Alberto Fernández recibió a familiares de Guadalupe Lucero: pidieron cambiar la carátula para profundizar la búsqueda

Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a Yamila Cileone y Silvia Domínguez, la mamá y la abuela de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años desaparecida desde el 14 de junio en San Luis

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió este mediodía en Casa Rosada a Yamila Cileone y Silvia Domínguez, la mamá y la abuela de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que permanece desaparecida desde hace dos meses y medio, tras ser vista por última vez en cercanías de su casa, en la provincia de San Luis.

El mandatario le transmitió todo su apoyo a la familia de Guadalupe y se comprometió con la búsqueda de la niña, poniendo a disposición “todo lo que la Presidencia de la Nación pueda hacer” para poder encontrarla.

Luego del encuentro, la madre de la niña aclaró que “ la carátula de la causa es ‘averiguación de paradero’, aunque para nosotros como familia a Guadalupe se la llevaron, la raptaron , y el Presidente nos aseguró que va a pedir el cambio de carátula para la intervención del fuero federal”.

“Es fundamental que a Guada se la busque en todos los rincones de la Argentina y por eso es tan importante este encuentro con el Presidente”, agregó Yamila Cileone.

Esta misma tarde, la familia de Guadalupe mantendrá una reunión con los ministros de Justicia, Martín Soria; de Seguridad, Sabina Frederic, y de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Guadalupe Lucero tiene tez trigueña, cabello lacio, un lunar en la mejilla izquierda. Hay activada una alerta amarilla de Interpol para dar con su paradero

El caso

Guadalupe está desaparecida desde el lunes 14 de junio . La menor tiene tez trigueña, cabello lacio, un lunar en la mejilla izquierda y cuando fue vista por última vez llevaba una campera negra con capucha, buzo rosa y botas negras.

La última vez que a vieron estaba en el barrio 544 Viviendas de San Luis, en medio de una reunión familiar . A las 17:30 horas, la nena se dirigió a la casa número 5 de la manzana “H” del barrio 544 Viviendas, al sur de la capital provincial, para celebrar junto el cumpleaños de su tía, que reside allí.

Por la tarde, la pequeña y sus primos salieron a jugar a la calle. “Cerca de las 19 horas terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Eran todos sobrinos míos: tres varoncitos, Guadalupe, y la más chiquita, Emma, de tres años. En un momento salió Luana, otra de las tías de Guadalupe, para ponerles la campera a los chicos. Hasta ahí, estaba todo bien. Pero cinco minutos después Emma golpea la puerta y nos dice: ‘Guada no está’”, contó a C5N su tía, Georgina.

La abuela de Guadalupe, Silvia, señaló luego que las pequeñas estaban jugando a “las escondidas” en la calle cuando la niña desapareció. “Guadalupe se esconde y Emma, con sus tres años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: ‘Guada no está’. Yo salgo, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás ‘Guadalupe no está’ y ahí salimos todos a buscarla”, sostuvo la mujer que hoy fue recibida por el Presidente.

Cuando fue vista por última vez, Guadalupe Lucero llevaba una campera negra con capucha, buzo rosa y botas negras

La búsqueda

A mediados de julio, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se reunió con la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, quien colabora con la búsqueda e investigación del paradero de Guadalupe Lucero. “ Este es un tema de agenda de la Provincia. Tenemos que encontrar a esta puntanita ”, dijo Rodríguez Saá.

En tanto, Trimarco indicó que llegó a San Luis “para colaborar por la experiencia que me dio la desgracia que yo pasé”, y recordó que “hace 20 años” que está en “esta lucha”, años en los que pasó “por muchas situaciones horribles”. Señaló que “toda esa experiencia que uno vivió y las chicas que rescaté buscando a mi hija, me dieron sabiduría para saber cómo investigar, cómo abordar a la familia, a manejarse con la Policía y la Justicia y con el gobernador hablamos del respeto de todo eso”.

“Siento y tengo la esperanza de que encontraremos a Guadalupe, estamos trabajando, volvimos a punto cero, atando cabos y buscando la punta del ovillo para hallar a la nena y desde el fondo de mi corazón, digo que la estamos buscando y que la encontraremos”, agregó.

Actualmente se encuentra activa una alerta amarilla de Interpol para dar con el paradero de la niña en todo el mundo .

