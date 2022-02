“La neutralidad argentina no es tal”: la crítica al comunicado que emitió el Gobierno por el conflicto entre Rusia y Ucrania

Andrés Cisneros, ex vicecanciller argentino.

Mediante un escueto documento de apenas dos párrafos, ayer el Gobierno nacional condenó el uso de violencia en Ucrania y pidió “una negociación diplomática” con Rusia para que ambos países le pongan fin al conflicto bélico que mantienen desde hace varias semanas. Sin embargo para Andrés Cisneros, ex vicecanciller argentino y abogado experto en cuestiones internacionales, el comunicado que firmó el presidente Alberto Fernández es “casi ‘farsesco’”.

“La República Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania”, indicó el comunicado de la Cancillería. Y agregó: “El Gobierno argentino reafirma la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la creciente tensión en el este de Ucrania, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dialoga con su par ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, en Moscú. el pasado 3 de febrero. (pool via REUTERS)

En esa misma línea, sostuvo que “en este marco apela a todas las partes involucradasa resolver sus diferencias a través del diálogo, con apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, el no uso de la fuerza entre estados y con pleno respeto de los derechos humanos”.

Si bien hasta el momento la Argentina manifestó su neutralidad en la puja que protagonizan rusos y ucranianos, el presidente Fernández, durante su visita al país presidido por Vladimir Putin, había expresado que el país puede ser “la puerta de entrada” para Rusia en América Latina. Ante este contrapunto, Cisneros opinó que “la neutralidad argentina no es tal”.

“Uno puede ser neutral respecto de una u otra potencia, lo que no puede ser neutral es respecto a los valores. ¿Cuáles son los valores que la Argentina defiende ante un conflicto? La no injerencia en asuntos internos de otro país, el mantenimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia como sistema de solución de controversias... Con eso no se puede ser neutral”, argumentó su postura Cisneros, en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” (AM 950).

Visiblemente en contra del documento difundido por Cancillería, el ex funcionario nacional también advirtió que “el Gobierno hace tiempo no tiene una política exterior, es una nave que nadie sabe adónde va”.

En cuanto a la vigente contienda entre Rusia y Ucrania, Cisneros la relacionó a un conflicto “típico” de la Guerra Fría. “Esto es que no llega a una guerra nuclear ni tampoco a un enfrentamiento directo entre las potencias, sino a través de terceros países o terceras partes”, detalló, al mismo tiempo que puso como ejemplos recientes a las guerras internas ocurridas en Vietnam, Afganistán y Siria para graficar la situación que se vive por estas horas en Europa del Este.

Puerto de Mariupol, Ucrania.

Cisneros explicó que, en este momento, el gobierno de Putin apoya a un sector pro ruso, al cual ya reconoció como independiente, y Occidente defiende al otro sector, lo cual provoca la escalada de tensión que se viene registrando entre ambos bandos. “Se negocia a través de los tanques y esto va a quedar en una guerra interna, que por ahí dura años y años”, señaló.

Por último, Cisneros concluyó: “Ya tenemos un conflicto bélico ya desatado. El sector pro occidental por ahora lo que hace es defenderse, pero el sector pro ruso lo que hace es atacar, porque está ocupando una superficie de Ucrania que reclaman para Rusia, rompiendo todas las reglas del sistema internacional”.

