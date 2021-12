Guzmán presentará el Presupuesto: los economistas que no podrán integrar la Comisión y el rol clave de los gobernadores

Martín Guzmán, ministro de Economía

Mañana, unos minutos antes de las 11 de la mañana llegará al Congreso de la Nación el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pasará por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y luego seguirá hasta el salón en donde lo van a estar esperando los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para presentar el Presupuesto 2022.

La novedad tiene que ver con, primero, los plazos, ya que Guzmán va a llegar a defender el proyecto casi tres meses después de que el proyecto ingresara al Congreso. Pero, además, la novedad es que será la primera actividad con la nueva confirmación de la Cámara y con la presencia de varios economistas.

Entre este viernes y el domingo a la noche se terminará de conformar la comisión que recibirá a Guzmán. Los bloques están proponiendo a sus representantes pero se estima que las autoridades se mantendrán ya que Carlos Heller (FdT) y Luciano Laspina (PRO) lograron renovar sus respectivas bancas.

Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)

Respecto a los economistas que forman parte de la Cámara, uno que ya avisó que no tiene interés de ser miembro es José Luis Espert. El titular de Avanza Libertad le dijo a Infobae que participará de la comisión pero “como oyente”, en su rol de diputado. “No voy a ser miembro de ninguna comisión en especial porque quiero participar de varias y no quiero estar atado a la burocracia. Me interesa Presupuesto, Trabajo, Comercio Exterior, Asuntos Constitucionales, Educación, Previsión y Seguridad Social, etc.”

Como los legisladores pueden participar de todas las comisiones pero sólo pueden votar en aquellas en las que son miembros, Espert ya adelantó que su estrategia será la de “votar en el recinto no en las comisiones”. Asimismo, confirmó que una vez que llegue el proyecto de Presupuesto 2022 al recinto votará “en contra”.

El otro economista liberal que debuta en la Cámara de Diputados es Javier Milei y, en este caso, confirmó que su intención es la de estar como miembro de la comisión. “Estamos recorriendo los pasos burocráticos porque quiero estar”, reconoció a este medio. Sin embargo, ya quedó excluído.

José Luis Espert y Carolina Píparo

La conformación de la comisión -49 Integrantes- se repartirá entre 24 diputados del Frente de Todos, otros 23 de Juntos por el Cambio, uno del interbloque Federal y uno del interbloque Provincias Unidas.

Por el lado del bloque de Juntos por el Cambio la novedad será que no formará parte como miembro Ricardo López Murphy. El ex ministro de Defensa y de Economía de la gestión de la Alianza participará del encuentro como oyente pero “se está reservando para otras comisiones”.

Desde el entorno de López Murphy explicaron que el economista entiende que “hay muchos economistas en el espacio y prefiere ir a otras comisiones en donde cree que podría ser de más utilidad. No necesita estar negociando un lugar en particular”.

Javier Milei y Victoria Villaruel

Quien sí formará parte el lunes con una silla y con voto es el radical Martín Tetaz. El diputado que forma parte de la UCR Evolución -el grupo de 12 legisladores que se escindió del bloque que comanda Mario Negri- fue propuesto para ser miembro pleno de la comisión.

Otro de los diputados que juró esta semana y que ocupará una silla con voz y voto es el cordobés Ignacio García Aresca. El ex intendente de la localidad de San Francisco forma parte del bloque Córdoba Federal que responde al gobernador cordobés Juan Schiaretti y que está integrado por Carlos Gutiérrez (presidente del bloque) y Natalia de la Sota. Asimismo, forma parte del interbloque Federal que preside el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez.

El otro “solitario” que estará presente es el misionero Diego Sartori quien lo hace en representación del interbloque Provincias Unidas.

Martín Tetaz y Rodrigo De Loredo

Con esta conformación, los libertarios se quedan sin poder votar en comisión -uno porque no quiere y otro porque no entró- y los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, concentrarán el poder para lograr un dictamen rápido como pretende el oficialismo ya que los únicos dos diputados que no pertenecen a los bloques mayoritarios y que puede definir la mayoría les responden políticamente.

“Habrá que ver qué hablan con Schiaretti y con Ahuad. Si negocian obras para las provincias o fondos, lo cierto es que sus votos -positivo, negativo o abstención- son los que pueden destrabar la discusión en la comisión y lograr dictamen. Schiaretti viene levantando mucho el perfil y se opone a la Casa Rosada pero también tiene problemas de deuda y de caja previsional. Ahuad es un aliado de la Casa Rosada pero que no está 100% alineado, pero es donde tienen más posibilidades”, explicaron fuentes del oficialismo.

Sin modificaciones

A pesar de todos los condicionamientos y reproches que tuvo el proyecto oficial de Presupuesto 2022 por parte del bloque del Frente de Todos, el lunes a las 11 de la mañana Guzmán explicará los lineamientos de ese mismo documento.

Ricardo López Murphy

Entre sus conceptos básicos, el 15 de septiembre pasado se dfundió que el Gobierno estimaba para el año que viene un crecimiento de la economía del 4%, una pauta de inflación del 33% y que la cotización del dólar oficial -el que se utiliza para el comercio exterior- sería de 131,10 pesos para diciembre del 2022.

Asimismo, el documento no contempla ningún tipo de pago de capital al Fondo Monetario Internacional. Y, aunque en las últimas horas se conoció un comunicado del Fondo en donde plantea que serán necesarias “más discusiones”, también establece pedidos como por ejemplo reducir el financiamiento del Central al Tesoro para bajar la inflación.

Esto último lo que deja entrever es que el Fondo está trazando una hoja de ruta que establece la necesidad de bajar de “manera gradual y sostenible” el déficit, tasas de interés reales positivas, coordinación de precios y salarios y acumular reservas; lo que destierra la posibilidad de lograr un acuerdo antes de fin de año.

En ese contexto, Guzmán volverá a señalar marzo como la fecha límite para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, además, se espera que diga la fecha en la que ingresará al Congreso el Plan Plurianual.

Seguir leyendo: