Elecciones PASO 2021: ¿con qué documento se puede votar?

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el próximo domingo 12 en el país y, entre otros requisitos, la ciudadanía habilitada para votar deberá hacerlo con un determinado documento que certifique su identidad . La Dirección Nacional Electoral (DINE)dio precisiones en este aspecto.

Documentos válidos para votar:

-Libreta Cívica

-Libreta de enrolamiento

-DNI libreta verde

-DNI libreta celeste

-DNI tarjeta

En este sentido, la DINE aclara en su sitio oficial: “Los/as electores/as pueden votar con el documento que contiene la leyenda “No válido para votar”. Aunque estas tarjetas no informan de qué ejemplar se trata (EA, EB, etcétera), igual se debe habilitar el sufragio”.

A su vez, la Dirección Nacional Electoral advierte de cara al domingo: “Recuerde que es necesario presentar el documento cívico que figura en el padrón o uno posterior”.

Las elecciones de este fin de semana serán particularmente inclusivas dado que será la primera vez que votarán personas no binarias respetando su identidad de género , y podrán participar mayor cantidad de migrantes ya que el padrón que los nuclea creció 20 veces en CABA y 25,4% en la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años, según detalló Télam.

En otro aspecto, pero también de cara a las PASO 2021, la Cámara Nacional Electoral volvió a aclarar hoy que ningún voto en la elección del domingo será impugnado por cómo el elector cierre el sobre . La discusión se inició hace unos días cuando comenzó a circular falsamente que se declarará nulo los votos cuyos sobres estén cerrados con saliva, lo que el protocolo para esta elección recomienda no hacer por cuestiones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

“El voto que se expresa en una boleta dentro de un sobre con la solapa hacia adentro o pegado con cualquier pegamento es válido. Nadie puede discutir la validez de ese voto”, dijo hoy Santiago Corcuera, presidente de la Cámara Nacional Electoral, en una reunión que el tribunal mantuvo con los apoderados de los partidos políticos nacionales.

El “Protocolo sanitario de prevención Covid-19 – Elecciones nacionales 2021”, que elaboraron la Cámara Nacional Electoral y los ministerios de Salud e Interior de la Nación, establece sobre el cierre de sobres que “se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre”. Se trata de una de las varias medidas sanitarias que se tomaron para esta elección por la pandemia del coronavirus.

De cara a las PASO, la Cámara Nacional Electoral desarrolló un “Protocolo sanitario de prevención Covid-19 – Elecciones nacionales 2021”

El objetivo es que las autoridades de mesa no estén en contacto con la saliva del votante cuando tengan que abrir los sobres. Por eso se recomienda que se cierre con los pliegues en su interior o con alguna clase de pegamento que cada votante lleve. El objetivo del sobre es mantener el secreto del voto de cada elector. No importa cómo esté cerrado. Todos son válidos mientras el voto sea válido. Inclusive si el sobre no está cerrado de ninguna manera.

Por el coronavirus, la Cámara Nacional Electoral exceptuó de ir a votar a quiénes tengan COVID-19, los que sean caso sospechoso, los que sean contacto estrecho de un caso positivo y a las personas que por ser grupo de riesgo tengan indicación médica de no ir a votar. La justificación la podrán hacer con un certificado sobre su situación.

Quiénes hayan ido a votar y en el colegio presenten algún síntoma compatible a COVID-19 o de un caso sospechoso también estarán exceptuados de votar. Las autoridades le informarán que así lo establece la normativa. Pero si quieren votar igual no se lo pueden impedir. Para esos casos el protocolo fija que el juez electoral de cada provincia debe establecer un mecanismo sanitario seguro de votación para estos casos.

