Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich repudiaron los afiches que “utilizaron el nazismo para hacer política”

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta expresaron su repudio a los afiches contra el PRO

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich repudiaron hoy la aparición de afiches en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se relaciona a dirigentes del PRO con el nazismo. El jefe de Gobierno porteño señaló que rechaza “absolutamente la utilización del nazismo para hacer política”. En tanto, la presidente del PRO que no van “a permitir que se utilice y banalice el Holocausto”, a la vez que presentó una denuncia para que se investigue quién estuvo detrás de los carteles pegados en la vía pública.

“Así no. Los argentinos tenemos que construir una forma distinta de hacer política. El camino de los agravios, de las chicanas, del ‘vale todo’ se tiene que terminar. La agresión no construye oportunidades ni resuelve los problemas que tenemos en nuestro país”, comenzó Rodríguez Larreta, en un hilo publicado en su cuenta oficial de Twitter.

“Rechazo y repudio absolutamente la utilización del nazismo para hacer política, un hecho que no solo representa una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias, sino que también atenta contra el diálogo democrático que necesitamos los argentinos. Uno de los capítulos más tristes de la historia de la humanidad no puede jamás ser banalizado, sino que debe invitarnos a reflexionar sobre las consecuencias que el odio genera en nuestra sociedad para no volver a repetir hechos como este nunca más”, continuó el jefe de Gobierno porteño.

Y concluyó: “Toda mi solidaridad con @mauriciomacri, @mariuvidal, @PatoBullrich y @mevillegasok por los afiches que fueron pegados en la Ciudad, y con @JMilei y @RAMIROMARRA por los agravios verbales recibidos en estos últimos días”. Así, en este último mensaje aludió a las declaraciones del ex cantante de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, quien sostuvo que el diputado Milei tiene “cara de nazi”.

El hilo que Rodríguez Larreta publicó en su cuenta de Twitter

Por su parte, Bullrich radicó una denuncia en el Juzgado Federal 10, a cargo del Juez Julián Ercolini. “Debemos conocer de forma urgente ¿Quién financió dichos afiches?; y ¿Quién lo pegó? Esto que vemos es el discurso del odio, generan violencia, por lo que queremos saber ¿quién financió y quién puso en riesgo así a todos los militantes del PRO? No podemos ni vamos a permitir que se utilice y banalice el holocausto; utilizando las peores insignias del mundo para hacer estas amenazas”, manifestó en un comunicado.

En su denuncia, Bullrich indicó que el 15 de febrero la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches con la leyenda: “ESCANDALO EN EL BANCO PROVINCIA ‘GESTAPO’ SINDICAL”, “LA GESTAPRO. LA POLICIA SECRETA QUE TIENE EL PRO”. Los carteles se ilustran con un fotomontaje en el cual ella aparece vistiendo un uniforme típico y distintivo de los utilizados por los integrantes de organizaciones nazis, junto al ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri; la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, a quienes también aparecen vistiendo uniformes militares nazis en los que incluso fueron agregadas cruces esvásticas.

El fotomontaje del ex Presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y de Patricia Bullrich con uniforme nazi (Foto: Maximiliano Luna)

La titular del PRO subrayó a su vez que la publicación en las calles de estos carteles en los que se los asocia con el grupo perpetrador de uno de los crímenes más grandes y atroces que se han cometido contra la humanidad “solo tiene por objeto incitar a la violencia colectiva contra su persona, contra los demás ex funcionarios también individualizados por sus fotografías, como así también contra cualquier otro miembro del partido político PRO Propuesta Republicana, solamente por ser integrante del mismo”.

