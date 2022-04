Guillermo Montenegro: “La cultura del trabajo se perdió porque diste guita a cambio de nada”

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón (foto: Christian Heit)

“No llego a fin de mes, eso es lo que escucho cada vez que hablo con los vecinos”. El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (Juntos), repite en varias ocasiones lo mismo: que la inflación y la situación macroeconómica impacta de lleno en el día a día de los sectores medios en el distrito que gobierna desde 2019. En una charla con Infobae, el jefe comunal de la ciudad más grande del interior de la provincia de Buenos Aires toma distancia de sus pares Néstro Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata) por el pedido de traspaso de la Policía Local a los municipios y remarca que tiene una buena relación de trabajo con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Pide dejar de lado la emisión monetaria y “hacer eficiente” el gasto público. Atravesado por sus propios conflictos con movimientos sociales asegura que “creer que el Estado es el generador de trabajo es un disparate” y adelanta que las medidas de fiscalización de precios que anunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof con intendentes no funcionarán.

-¿Cómo impactó el último índice de inflación de 6,7% del mes de marzo en la ciudad de Mar del Plata?

-El número es horrible, lo más problemático es cómo impacta en la gente. Cada vez que salgo a la calle me dicen: “No llego a fin de mes” . Dentro de los problemas que te plantea el vecino están la inseguridad, el empleo, pero hoy te diría que empezó a hacer tope el tema de la situación económica. Te hablo de gente que labura mucho y no llega. Ya bajó el nivel de qué comprar y no le alcanza. Y encima, pensar que de alguna manera el control de precios va generar algo y máxime en la cabeza de los intendentes cuando es una receta que nunca funcionó es un problema

-¿Y que habría que hacer para usted?

-Con lo que hay que terminar es con usar la maquinita para emitir o usar la plata para la cuestión electoral. Hay que ser eficiente en la utilización del dinero público. No pensar que vas a controlar un almacén que está viendo cómo paga el alquiler del loca,l o uno o dos sueldos de los empleados que tiene ese almacén.

-Esta semana el gobernador bonaerense Axel Kicillof hizo varios anuncios y uno de ellos fue avanzar con el control de precios en acuerdo con los intendentes, ¿no está de acuerdo?

-Creo que es la forma de echarle la culpa a alguien . Le echas la culpa a los intendentes que no controlan, cuando el problema es otro . El problema no es el control, si no funcionó nunca, ¿va a empezar a funcionar ahora? No. Hay que gastar la plata bien y eso es lo que no se está haciendo.

-También se plantea el tema con los intermediarios en la cadena de valores desde el productor hasta el consumidor

-Puede haber vivos en el medio, pero no es por ahí. Hoy no sabés cuánto te va a salir el valor de reposición de lo que estás vendiendo, no sabés lo que te va a salir el mes que viene o en 15 días. El control no funcionó nunca. Hay que dejar de emitir , es la forma en que el mundo lo resuelve.

-¿Cuál es la problemática principal que tiene Mar del Plata?

Ésta. No es la que tiene Mar del Plata únicamente. Es la agenda que te impone la gente, que cuando vos salís te dice ‘no llegó a fin de mes’. El problema transversal es “no llego a fin de mes y quiero vivir más seguro”. En el medio están los temas locales si querés llamarlo así: bacheo, iluminación, poda de árboles, basura, etc. Los dos problemas macro son esos: no llegar a fin de mes y la inseguridad. Es parte de la charla cotidiana.

"En lo local no hay diálogo con la oposición", dice Montenegro (Foto: Christian Heit)

-En cuanto a la inseguridad hay un planteo de algunos intendentes del PRO, su espacio político, de avanzar con el traspaso de la Policía Local a las intendencias ¿cuál es su opinión, qué se debe hacer?

-No tiene que ver con quién tiene la jefatura, si no cómo se coordina el trabajo. Hay modelos exitosos donde hay una sola policía nacional para todo como en Colombia y tenés un modelo como en Estados Unidos que vas a Washington y hay policías hasta de zoológico. El tema es cómo coordinás.

-¿Cómo es su relación con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni?

-Hay una buena coordinación. Desde el municipio donamos 20 patrulleros al gobierno de la provincia para ser utilizados en General Pueyrredón, para ayudar a cuidar a nuestros vecinos y eso se coordina por dónde tienen que trabajar los patrulleros, se hace un mapeo en conjunto de cuáles son los lugares más complejos, cuáles son los lugares donde se tienen que colocar cámaras, qué tipos de adelantos tecnológicos son convenientes, la geolocalización de patrulleros, la localización de chapas patentes o el reconocimiento facial.

- ¿Y políticamente con el Frente de Todos cómo es un relación en el orden local?

-Inexistente.

-¿No hay diálogo, ni colaboración para gestiones con la Provincia o la Nación?

-Desde lo local, no. Al contrario, cuando propongo algo se oponen. Pero es no ¿y qué? Porque el vecino tiene el problema, pensemos cómo solucionarlo y la respuesta siempre es no. La lógica es: le va a ir mal al gobierno de Montenegro, nos va a servir a nosotros. Pero en definitiva al que le va mal es al que vive en Mar del Plata. La oposición es buena cuando es constructiva. Lo más complejo no es atacar a un gobierno o a una persona. En definitiva no estás haciendo lo que tenés que hacer que es cuidar a los vecinos de Mar del Plata.

-Su par de Lanús, Néstor Grindetti, con quien comparte espacio político, dijo que un intendente debería ser el candidato a gobernador, ¿coincide?

-Lo que está claro es que, más allá de los nombres, Juntos tiene que estar unido y es con todos . A nivel nacional y provincial tiene que tener una propuesta buena, superadora y no buena para una persona o el espacio: sino buena para la gente. Hablar de nombres propios en este momento, tanto a nivel nacional como provincial o si tiene que ser abogado, médico, ingeniero, intendente o gobernador sería faltarle el respeto a la gente en la situación en la que está hoy la Argentina.

Con Diego Santilli en Mar del Plata durante la campaña legislativa del 2019

-Entonces no descarta la opción de que sea un intendente el candidato el año que viene

-No son nombres propios. Tampoco son proyectos personales y tampoco son proyectos políticos de una persona. Tenemos que pensar claramente cuáles son los problemas de la Argentina y ver de qué manera todos juntos trabajamos para una propuesta en contra del kirchnerismo, pensando en la Argentina. No pensando en vamos a ganar; pensar cómo vamos a trabajar en la inflación, en la inseguridad, en lo público y privado, porque creer que el Estado es el generador del empleo es un disparate. El Estado es el que facilita, ayuda, empuja y también es el que controla.

-Pero no tiene que tener intervención para usted

-Está claro que el Estado tiene un rol clave, ayudando a la habilitación de empresas, acompañando al empresario o al kiosco. A mi me sirve una pastelería que pone un local en la esquina de la municipalidad o una empresa como Lamb Weston que va a tener entre 300 y 500 operarios en el parque industrial. La generación del empleo es privada, pensar que el Estado tiene que generar el empleo permanentemente es un error conceptual.

-Hay una discusión por estos días sobre la generación de empleo y los planes sociales. El Gobierno sostiene que no habrá más planes

-Hagámoslo porque se está hablando hace un montón de tiempo y no se hace. ¿Los planes no van más? Obvio que no. Si vos das plata a cambio de nada y en definitiva le das plata a alguien que va a sentirse más cómodo cortando dos veces por mes una calle en vez de levantarse a las cinco de la mañana para ir a laburar. Y sí, la verdad que vas a tener un problema porque se va a sentir más cómodo yendo dos veces por mes a cortar una calle y no levantándose a las 5 de la mañana. La cultura del trabajo se perdió ¿y por qué se perdió? Porque diste guita a cambio de nada. Yo hice 23 denuncias en Mar del Plata por los cortes, me gritan gordo represor, de todo. Pero esto tiene que ver con un orden y el orden tiene que ver con que el que quiere ir a laburar pueda ir a laburar.

-¿Se sintió la reactivación en el turismo en esta Semana Santa y en la temporada de verano?

-Nosotros tuvimos una temporada muy buena, de diciembre hasta ahora vinieron más de 4 millones de personas. Hubo una posición muy clara del municipio para ayudar, empujar y que el privado invierta y genere cambios. Esto te genera ofertas nuevas, más allá de la Mar del Plata tradicional sin ofertas novedosas no sirve. Por eso nos eligieron los jóvenes. El que genera el empleo es el privado y el que generó el cambio también fue el sector privado en Mar del Plata.

-Es un férreo defensor del sector privado

-Pasa que físicamente Mar del Plata es una de las ciudades más lindas del mundo, tenés laguna, la costa, la sierra. Si le agregás lo que hace el sector privado ayudado por el Estado, eso te va a potenciar y que el redescubrimiento haga que uno vuelva. El turismo nos genera 20 puntos del PBI y Mar del Plata no es una ciudad turística, es una ciudad con turismo. Si logro que esa actividad se supere va a ser más y es importante porque te genera trabajo y si Mar del Plata siempre es una ciudad más castigada por el índice de desempleo hagamos algo, pero es con el privado. El intendente también tiene que hacer cosas, cómo hago desde acá para que la habilitación salga más rápido, para hacérsela fácil y ahí entonces el privado va generar esa fuente de trabajo.

