En la previa del Día de la Memoria, Cristina Kirchner se reunió con Hebe de Bonafini

Cristina Kirchner, con Hebe de Bonafini en la sede de Madres

En la previa del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Cristina Kirchner visitó a Hebe de Bonafini y a otras integrantes de Madres de Plaza de Mayo en la sede la Asociación.

“En vísperas de un nuevo 24 de marzo, la vicepresidenta @CFKArgentina se reunió con Hebe de Bonafini, Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación” , expresaron desde la cuenta oficial de Twitter de Madres de Plaza de Mayo, junto a la foto que retrató el momento.

“El encuentro fue muy fructífero, hablaron mucho y la vicepresidenta con el afecto que la caracteriza saludó a todo el personal de la Casa de la Madres. Al despedirse, Hebe y Cristina estaban muy emocionadas” , agregaron.

La visita se dio este martes, dos días antes de un nuevo 24 de marzo, cuando se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar, que derrocó al Gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón ese día de 1976.

Para este jueves y a 46 años del golpe, la Asociación convocó a una marcha a las 15.30 desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. En esta ocasión, sumaron la consigna “Con el F.M.I. en el país, morirán mas niñxs de hambre”. “En esta fecha especial, porque no hay que olvidar, desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo lxs invitamos a seguir manteniendo en alto la bandera de lxs 30.000 compañerxs revolucionarixs que dieron su vida por la Patria, por eso decimos una vez más NO AL PAGO DE LA DEUDA”, anunciaron en sus redes sociales.

Por su parte, la vicepresidenta reapareció así públicamente tras su presencia en el Senado el jueves pasado, cuando se aprobó el proyecto de refinanciación de la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, a pesar del voto negativo de 13 legisladores que responden a Cristina Kirchner.

En ese contexto, Hebe de Bonafini le había apuntado el jueves pasado a la gestión de Alberto Fernández: “Ahora el Presidente le echa la culpa a la guerra. Guerras hubo siempre... La culpa es de un Gobierno que no sabe gobernar y que no le importan los pobres”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, las dos caras de la interna del Frente de Todos (Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS)

Justamente, el tratamiento del acuerdo con el FMI en el Congreso fue uno de los últimos capítulos de las diferencias internas que atraviesa el Frente de Todos. Y en ese contexto, esta mañana Alberto Fernández volvió a referirse a sus discrepancias con la vicepresidenta y aseguró que “ya sea por narcisismo o egoísmo” la coalición gobernante “no puede darse el lujo de desunirse”. “De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad”, señaló.

“Valoro a Máximo y a Cristina pero no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo”, señaló el mandatario en diálogo con radio El Destape. Insistió, además, en señalar que “la política no es imponer una mirada sino sentarse a negociar”, pero advirtió que “cuando no se llega a un acuerdo, uno tiene que decidir”.

“Quiero que todo los compañeros y compañeros, argentinos y argentinos que confiaron en el Frente de Todos sepan que hice un gran esfuerzo por unir partes sin saber que iba a ser candidato”, expresó Fernández, que remarcó en más de una oportunidad que no quiere la ruptura de la coalición.

Y recordó que en 2018 fue el primero que, durante una reunión con los principales dirigentes del peronismo, dijo que “con Cristina sola no se puede”. Ahora, volvió a desempolvar esa frase, pero la actualizó: “Sigo creyendo lo mismo. No se puede sin nadie, aquí nadie sobre, nadie esta de más. De mi parte solo van a seguir encontrando voluntad de trabajar juntos”.

