Patricia Bullrich también rechazó la “ley Daniel Muñoz” para el blanqueo de los bienes sin declarar de los argentinos en el exterior

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se expresó en contra de “la Ley Daniel Muñoz”, el proyecto oficialista que busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI a través de un tributo para los argentinos que tengan bienes sin declarar en el exterior.

“Es realmente una inseguridad jurídica que la Argentina no se merece y me llama la atención que hasta ahora todos los departamentos que se han encontrado son cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo su secretario Muñoz ”, dijo la ex ministra de Seguridad, en una reunión que Juntos por el Cambio llevó a cabo en Parque norte.

“La verdad es que estas cosas tienen que hacerse a través de la investigación del lavado de activos, a través de la investigación de la corrupción, a través de la extinción del dominio, es decir, de las normas legales que persiguen aquellos ladrones que se llevaron la plata de la gente. Considero que aquellos que han sido los principales responsables de la corrupción, en vez de aprobar una ley de extinción del domino, quieren levantar el secreto bancario y lo que quieren en definitiva es que la Argentina no pueda recomponerse nunca mas internacionalmente. Quieren aislar a la Argentina del mundo”, agregó.

“Además, que miren quiénes han sido los que han evadido el dinero de este país. Han sido los funcionarios públicos que se robaron la plata, así que hay que perseguirlos desde la legislación penal, no desde la búsqueda de un impuesto que nada tiene que ver con lo que es un verdadero blanqueo . Un verdadero blanqueo es que toda persona que tiene dinero afuera pueda tener credibilidad en su país y blanquear el dinero de una manera legal y no con un 20% que es expropiatorio”, concluyó Bullrich.

De esta forma, la ex funcionaria se sumó a las críticas del senador opositor Martín Lousteau, que había afirmado que “el nuevo impuesto es un blanqueo encubierto, es la ley Daniel Muñoz”, en referencia al fallecido ex secretario privado del matrimonio Kirchner.

Martín Lousteau consideró que "el nuevo impuesto es un blanqueo encubierto"

“El que puede entrar acá es el que tiene una enorme porción de su patrimonio en negro, mal habido, que no lo puede usar. Por eso digo Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner que tenía propiedades afuera de todo tipo y color“, explicó en diálogo con el periodista Jorge Lanata en radio Mitre.

El oficialismo presentó el proyecto como un nuevo tributo para quienes tienen bienes en el exterior sin declarar. Lo recaudado sería utilizado para cancelar la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, cuando se analizan detenidamente los artículos de la iniciativa surgen detalles que llaman la atención de la oposición. Lousteau puntualizó, por ejemplo, que actualmente la Administración Federal de Ingresos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) cuentan con herramientas para lograr los mismos objetivos que podrían reportar incluso una recaudación más alta.

“Los organismos de control pueden utilizar actualmente todos los convenios de intercambio de información para encontrar bienes en el exterior. Y si te encuentran ese patrimonio no declarado te tienen que cobrar el 35 por ciento. Ahora, con el nuevo proyecto del kirchnerismo, te dicen que te van a cobrar 20%. ¿Entonces para quién está hecho esto? ”, se preguntó el senador.

Otro de los referentes opositores que se expresaron en contra del proyecto fue Maximiliano Ferraro. “¿Van a empezar con Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime?”, cuestionó el titular de la Coalición Cívica (CC), quien destacó a este medio que “en vez de tener un plan serio, responsable y previsible, están empecinados en alimentar el relato, no hacerse cargo de la realidad, quieren sólo congraciarse con el núcleo duro K”.

“La AFIP ya tiene hoy todas las herramientas legales para atacar la evasión, pedir que se levanten los secretos bancarios, cobrar multas y está, además, la ley penal tributaria. Esto es un pastiche para la tribuna” , dijo por su parte Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO.

