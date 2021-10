Jorge Ferraresi: “Estábamos convencidos de que con la vacuna la ganábamos caminando la elección”

Jorge Ferraresi (Télam)

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, reconoció que el Gobierno pensaba que ganaría las elecciones gracias al plan de vacunación pero que finalmente descubrieron que la gente les pegó “un cachetazo”.

“Estábamos convencidos de que con la vacuna la elección la ganábamos caminando, porque habíamos vacunado a todo el mundo” , explicó el intendente de Avellaneda -en uso de licencia- en El Destape Radio.

Sin embargo, afirmó que la gente les “pegó un cachetazo” porque conseguir las vacunas era simplemente una “obligación”. “Era como decir que nos voten porque tenemos garantizada la maestra de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado de la primaria. Es lógico, es así, no hay vuelta de hoja. Y la vacuna es lo mismo, una obligación del Estado que la tenía que dar ”, detalló.

En esa línea, insistió en que cuando la sociedad no acompaña a un gobierno “es por alguna razón”. Y, según Ferraresi, es ahí cuando un espacio político “tiene la obligación de profundizar las políticas”.

Y agregó: “Más cuando uno tiene una idea. Nosotros tenemos la idea de que a la gente le vaya mejor”.

Alberto Fernández y Jorge Ferraresi

El ministro de Alberto Fernánez remarcó que la “obligación” del gobierno es generar trabajo y que una persona desempleada “si no ve la posibilidad de tener trabajo no los va a votar”. “No está mal que nos peguen un cachetazo” , insistió.

No obstante, buscó trazar un paralelismo con el pasado para quitarle dramatismo a la derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO. “Nosotros perdimos 2009 y si uno recuerda las políticas más profundas del gobierno de Cristina Kirchner en ampliación de derechos fueron en esos años. En 2013 perdimos de vuelta y terminamos el 2015 con una gestión a toda máquina”, recordó.

“La verdad que las intermedias no me preocupan demasiado, me preocupa el final del Gobierno. Que haya dado bien el examen y que sea aprobado por la gente”, resumió.

Por otro lado, llamó a “no prestarle demasiada atención” a los medios para evitar perder control de la agenda. “Yo a veces miro programas nuestros (sic) que editorializan y todo el tiempo editorializan sobre lo que dicen ellos. Le damos más publicidad. No hablemos más de ellos, hablemos de nosotros, de las cosas que hacemos”, explicó.

Finalmente, se refirió a las denuncias sobre prácticas de clientelismo político en la antesala a las elecciones generales de noviembre. “El Gobierno no regala nada, el Gobierno repara”, dijo.

Incluso señaló que él mismo ya había implementado subsidios a los viajes de egresados en el Municipio de Avellaneda en 2013. "Y ahora lo tomó Axel", aclaró.





