Sin Elena Highton, vuelven los acuerdos presenciales en la Corte Suprema

Sin Highton, la semana próxima vuelven los acuerdos presenciales en la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Desde el próximo jueves 4 de noviembre a las 10 de la mañana, los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz volverán a verse personalmente en forma oficial. A partir de ese día, y ya sin Elena Highton que renunció a partir del primero del mes próximo, las reuniones de los jueces volverán a ser presenciales. Este martes fue el último acuerdo de la magistrada que se despidió en un encuentro por Zoom que duró media hora. La última firma de un fallo de Highton será esta semana y ya devolvió los expedientes que estaban en su vocalía. De esta manera el resto de los jueces se preparan para retomar las reuniones de acuerdo presenciales a partir del próximo jueves.

El dato relevante es que se alista un fallo con la intervención de un conjuez por primera vez con la nueva conformación del tribunal. Se trata de Jorge Morán, presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

En este caso la Corte va a decidir sobre la constitucionalidad de una ordenanza municipal que dispone el traslado de antenas de telefonía celular. La empresa AMX (Claro) inició una demanda con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de una ordenanza de la Municipalidad de General Güemes en la provincia de Salta que dispone -entre otras medidas- la relocalización de las antenas de telefonía celular instaladas.

La norma cuestionada ordena que deben ser erradicadas aquellas cuyo emplazamiento incumpla la distancia mínima de 500 metros respecto de esa zona o que se encuentren en las proximidades de lugares donde se desarrollen actividades educativas, deportivas, sociales o de cualquier tipo que signifique la posibilidad de exposición continua de personas a las emisiones de dichas antenas. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda y esta decisión fue recurrida por la compañía telefónica ante la Corte Suprema.

Pero hay otro dato clave: Hay expectativa porque comenzó a circular con fuerza la versión de que el juez Carlos Rosenkrantz podría volver a participar en los expedientes en los que se excusó, que son cerca de cien. Si esto se termina confirmando el panorama de las mayorías podría cambiar de manera sustancial. Una de esas causas sería una iniciada por AMX (Claro). Si bien en ese expediente está involucrada una parte -AMX- a la que el estudio jurídico al que perteneció Rosenkrantz brindó asistencia legal mientras fue integrante de dicho bufete, no intervino en las cuestiones debatidas en esta causa, ni tampoco habría razones graves de decoro y delicadeza.

Una sentencia de octubre de 2019 en la que se encuentra demandada YPF S.A. -empresa a la que también el estudio jurídico al que perteneció el ministro prestó asistencia legal- el Tribunal rechazó in límine la recusación con causa planteada por la parte actora contra Rosenkrantz. Este sería uno de los argumentos del ministro de la Corte para intervenir en las causas en las que originalmente se había excusado. Otra razón que esgrimiría sería que en otras causas anteriores en las que decidió no participar fue porque no habían pasado cinco años desde su asunción, postura que ya no está justificada. Una situación similar ocurriría en el resto de las causas en las que no ha sido recusado formalmente.

El dato es relevante teniendo en cuenta que son casi cien los expedientes en los que Rosenkrantz se había excusado y en los que ahora podría volver a votar.

La vuelta a la presencialidad de los jueces de la Corte Suprema se dará en el marco de circunstancias a en cuenta: las irregularidades en la obra social de los judiciales, no hay ningún tipo de comunicación institucional con el gobierno, ya comenzó a funcionar la modalidad del uso del conjuez para conformar las mayorías y hay una posibilidad cierta de que Rosenkrantz vuelva a intervenir en las causas en las que se excusó. Estos datos sirven para percibir el clima que hay en el cuarto piso del Palacio de Tribunales donde se toman las decisiones de impacto institucional, social y económico trascendentales.

