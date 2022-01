Comenzó la cumbre de la CELAC en el Palacio San Martín

La foto de familia de los representantes diplomáticos en el Palacio San Martín

Alberto Fernández verá concretada luego de este mediodía una de sus mayores ambiciones desde que se instaló como presidente en Balcarce 50. Su designación al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) mostrará su primera victoria de peso en el terreno de la diplomacia.

A las 10.27, el canciller mexicano; Marcelo Ebrard, anunció a todos los representantes diplomáticos presentes en el Palacio San Martín, sede del ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, que Argentina recibirá la presidencia del foro durante 2022 ya que se había alcanzado el consenso necesario entre los 32 países.

Las deliberaciones de los cancilleres de 32 de los 33 países que integran este foro regional que compite con la Organización de Estados Unidos (OEA) en la mirada crítica sobre distintas situaciones políticas del continente habían comenzado en la sede de la Cancillería argentina, en el Palacio San Martín, a las 10.05. Estará ausente Brasil, que desde que asumió Jair Bolsonaro como jefe de Estado, decidió autoexcluirse y no envió a ningún delegado.

Antes de las exposiciones de los ministros y ministras que participan en el foro se realizó en el patio del Palacio la tradicional “foto de familia”.

Gracias al trabajo conjunto que encararon el canciller argentino, Santiago Cafiero, y su par mexicano, Marcelo Ebrard, fue que se llegó a este resultado de Argentina a cargo de la presidencia, tras la postergación que sufrió el traspaso el 18 de septiembre cuando Felipe Solá había sido desplazado de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alberto Fernández.

Debieron sortear, además, la resistencia de Nicaragua, que a través de Daniel Ortega se opuso hasta hace unos días a la candidatura de Fernández. El retiro de los embajadores de ambos países de Managua provocó un enojo mayúsculo en el mandatario nicaragüense que finalmente quedó superado después de arduas negociaciones

La CELAC, concebida por el venezolano Hugo Chávez en 2011 con el objetivo de criticar la política de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región, es el vehículo que tanto Nicaragua, como Cuba y Venezuela, cuestionados por el gobierno de Joseph Biden y sus aliados por las violaciones a los derechos humanos y la falta de apego a la democracia, utilizan como defensa ante la comunidad internacional.

Cafiero y el saludo con el canciller de Surinam, Albert Ramdin, en la reunión bilateral que mantuvieron este jueves.

Anoche, en el Centro Cultural Kirchner, a pocas cuadras de la Rosada, Alberto Fernández y Cafiero ofrecieron una cena de honor a los cancilleres que llegaron hasta Buenos Aires. Durante todo el jueves, Cafiero mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Cuba, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Trinidad y Tobago, San Vicente y Granadinas, República Dominicana, Ecuador, Haití y Surinam en las que suscribió acuerdos y también les agradeció el apoyo de sus respectivos países para que Argentina asuma la titularidad del foro regional. El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, se reunió también el jueves para avanzar en acuerdos bilaterales con su par de Chile, Carolina Valdivia Torres, y con la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, María Carmelina Londoño.

Luego de la tradicional “foto de familia” en la sesión plenaria cuya apertura estuvo a cargo de Cafiero, continuó con un discurso de su par mexicano, quien hará un informe de gestión sobre la Presidencia Pro Témpore (PPT) de México en el período 2020-2021 (se prorrogó por más de un año debido a la situación pandémica).





Ebrard destacó que durante la presidencia mexicana se avanzó “en la producción conjunta de vacunas con Argentina que permitió la donación de dosis a distintos países de la región” y también la “creación de una agencia espacial junto a otros 18 países”.

Resaltó, además, que se restableció el diálogo entre la CELAC y la Unión Europea (UE) “que permitirá con Estados Unidos avanzar hacia otro organismo en América Latina y el Caribe. Dependerá de la fuerza que tengamos en conjunto”. Y aseguró que “le daremos respaldo en las negociaciones argentinas ante el FMI”.

Según lo previsto, una vez finalizada la sesión plenaria, Cafiero y Ebrard ofrecerán una breve exposición ante la prensa en el patio central del Palacio San Martín, en la que informarán sobre los resultados de la sesión plenaria.

“Trabajar con 32 países es un compromiso porque, como se ve, no empezamos de cero. Y porque no tenemos una visión idílica de la realidad. Estamos orgullosos de nuestra identidad plural, de nuestra construcción diversa, pero al mismo tiempo somos conscientes de que nuestro gran problema es la profunda injusticia social que vivimos y nuestro gran desafío es cooperar fraternalmente para mitigarla hasta que se convierta en un resabio marginal. La mayor igualdad no solo es un imperativo moral. Es un instrumento de desarrollo y bienestar”, manifestó Cafiero en una columna de opinión que se publicó en la página web de Télam, la agencia de noticias oficial.

El canciller también expresó allí que “conceptos como “diálogo” o “cooperación” no aluden simplemente a la naturaleza de la CELAC, que es un foro y no un bloque o un mercado común, y por eso funciona mediante el consenso. En un mundo fragmentado, el diálogo es una herramienta imprescindible para alumbrar nuevas ideas y ganar capacidad negociadora. También, naturalmente, para tender puentes hacia países o foros extrarregionales”.

Y agregó: “El valor de la CELAC es que dejamos de lado los clichés. Por favor, que se entienda bien: la CELAC no nació para competir con nada ni con nadie. Surgió de las entrañas mismas de los pueblos latinoamericanos y caribeños como respuesta a la necesidad de unirnos. De unirnos sin exclusiones”.

Cafiero junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se reunieron con el canciller de República Dominicana, Roberto Alvarez Gil, y firmaron un convenio para que en el país caribeño se puedan hacer trasplantes de órganos con ayuda de especialistas argentinos.

En la Casa Rosada, en su habitual conferencia semanal que ofrece los jueves, la Portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo que “Argentina puede ser un interlocutor válido en la región que debe fortalecerse. Ha sido elegida como sede de la CELAC porque es valorada la posibilidad que tiene de dialogar y consensuar con todos los actores de la región”.

También para espantar dudas dijo que la presencia en la Cumbre de Cuba, Nicaragua y Venezuela no perjudicará la relación bilateral con Estados Unidos, en medio de las negociaciones para refinanciar el último préstamo que el FMI le otorgó a nuestro país. “Sería importante que todos los países del mundo entiendan que fortalecer una región fortalece al mundo entero. Las relaciones de Argentina con los Estados Unidos son excelentes y van a continuar siéndolo”, acotó.

