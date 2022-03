Exclusivo: los chats que revelan cómo los piqueteros organizaron la violenta protesta frente al Congreso

La causa que investiga la violencia frente del Congreso durante el debate del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una muestra de cómo se organizan algunos movimientos sociales para provocar destrozos y la forma en que extorsionan a los beneficiarios de planes sociales para que asistan a las marchas. Hasta ahora el expediente tiene como principales imputados a integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Histórico. En esos incidentes, se produjo un ataque a pedradas al frente del Palacio Legislativo, que impactaron en los despachos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros senadores.

Los mensajes que se cruzaron los dirigentes de ese movimiento con los militantes revelan, por ejemplo, que se sortea el nombre de los beneficiarios que deben asistir de manera obligatoria a la protesta y que les toman lista para corroborar que no se ausente. También demuestran que un día antes los rangos superiores del MTR Histórico piden que lleven “los aportes” que cada uno de los inscriptos a planes como Potenciar Trabajo deben realizar de manera mensual.

Dos días antes de los violentos hechos ya calificaban a la movilización como “pesada” y “picante” y preveían un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Tanto es así que se recuerda a los asistentes que “no se olviden de llevar el bicarbonato” para neutralizar lo efecto del gas lacrimógeno que efectivamente terminaría arrojando la Policía de la Ciudad ante la vandalización, quema y desmanes que realizó un grupo de intolerantes.

Los dirigentes sociales obligan a ir a las marchas a los beneficiarios de planes sociales

Los grupos de WhatsApp

Los mensajes de textos y correos de voz que demuestran la planificación que realizó la organización fueron descubiertos por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires al abrir el teléfono celular de Oscar Santillán (54), el primer detenido en la causa.

El militante fue apresado durante los incidentes después de prender fuego un contenedor y arrojar piedras. Santillán fue captado en las imágenes corriendo y arrojando elementos contundentes junto al joven de remera celeste, pantalón beige y gorra color bordó que también escapa del lugar después de impactar una bomba molotov sobre un grupo de uniformados. El dirigente fue detenido al ser impactado por varios perdigones de bala en sus piernas.

Los mensajes fueron enviados a un grupo de WhatsApp agendado como “MTR Histórico MG” del que participan 210 personas, algunas de ellas anotadas como “Pepe”, “Manzana”, “Mi Otro Yo”, “Mari Mar”, “Alexa”, “Yesica”, “Ángeles Morena”, “Ema”, “Colocolo” y “Doly”, entre otros.

Oscar Santillán es el primer imputado por los ataques al Senado y hechos vandálicos en los alrededores

El diezmo

Apenas es arrestado, Santillán le envía un mensaje de voz a “Yesica”. La mujer no duda en ordenarle que no mande mensajes al grupo MTR.

El análisis de las comunicaciones deja en claro que tanto él como otros integrantes de la organización son convocados a la marcha del 10 de marzo por “Doly”. Es ella quien le da indicaciones al resto del grupo, les informa sobre las razones de la concentración, dónde y cuándo se va a desarrollar. Además, insiste en los mensajes que el día anterior, el 9 de marzo, se cobrarán los “aportes” y se firmarán los “distributivos de Nación y Provincia” y les instruye que es importante que estén todos en la marcha ya que la compañera de “administración” tiene que presentar el padrón.

De la información del teléfono de Santillán surge que “Doly” posee conocimientos internos de la administración de la organización y que la agrupación, de acuerdo con lo que se puede leer en los textos, recibe aportes de sus integrantes.

Según pudo establecer Infobae de manera directa, el supuesto “aporte sindical” que les cobran los dirigentes a sus “afiliados”, es decir a los que reciben planes sociales por parte del estado, varía entre el 2% y el 10% del valor del plan.

Santillán y su esposa, Mirian Segovia, perciben planes sociales del Estado. Según las constancias que existen en la causa, el integrante del MTR Histórico recibe por parte del Estado Nacional 33.000 mensuales del Programa Potenciar Trabajo, tal como adelanto este medio.

Los dos “distributivos” o “tributos” que recibirán 24 horas antes de la movilización, tal como se asegura en los chats, “son las cajas con alimentos” que envían desde las administraciones de Alberto Fernández y Axel Kicillof para las personas anotadas en los listados, según le explicó a Infobae un integrante de otra organización social.

La comida para los sectores más vulnerables, que se termina distribuyendo a través de los movimientos sociales, por lo general llegan a los comedores, merenderos o cooperativas regenteadas por los movimientos populares. Es amoral, antiético y rayano con el delito, que los dirigentes sociales entreguen los bolsones de alimentos como contraprestación por asistir a una marcha.

También es ilegal “cobrar una cuota” para, se supone, “mantener a la organización”, como se les asegura.

Así organizaban la movilización del jueves 10 de marzo al Congreso. Son mensajes de texto y de voz obtenidos por la justicia

Para los investigadores no es menor que “Doly” les advierta a los convocados a la marcha contra el acuerdo con el FMI, través del Grupo MTR, que se espera que la misma sea peligrosa. Lo hace utilizando los adjetivos “picante” y “pesada”.

Para la justicia contravencional porteña, de las conversaciones entre el detenido y sus contactos en el chat del Movimiento Teresa Rodríguez, resultó de interés las menciones y referencias que “Doly” hizo sobre una persona a la que mencionaba como “Martino”.

De palabras de “Martino” surgen cuestiones de la marcha, como por ejemplo, que iba a ser peligrosa. Ese nombre se repite en otros mensajes de otros interlocutores. Luego de haber sido detenido Santillán, “Yesica” indica que “Martino” y “Marcelo” se están haciendo cargo de contactar al abogado. Para los investigadores, “Martino” sería Roberto “El Negro” Martino, el líder histórico del Movimiento Teresa Rodríguez y a quien la justicia de la Ciudad de Buenos Aires evaluaba detener.

Se trata del mismo dirigente que estuvo preso en el Penal de Marcos Paz, acusado de organizar un escrache en el año 2009 durante la celebración del 61 aniversario del Estado de Israel convocado por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien no estuvo presente en la puerta de la Embajada de Israel en la Argentina al momento de los incidentes, fue acusado de ser “el organizador del escrache, incitar al odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas; tenencia de ilegítima de arma de guerra, tenencia de material inflamable y tenencia de DNI auténtico ajeno”. Por el hecho estuvo prófugo y fue detenido el 4 de mayo de 2010.

Hasta ahora no hay imágenes que lo asocien con los actos de violencia contra el edificio del Senado, pero las conversaciones descubiertas lo podrían complicar.

Ayer la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que ya tenía parte del expediente, pidió hacerse cargo de toda la investigación y solicitó la inhibitoria del magistrado porteño Norberto Circo para que no pueda actuar más en la causa. De ser así, sería Capuchetti la que debería resolver sobre la suerte de Martino, a no ser que Circo lo haga antes de resolverse el planteo de competencia.

A la cabeza de los abogados que participan de la defensa de Santillán y del segundo detenido, el venezolano Jaru Alexander Rodríguez Carrero, también integrante del MTR Histórico, está Eduardo “Negro” Soares, el presidente de la Gremial de Abogados. Es la misma organización que patrocina a un grupo de mapuches acusados en la Patagonia de protagonizar hechos violentos. Uno de los fundadores de la Gremial de Abogados es el ex líder montonero Roberto Perdía.

Así detiene la Policía de la Ciudad al integrante del MTR . Registro de expediente

Plata y bicarbonato para los gases

De los chats en el teléfono de Santillán no surge de manera explicita que atacarían con piedras el despacho del Senado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, queda claro que los integrantes de esa organización iban preparados para una marcha “picante” y que esperaban enfrentarse con la policía.

El expediente también patentiza una realidad sobre la que hasta ahora los gobiernos no han podido o no han querido accionar con firmeza y determinación: la mayoría de los manifestantes, -violentos o no- son beneficiarios de planes sociales y los dirigentes que gestionan ante las autoridades la inscripción a esos registros, o al menos que se lo facilitan, usan y abusan de esa posición de poder.

El “Informe Final” realizado por el “Departamento Técnico Científico” de la Policía Judicial revela los chats entre Santillán e integrantes del MTR que revela ese accionar y que Santillán formaría parte de ese entramado, aunque no estaría entre los que toman las principales decisiones.

A las 16.20 de la tarde, cuando el despacho de Cristina Kirchner estaba siendo atacado a piedrazos y con bombas de pintura para marcarlo, Oscar Santillán le comunica a Yesica que lo detuvieron. Lo hace a través de un mensaje de voz: “A mi me agarraron ahí a dos plazas… a… dos cuadras de la plaza de Congreso. Eh me pegaron un tiro en la pierna y bueno, no pude correr más y caí y me agarraron”.

Los intercambios de mensajes de voz y de texto entre los integrantes del MTR que iban a ir a la marcha indicaban que debían llevar bicarbonato de sodio diluido para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos (Maximiliano Luna)

En el medio de los mensajes de voz que se envían se escucha a un oficial pidiéndole al detenido que apague el teléfono, pero Santillán lo siguió usando.

En un mensaje de texto posterior, Yesica le refiere: “Dice Miriam q t fijes la plata” X las dudas” (sic) a lo que el detenido responde: “Si, ya me quisieron revisar y pedí testigo”.

¿Se trata de dinero para la movilización que tenía Santillán para solventar algunos gastos de la marcha? En el juzgado entienden que sí. La abogada del imputado, María del Rosario Fernández, integrante de la Asociación Gremial de Abogados, en diálogo con Infobae afirmó que no.

Según la letrada, son menos de catorce mil pesos que Santillán había retirado de un cajero automático para llevarlos a su casa a pedido de su esposa, Mirian Segovia. Se trata de la Mirian a la que hace referencia Yesica en su mensaje.

Según el acta de secuestro firmada por el inspector Hernán Benatar, de la Policía de la Ciudad, el efectivo en los bolsillos de Santillán era “entre $135.000 y $140.000″. La diferencia de un cero es muy significativa.

A Santillán le sería complicado acreditar el origen de ese dinero. Según declaró, cobra mensualmente 33.000 pesos del Plan Potenciar Trabajo y unos 400 pesos por día que ganan como artista callejero tocando la guitarra y cantando en el centro porteño.

Yesica, no conforme con la respuesta de su compañero de militancia en el MTR, insiste por mensaje de texto: “Dale, ¿pero no te sacaron nada? ”, en referencia al dinero, y responde que “no”.

Los incidentes ocurrieron cuando la Cámara de Diputados debatía el acuerdo con el FMI

A las 17.04, casi una hora después, la misma Yesica le dice a Santillán que se quede tranquilo por el arresto y le informa que Martino, por el supuesto líder del MTE, y “Marcelo” se estaban haciendo cargo de la situación: ”Me dijeron que ellos iban a llamar al abogado y todo eso. Quedaron en avisar a ver qué es lo que le dicen y como que supuestamente hoy tendrían que ya solucionar esto y más tardar de última mañana, pero quédate tranquilo también que ellos se están ocupando nos dijeron” (sic). Segundos después, en otro mensaje Yesica le refiere: “ A ver si ahora aprendeee que no vale la pena nada por el movimiento de mierda este ” (sic).

Las 24 horas que le prometieron que iba a pasar en la comisaría ya se excedieron. Oscar Santillán, al cierre de esta nota, llevaba seis días detenido y con la posibilidad de que las imputaciones que tiene se le agraven por formar parte de una supuesta organización ilícita. Hasta ahora se lo acusa de “Daños agravado por el fin; daños agravado por el objeto, incendio, explosión e inundación con peligro común para los bienes; atentado contra la autoridad y atentado contra la autoridad agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas”.

La ventana del despacho del Senado de Cristina Kirchner (Nicolás Stulberg)

Dos días antes de la violenta marcha, el 8 de marzo, en el Grupo de WhatsApp denominado “MTR Histórico MG”, a las 17.09, “Doly” les envía a los 210 integrantes la convocatoria a la movilización al Congreso contra el acuerdo con el FMI.

Al otro día, a las 10:52, la misma mujer, que para la justicia forma parte de la conducción del MTR Histórico junto a Roberto Martino, envía un mensaje en escrito en letras mayúsculas donde se aclara que el miércoles 9, es decir ese mismo día, entre las 13 y las 17 “SE COBRARA EL APORTE”, “SE FIRMARAN LOS DISTRIBUTIVOS NACIÓN Y PROVINCIA”, es decir los bolsones con alimentos y que “EL JUEVES 10/3/2022 LA COMPAÑERA DE ADMINISTRACIÓN TIENE K PRESENTAR EL PADRÓN”, con el presente de los asistentes. Un recordatorio para que no falten.

Horas después, a las 19.26, la misma “Doly” envía una nota de voz al grupo donde indica: “ La movida… va a estar un poco movidita para eso es necesario que lleven bicarbonato y a estar atentos a la marcha para cualquier cosa y para que estemos todos juntos también compas eh… nada eso quería decirles más a este grupo porque ya están hace muuuchos años y ya saben cómo es así que yo pediría que en ese tema estemos juntos de igual manera voy a informar al otro grupo pero sin causar miedo eso es lo que el compañero Martino informó” (sic).

Ese mismo día, Yesica consulta al grupo si ella también tiene que ir a la marcha porque ya había asistido a una anterior.

Oscar Santillán pide, y no menciona a nadie en particular, que manden las planillas de las personas que fueron sorteadas para las manifestaciones pasada.

Las agresiones contra el Congreso el jueves pasado (Franco Fafasuli)

Más tarde, por nota de voz, Santillán les advierte a los integrantes del grupo que, según lo adelantado por Doly, la marcha del día siguiente iba a ser “pesada” y “peligrosa”, por lo que sugiere que las mujeres con hijos averiguaran si tenían que ir.

A ese mensaje contesta una participante agendada como “Mari Mar” con el siguiente contenido: “Si yo iba a preguntar Oscar, pero viste que capaz te digan que tenés que ir igual por lo menos para dar el presente como la otra vuelta y nos van a hacer volver seguramente, eh yo creo que si es muy pesada creo que nos van a decir que nos volvamos, no sé yo no quiero ni opinar porque a mí ya me tienen entre ceja y ceja” (sic).

En la justicia interpretan el “entre ceja y ceja” como la amenaza de perder los beneficios del plan social si se ausentan.

La integrante del MTR agendada por Oscar Santillán como “Mari Mar” consulta “por qué deben llevar bicarbonato a la marcha”, a lo cual el actual detenido contesta: “Es porque puede pasar como en otra ocasión y que el bicarbonato es para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos”.

Las fotos de la causa que lo muestra a Oscar Santillán en plena acción vandálica

No todos utilizan la misma fórmula, pero es frecuente que, en una botella plástica, se prepare una solución al 5% de bicarbonato de sodio, que se compra en cualquier farmacia, con agua. Con esa solución se suele lavar o rociar la zona de irritación, como los ojos. Otras agrupaciones piqueteras utilizan una forma más sencilla: leche o limón.

Para la Fiscalía Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está claro que los ataques al Congreso, y posiblemente al despacho de la ex mandataria en el Senado, estuvieron organizados, o al menos desde la organización MTR iban preparados para la respuesta de la policía antes actos de violencia.

Mientras la causa avanza, se espera la resolución que se tomará ante el pedido de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que ya tenía parte del expediente, y que solicitó hacerse cargo de toda la investigación y pidió la inhibitoria del magistrado porteño Norberto Circo para que no pueda actuar más en la causa.

Sobre este punto, la abogada de Santillán le adelantó a Infobae que acompañará el pedido de la magistrada, ya que entiende que se investigan delitos federales porque el edificio del Congreso, y los despachos violentados, entre ellos el de Cristina Kirchner, es injerencia de la justicia federal.

SEGUIR LEYENDO: