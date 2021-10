Florencia Cañabate fue elegida al frente del sindicato de peajes y Facundo Moyano será el número 2 del gremio

Florencia Cañabate se convertirá en la primera mujer secretaria gremial del sindicato de Peajes

El sindicato de trabajadores de concesiones viales (Sutpa) eligió este viernes a Florencia Cañabate, trabajadora del peaje desde hace 14 años, como secretaria general por lo que se convertirá en la primera mujer en asmir ese cargo. La candidata había recibido el apoyo de Facundo Moyano, que será parte de la comisión directiva, quien resaltó que es “el trabajo que se realizó hace años” para lograr el avance en términos de paridad de género en el ámbito gremial y comparó: “El Gobierno exhibe un Gabinete de ministros con 2 mujeres y 18 hombres”.

La elección en Sutpa se realizó el viernes con el 88,98 % de participación. La lista de Cañabate -compuesta en un 55% por mujeres- había sido la única que se presentó. Asumirá el próximo lunes, según explicaron en un comunicado, convirtiéndose en la primera secretaria general mujer del gremio y la tercera en ocupar ese cargo en los sindicatos con personería gremial.

Además, Facundo Moyano será parte de la comisión directiva como secretario general adjunto y tendrá como objetivo “seguir con las discusiones de defender la democracia sindical, los derechos y salarios, la igualdad de género y la reconversión del trabajador de cara a las nuevas tecnologías”.

Después de votar en la sede de Sutpa en Castros Barros 1085, Cañabate y Moyano fueron a acompañar a los trabajadores y trabajadoras de Autopista Ricchieri y Autopista del Oeste durante el acto electoral.

Florencia Cañabate y Facundo Moyano

“Es un orgullo para mi acompañar a Florencia en esta nueva etapa de nuestra organización sindical Sutba. Así como hace unos años impulsamos e introdujimos el debate acerca de la democracia sindical, limitando mandatos y dándoles participación a todos los trabajadores, hoy logramos que haya una secretaria general en nuestro sindicato. No es para la foto, no es chamullo ni relato. Una mujer conduce un sindicato democrático y el 55% de la Comisión Directiva está integrada por mujeres” , expresó Moyano en sus redes sociales.

Además, recordó: “En junio publiqué una foto en mis redes diciendo que el sindicalismo se debía un debate interno acerca de la democracia sindical y el rol de la mujer. En esa foto había sólo hombres. Tranquilamente podríamos haber llamado a muchas trabajadores sin responsabilidad de mando para maquillar la foto, pero hubiera sido irreal, hipócrita y malintencionado”.

“Creemos que la mujer no es un elemento decorativo. Estamos convencidos que tenemos que fomentar la igualdad de género. Queremos dar el debate no sólo dentro del sindicalismo sino también en la política, que desde la hipocresía plantea cupos y después exhibe un gabinete de ministros con 2 mujeres y 18 hombres (Es decir sólo 10% de mujeres). Queremos profundizar el debate en el poder legislativo, donde todos los jefes de bloques y las autoridades de la Cámara son hombres. ¿A caso no hay mujeres capaces de ejercer autoridad?”, cuestionó.

Cañabate asumirá el 25 de octubre

Según analizó Moyano, “el debate recién comienza” porque “la mujer sigue siendo discriminada, sigue teniendo peores condiciones de trabajo y sufre violencia laboral permanentemente”. “De nada va a servir esta comisión directiva si esta realidad no cambia. Pero es un avance concreto”, sentenció.

“Basta de verso. Nosotros construimos realidades efectivas y no relatos. La sociedad argentina supo tener movilidad social ascendente que permitió alcanzar crecimiento, desarrollo y justicia social. Eso vive en el pueblo, es permanente como realidad, como idea y como axioma, no se acaba y es lo que impulsa nuestra lucha. Los relatos si terminan, estos suelen tener fin. Por eso somos peronistas y siempre sostuvimos que mejor que decir es hacer”, completó.

SEGUIR LEYENDO: