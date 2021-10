Alejandro Finocchiaro: “La gestión de Trotta en Educación ha sido desastrosa, lo van a ver cuando se evalúe”

Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la Nación

El ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, cree que parte de la sociedad todavía no tomó real dimensión de la crisis educativa que atraviesa la Argentina tras un año y medio con las escuelas cerradas.

Si bien asegura que los resultados de una evaluación general le “helarán la sangre” a la opinión pública, considera que tal vez eso sirva como estímulo para emprender algunas reformas fundamentales, por ejemplo, declarar a la educación un derecho básico que tenga protección ante los paros gremiales.

En una entrevista con Infobae, el ex funcionario y actual candidato a diputado nacional fustigó la gestión de Nicolás Trotta y elogió al nuevo ministro Jaime Perczyk . Sin embargo, aclaró que hay que esperar para ver qué tipo de políticas implementa.

-¿Cuál es la situación actual del sistema educativo?

-Es gravísima. Salvo en dos o tres distritos, como la ciudad de Buenos Aires, Mendoza o Córdoba, todavía no hay clases, porque no estamos hablando de tener abierto el edificio, sino del proceso de enseñanza. Hay chicos de 4 grado que no saben leer de corrido. Hay que evaluar, como se hacía durante nuestro gobierno. En primer lugar tenemos que tener un plan pedagógico de revinculación. No podemos dar clases como si no hubiera pasado nada. Es fundamental evaluar y dar a conocer los resultados para que la sociedad conozca la gravedad de la situación. También tenemos que ir a buscar al millón y medio de chicos que no tuvieron contacto con la escuela durante el último año y medio.

-¿Diría que alguno de los niveles se vio más afectado que el resto?

-No, ha sido demoledor en los tres niveles obligatorios, es decir en jardín, primaria y secundaria. Un chico que empezó primer grado el año pasado no ha tenido todavía dinámica escolar, y todavía no ha aprendido a leer, sumar y restar. El golpe es tremendo. Más allá de los beneficios de la virtualidad, por algo existe el aula. En el aula pasan cosas que no pasan en una plataforma digital, el profesor se da cuenta dónde hacer hincapié o cuáles de sus alumnos van más atrasados. La virtualidad nos da la posibilidad de ampliar los ámbitos de la escuela pero no de reemplazarla. A nivel universitario, el mayor golpe se produjo en las áreas prácticas, como odontología o veterinaria. Después hay carreras más teóricas que se pudieron llevar mejor. Pero la pandemia ha demostrado que la escuela y el docente son irremplazables.

Alejandro Finocchiaro, cuando se desempeñaba como ministro de Educación

-¿Cuánto estima que se tardará en recuperar los contenidos perdidos?

-Hay que empezar a trabajar ya. Cosa que el Gobierno no ha hecho. Pero es imposible dar un plazo porque primero tenemos que evaluar. No conocemos la situación, podemos sospechar que es gravísima porque las noticias que nos llegan dan cuenta de chicos que no saben leer en cuarto grado. Estoy seguro que cuando conozcamos los resultados se nos va a helar la sangre. Hay que declarar rápidamente la emergencia educativa y hacer una fuerte inversión en infraestructura escolar. Y hay que sacar la plata de gastos del Estado que no son necesarios. Además es fundamental presentar un proyecto ley que priorice el derecho de los chicos a la educación. No puede ser que en diez años, desde 2007 a 2017, en la provincia de Buenos Aires, el gremio Ctera haya decidido que los chicos pierdan un ciclo lectivo entero por paros . Y además hay que agregar la pandemia.

-¿Cómo hay que encarar la recuperación?

-Es fundamental volver a las habilidades básicas. Hay que admitir que tenemos que trabajar fuertemente en que los chicos aprendan a leer y escribir e interpretar un texto medianamente complejo. Las operaciones matemáticas básicas y las derivadas, como la regla de tres simple. Y a partir de ahí empezar a escalar.

-¿Qué opina del anuncio de Kicillof de extender las clases a los sábados?

-Debería haber empezado el 1 de octubre y no empezó. Son 30 mil cargos nuevos, seguramente arreglados con Roberto Baradel para docentes que no son los que los alumnos tienen regularmente. Son medidas a la desesperada que no conducen a ningún fin. Un docente que no conoce a los chicos, que no sabe qué grado de avance tienen. Los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof han demostrado una tremenda improvisación.

-¿Qué balance se puede hacer de la gestión de Nicolás Trotta al frente del Ministerio de Educación?

-Lo mejor que le podría haber pasado es haber sido intrascendente. Pero posiblemente pase a la historia como el ministro que militó el cierre de las escuelas, que dejó a los chicos sin clases durante un año y medio. Este gobierno otorgó ministerios por acuerdos políticos y no por la idoneidad del funcionario, con Trotta quedó clarísimo. Por lo menos Jaime Perczyk es una persona que conoce profundamente el sistema educativo.

Nicolás Trotta

-¿Cuál fue el peor error que cometió Trotta como ministro?

-El peor error de Trotta fue haber aceptado el Ministerio de Educación. Al no conocer el sistema educativo, nunca entendió el daño gravísimo que estaba ocasionando con las escuelas cerradas . Cuando le advirtieron que éramos el único país del mundo que estaba haciendo eso, salió con medidas improvisadas. No hubo formación docente, capacitaciones, evaluación, no hizo nada. Su gestión ha sido desastrosa. Lo van a ver cuando se evalúa.

-¿Por qué se suspendieron las evaluaciones?

-Nunca hubo intención de hacer las evaluaciones. Para febrero, antes del inicio de la pandemia en Argentina, la Secretaría de Evaluación no había comenzado ningún preparativo para realizar el operativo Aprender, porque las compras y licitaciones comienzan en enero. Creo que es ideológico, creía que no era bueno. Y además existe una fuerte presión de la Ctera, que está en contra de las evaluaciones. A nosotros nos hizo paro los cuatro años que se hizo el operativo justo el día de la evaluación.

Jaime Perczyk, nuevo ministro de Educación

-¿Cuál es el principal desafío que enfrenta el ministro Jaime Perczyk?

-La herencia que recibió de su antecesor.

-¿Lo conoce? ¿Qué tipo de medidas cree que aplicará?

-Hay que esperar las medidas. Supongo que estará evaluando la situación. Para ir a buscar a los chicos que se han desvinculado del sistema hay un programa que se llama Asistiré y nosotros aplicamos en 6 provincias.

-¿Qué opina del anuncio de Kicillof sobre los viajes de egresados gratis?

-Insulta la dignidad de los chicos. Con 6 mil millones de pesos se pueden comprar 150 mil computadoras, se pueden conectar 147 mil familias durante un año, construir 17 primarias nuevas con 14 aulas, se puede equipar a 689 escuela primarias con todo el mobiliario completo. Es simplemente una cuestión de prioridades.

