacción llega a ser un problema cuando estos conflictos no son afrontados y se los caracterizan como inevitables y se convierten en parte del paisaje social”.

En la mega toma de Los Hornos viven unas mil familias (Foto: Franco Fafasuli)

María Botta, por su parte, agrega: “Las tomas planificadas, impactan negativamente en el desarrollo de la zona, atentando contra los inversores que apostaron emprender desarrollos con todos los servicios para empezar a jerarquizar el barrio, algunos teniendo que deshacerse de esos proyectos porque ya contemplan una pérdida, y desalentando el inicio de nuevos desarrollos”.

También enumera las soluciones habitacionales que realizó el municipio y la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas y recuerda que: “La generación de suelo urbano forma parte de la planificación en la que venimos trabajando. Con la actualización normativa anual garantizamos que los privados transformen predios ociosos, en desarrollos urbanísticos, ya sean en barrios abiertos, cerrados o loteos sociales , en este último caso, donde un porcentaje se administra desde el banco de tierras. Estas acciones que llevamos adelante irán regulando el valor del metro cuadrado de suelo urbano”.

SEGUIR LEYENDO: