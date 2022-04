Intendentes de Juntos rechazan la iniciativa que les da poder de policía para ir contra quienes no cumplan con Precios Cuidados

Intendentes de Juntos en la provincia de Buenos Aires salieron a rechazar el proyecto de ley que propone el Frente de Todos donde se faculta a los municipios a tener poder de policía para salir a controlar el acuerdo de precios en los comercios adheridos al programa Precios Cuidados. Tanto en el PRO como en la UCR advierten que si se aprueba la ley no saldrán a recorrer comercios para verificar la aplicación de los precios de referencias como forma para combatir la inflación.

Como mecanismo para contener la dispersión de precios, el senador provincial por el Frente de Todos, Francisco Paco Durañona, volvió a presentar un proyecto de ley que faculta a los intendentes a tener poder de policía y accionar contra aquellos establecimientos que en sus distritos no cumplan con acuerdos suscriptos como el programa Precios Cuidados por ejemplo, la ley de etiquetado o la ley de góndolas para garantizar la variedad de productores . Entre las facultades que tendrían los intendentes aparecen la posibilidad de hacer apercibimientos, multas, clausuras y hasta quita de licencias y habilitaciones . El proyecto, además, cuenta con el aval del Secretario de Comercio, Roberto Feletti.

En medio de una ola inflacionaria y tras los anuncios que hiciera el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Durañona volvió a insistir con su iniciativa que ya había sido aprobada en el Senado pero no se trató en Diputados y terminó perdiendo estado parlamentario. “Hoy los municipios no tienen ninguna facultad. En el marco de un país federal es central poder coordinar este tema entre la Nación, la Provincia y los municipios. Es inviable que la Secretaría de Comercio se tenga que ocupar de todo”, le explicó Durañona a Infobae sobre el espíritu del proyecto de ley que -según el legislador- cuenta con respaldo de intendentes tanto oficialistas como opositores.

Axel Kicillof recorrió San Antonio de Areco junto al intendente Paco Durañona

En Juntos miran con desconfianza la iniciativa que, sustancialmente, lo que propone es modificar la ley de defensa del consumidor de la provincia de Buenos Aires. Intendentes tanto del PRO como de la UCR salieron a despegarse de un operativo de control de precios a comercios de proximidad o grandes supermercados para detectar el incumplimiento -o no- del acuerdo de Precios de Cuidados.

“Seguimos sin tener certeza de hacia dónde quiere ir y cuál es el plan del gobierno para poner un freno a la inflación desmedida. Porque vuelven sobre recetas de este tipo que ya han fracasado, está demostrado en la práctica a través de los años que no sirven”, le dijo a Infobae el intendente de La Plata, Julio Garro (PRO).

Si bien el jefe comunal de la capital bonaerense se mostró predispuesto a “trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones a las problemáticas”, aseguró que “la inflación es un problema macroeconómico de origen monetario, no micro de cuidar el precio de algunos productos” y volvió a rechazar el plan diseñado desde el FdT.

Los intendentes Néstor Grindetti y Julio Garro

El fin de semana último, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (PRO) también había cuestionado que los intendentes comanden los operativos de control de precios. En una entrevista con Infobae, el intendente del distrito donde se encuentra Mar del Plata, aseguró que los controles de precios no sirven”, y que “es la forma de echarle la culpa a alguien. Le echas la culpa a los intendentes que no controlan, cuando el problema es otro. El problema no es el control, si no funcionó nunca, ¿va a empezar a funcionar ahora? No. Hay que gastar la plata bien y eso es lo que no se está haciendo”, advertía.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, también rechazó el proyecto del Frente de Todos. “La guerra contra la inflación tiene una nueva víctima: los comercios. Ahora el enemigo es el kiosco del barrio, el almacén de la esquina. Quieren que los intendentes castiguemos a los comerciantes por la impericia del gobierno, no voy a hacerlo”, expresó.

Desde la UCR también rechazaron el poder de policía que les confiere el proyecto de Durañona. En diálogo con Infobae, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, fue tajante: “no lo vamos a aplicar. No sirve el control de precios para bajar la inflación. Es como si un paciente tiene fiebre y nos obligan a tomarle la temperatura para que le baje. La causa de la inflación está en manos de la política nacional y cómo combatirla también, no de que los intendentes controlen o no los precios cuidados”, dijo el jefe comunal del radicalismo.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aíola

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, fue otro de los jefes comunales de Juntos que también se opusieron al proyecto de Durañona. Incluso mantuvo un cruce con el autor de la iniciativa. A través de sus redes, Grindetti les mandó un mensaje a los comerciantes de Lanús: “Este intendente ni ningún agente municipal van a perseguirlos ni cerrar ningún comercio de barrio. El Frente de Todos está desesperado porque no sabe cómo contener la creciente inflación”.

Pero Durañona le remarcó que “los comercios de barrio son víctimas de los abusos de monopolios que producen alimentos, al igual que los vecinos de cada comunidad”, y lo invitó a “trabajar en conjunto para defender los derechos de consumidores y a los comercios de cercanía que reciben los productos con aumentos especulativos, a garantizar cumplimiento de acuerdos de precios, la presencia de productos en góndolas y etiquetado frontal”, como propone el proyecto de ley que buscará aprobar el legislador.

