El juez Ercolini pidió las declaraciones del ex jefe de inteligencia chavista que habló sobre valijas con dinero para la campaña de CFK

El juez federal Julián Ercolini (Foto: Maximiliano Luna)

El juez federal Julián Ercolini firmó este martes el exhorto para que, vía Cancillería, se solicite a la justicia española las declaraciones de Hugo “Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen chavista, que confesó ante un juez de España que el gobierno de Venezuela había mandado 21 millones de dólares para financiar la campaña de Cristina Kirchner en 2007. La información es requerida en el marco de la causa de los “cuadernos”, un expediente que tiene como principal acusada a la vicepresidenta y que ya fue elevado a juicio oral. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la medida a raíz de las declaraciones que hizo el ex funcionario del OCCOVI Claudio Uberti, uno de los que declaró como “arrepentido” en esa investigación.

“Lo que no se supo es que ese (en alusión al escándalo de la valija de Antonini) era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de 1 millón de dólares cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente” , confesó el “Pollo”, según quedó registrado en un documento judicial que fue publicado por OK Diario.

En la imagen, el documento que contiene la confesión de "Pollo" Carvajal sobre los fondos para la campaña de CFK

El jueves pasado, el fiscal Stornelli solicitó al juez federal Julián Ercolini, a cargo transitoriamente del juzgado que comandó el fallecido Claudio Bonadio, que solicite a través de un exhorto copia de las declaraciones del ex jefe de Inteligencia chavista en el marco de las revelaciones que, como arrepentido, había hecho el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti sobre “la ayuda financiera de Venezuela”. Ahora, el juez hizo lugar al pedido y firmó el exhorto.

Según Stornelli, “las circunstancias que de allí surgen podrían cobrar relevancia a los fines de este proceso, al ser contrastadas con lo oportunamente manifestado por el imputado colaborador Claudio Uberti en ocasión del aporte realizado y cristalizado en el acta ampliatoria del 14 de septiembre de 2018″.

“En virtud de ello, esta Fiscalía solicitará el libramiento de exhorto internacional a las autoridades del Reino de España, con el fin de que mediante los mecanismos de la colaboración internacional en materia penal, se aporte copia de la declaración efectuada judicialmente por el General venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, y de todo documento que el mismo hubiera aportado o que obrare en el respectivo proceso penal referente a posibles envíos de dinero a la República Argentina conforme lo anoticiado ”, dice el escrito al que accedió Infobae.

El fiscal federal destacó que el exhorto solicitado apunta a “reforzar la prueba”, ya que podría corroborar la relación con lo que estaba acreditado en el expediente de la embajada paralela en Venezuela, donde el ex funcionarios kirchnerista Claudio Uberti se convirtió en “imputado colaborador” o “arrepentido”. En diálogo con el periodista Alfredo Leuco, en Radio Mitre, Stornelli admitió que el relato de Uberti y el del “Pollo” Carvajal “sorprende coincidentemente” y “llama la atención las coincidencias con lo que ya estaba probado en el expediente”.

También reconoció que espera que el trámite de envío de las declaraciones a la Justicia de España se realice de manera “rápida”, debido a que sólo se trata del traslado de una copia formal y afirmó que la Cancillería argentina, que tiene a cargo el envío del exhorto diplomático, sólo tiene como intervención “ver los aspectos formales”. “Es un trámite sencillo y simple”. afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que la solicitud pueda quedar trabada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Santiago Cafiero.

Uberti fue el funcionario kirchnerista que quedó involucrado en la causa de Guido Antonini Wilson, que ya fue elevada a juicio oral. “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También hubo entregas en el domicilio de (Julio) De Vido”, había dicho en su momento, al firmar el pacto de imputado colaborador ante Stornelli. “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”, dijo.

Las revelaciones de Uberti en la causa “cuadernos” incluyeron, incluso, anécdotas sobre su relación con los ex presidentes. “Quiero aclarar que Cristina tenía un destrato y una forma terrible de interactuar con la gente, no te saludaba, insultaba a sus colaboradoras, especialmente a las mujeres. Néstor les pegaba a sus colaboradores. Encontrarte con ellos personalmente era terrible”, decía.

Claudio Uberti, el funcionario kirchnerista que quedó involucrado en la causa de Guido Antonini Wilson

Fue Uberti el que también declaró el pedido de dinero a Techint. “Kirchner me encomendó que busque a Techint, me comuniqué con Luis Betnaza y me presenté en su oficina en la calle Della Paolera. En esa ocasión me entregó 100.000 dólares y me dijo que era para Kirchner, eso se repitió entre cinco y seis veces”, afirmó por ese entonces.

Justamente, los directivos de Techint quedaron recientemente sobreseídos en la causa de los cuadernos por entender que la entrega de dinero que hicieron estaba justificada en razones humanitarias por la situación que atravesaba, aunque el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta, que recaudó el dinero, fue procesado por dádivas.

Stornelli no apeló la decisión del juez Ercolini. Y la Unidad de Información Financiera (UIF) lo hizo tarde, usando un escrito de la defensa de Baratta, tal como reveló Infobae, situación que derivó en una polémica interna dentro del organismo oficial. El fallo dejó a salvo la situación de Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, los únicos empresarios que -aún habiendo confirmado los pagos- quedaron exentos de acusación.

