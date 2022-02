López Murphy adelantó que votará en contra del acuerdo con el FMI

Ricardo Lopez Murphy. (Alejandro Beltrame)

Mientras que el ministro Martín Guzmán ratificó hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será enviado al Congreso con todos los detalles y sin documentos secretos, Ricardo López Murphy, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, avisó que no votará la carta de intención para avanzar con el proyecto.

“ Yo no voy a votar la carta de intención ni el programa porque la política económica, en un regimen presidencial, es facultad del poder Ejecutivo. Lo único que hace el Congreso es aprobar la facultad de financiamiento y el presupuesto de la Nación. Lamentablemente, como no tenemos presupuesto, tendremos que aprobar este proyecto de renovar la deuda”, argumentó su postura López Murphy, en declaraciones CNN Radio AM 950.

No obstante, el líder del partido Republicanos Unidos sí admitió que “nuestra obligación es dar quórum y autorizar el financiamiento”. Y sentenció: “El programa es del Gobierno”.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, realiza una conferencia de prensa por un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, en Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

López Murphy se expresó sobre el acuerdo entre el Gobierno y el FMI un día después de que se conozca que la inflación del mes de enero fue del 3,9%, según informó ayer el Indec. Sobre este preocupante índice, más aún si se tiene en cuenta que la suba de precios acumula una variación de 50,7% en los últimos doce meses., el economista consideró que “era esperable” y va de la mano de las estimaciones que venían realizando las distintas consultoras especializadas en la materia.

“A mi me llama la atención que no es más alta la inflación porque han estado emitiendo de una manera extraordinaria en los últimos años”, opinó López Murphy, quien apeló al “Plan Platita” que impulsó el oficialismo en un intento por torcer el resultado negativo de las PASO antes de las elecciones generales de noviembre. En este sentido, enfatizó que “estas cosas no son gratis” y dijo que la “expansión monetaria está pegando sobre la economía y re comió las reservas que había en el Banco Central”.

Durante su análisis, López Murphy no se mostró asombrado por las estadísticas dadas a conocer ayer por el Indec y detalló: “Cuando se emite mucho pasan dos cosas: hay presión inflacionaria y pierde reservas. Ambas cosas han pasado como dicen los libros”.

Bienes Personales

Por último, el diputado nacional por la oposición opinó que la Ley de Bienes Personales “es inválida porque nació en el Congreso”, un día más tarde de que el ex futbolista Sergio “Kun” Agüero planteara su disconformidad con el impuesto que debe abonar por su patrimonio.

“Es un impuesto de tasas extravagantes”, opinó López Murphy, dando a entender que coincide con el reclamo del ex goleador de la Selección Argentina.

Kun Aguero sobre los impuestos a los patrimonios

Ayer, Agüero dedicó unos minutos de su streaming en la red social Twitch para manifestarse en contra de los Bienes Personales, y se preguntó: “Si toda la vida generaste plata y pagaste los impuestos, ¿por qué hay que seguir pagando que algo ya pagaste?”.

Y López Murphy, para cerrar, volvió a respaldar el planteo del ex Independiente y Manchester City. “Lo han aumentado brutalmente. Yo creo que esa ley es inválida, por eso el diputado (Luciano Andrés) Laspina, al que yo acompañé, presentó junto a otros diputados un proyecto dispuesto a los Bienes Personales que tiene una tasa máxima de 1,25, que es alta pero no es extravagante como la que puso el oficialismo”, concluyó.

