El padre de una de las víctimas del atentado a la AMIA criticó al embajador argentino en Nicaragua: “Actúa como un militante”

Daniel Capitanich, embajador argentino en Managua, posa con el dictador nicaraguense Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo

Continúan las críticas tras la ceremonia de asunción de un nuevo mandato de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua que el embajador argentino compartió con el iraní Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado a la AMIA. Ahora, quien cuestionó a Daniel Capitanich fue Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las víctimas del ataque terrorista de 1994 en Argentina . “Actúa como un militante con título de embajador”, sostuvo el hombre.

“Frente a las actitudes de la cancillería y del embajador Capitanich es valorable la reacción no sólo de la comunidad judía y la embajada de Israel, sino de buena parte de la sociedad. Los familiares venimos siendo golpeados por lo sucedido luego del atentado. Este es un golpe más de los muchos que sufrimos. Pero no nos van a debilitar y vamos a seguir luchando por Memoria y Justicia”, señaló Czyzewski en declaraciones al medio Vis a Vis.

Vale recordar que el pasado lunes, durante el acto de reasunción del dictador sandinista, Capitanich compartió la ceremonia junto a un funcionario iraní acusado de ser partícipe intelectual del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Sobre Rezai pesa una alerta roja de Interpol y meses atrás la cancillería argentina había condenado su designación por parte del mandatario de Irán, Ebrahim Raisi.

Mohsen Rezai, quien es uno de los acusados por el atentado a la AMIA

“La presencia de un representante iraní en la asunción del presidente de Nicaragua era previsible y fue anunciada previamente. Lo grave fue la presencia y la actitud asumida por el embajador argentino y su pretendida justificación ante las reacciones que esto produjo. Decir que estaba lejos de donde estaba el representante iraní y que no se percató de su presencia es de una torpeza e ingenuidad que asombra ”, comentó el padre de Paola, quien falleció tras el atentado de 1994.

Luis Czzyzewski, padre de Paola, sostiene una foto de su hija (Gentileza Vis a Vis)

“No actuar retirándose de la ceremonia y no reclamar ante el gobierno de Nicaragua es convalidar la presencia de un acusado de asesinar a 85 personas en el atentado a la AMIA”, enfatizó Czyzewski en sus declaraciones.

“Cualquiera pudo ver el video del locutor del acto anunciando la presencia de Rezai y los aplausos de la concurrencia —continuó el hombre—. Y el embajador argentino no se dio cuenta. Es increíble. Decir que no sabía quién es Mohsen Rezai parece ser una broma de pésimo gusto para un embajador que representa a nuestro país. Es no estar al tanto de lo que determinó la justicia Argentina con respecto al atentado a la AMIA. Es inadmisible y poco creíble. Decir que en la ceremonia no estuvo cerca del representante iraní es tan absurdo que cuesta entender que son palabras de un embajador argentino”.

El padre de Paola también aprovechó la oportunidad para hablarle directamente a Capitanich: “Señor embajador, al decir lo que dijo y hacer lo que hizo siento que toma a los argentinos por ingenuos. Creo que el cargo de embajador le queda muy grande, más bien usted actúa como un militante con título de embajador ”.

Nicolas Maduro, Mohsen Resai, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel durante la asunción del dictador sandinista

Luego, agregó: “Lo grave es que cuando un embajador hace o dice algo, el que hace o dice es el país que representa. Si usted actúa por su propio convencimiento es grave. Y si actúa de esa manera por orden de la cancillería es gravísimo para el país. Conclusión: estoy convencido de que usted no está a la altura de ser un representante del país ”.

Ayer, el Gobierno condenó la presencia de un acusado del ataque a la AMIA en la jura de Daniel Ortega, tras las críticas por la participación del embajador argentino. En este sentido, Czyzewski expresó: “La postura de nuestra cancillería de avalar en primera instancia al embajador Capitanich diciendo que en la ceremonia no estuvo junto ni cerca (de Rezai) es de una pobreza y una ingenuidad que sorprende. Está clarísimo que los dos comunicados que emitió fueron resultado de las críticas y no consecuencia de su propia convicción”.

El último martes, además, la oposición pidió interpelar a Santiago Cafiero en el Congreso por el acto en Nicaragua que compartieron el embajador y Rezai. En sus declaraciones, Czyzewski también se dirigió al ex Jefe de Gabinete: “Señor canciller: o la cancillería está ideologizada y actúa en consecuencia o reacciona tarde ante los requerimientos y las críticas de la sociedad”.

Paola tenía 21 años y cursaba tercer año de abogacía en la UBA

“Usted debería tener en cuenta que el tema atentado a la AMIA tiene que estar fuera de concepciones ideológicas o de reacciones tardías y a requerimiento —completó a continuación—. Es penoso que tengamos que seguir hablando de actitudes cuestionables y poco entendibles después de casi 28 años en que los poderes públicos no le dieron la respuesta a la sociedad frente al asesinato colectivo más importante de nuestra historia ”.

SEGUIR LEYENDO