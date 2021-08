Cuántas segundas dosis aspira aplicar el Gobierno en agosto y por qué no está Sinopharm como opción para combinar

Kreplak, Vizzotti y Quirós durante la conferencia de prensa (NA)

La ministra de Salud Carla Vizzotti anunció este miércoles la combinación de vacunas para lograr el objetivo de alcanzar el 60% de la población mayor de 50 años con dos dosis. T anto la AstraZeneca como la Moderna y la Sputnik V podrán ser utilizadas para el esquema heterólogo, pero no así la Sinopharm.

Vizzotti estuvo acompañada por sus pares bonaerense, Nicolás Kreplak, y porteño, Fernán Quirós. Allí compartieron los resultados del estudio colaborativo entre Federación Rusa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET y 5 centros, dentro de los cuales se encuentran la ciudad y la provincia de Buenos Aires, La Rioja, San Luis y Córdoba.

Según explicó la ministra, la combinación de dosis “se le va a ofrecer a las personas que iniciaron su esquema de vacunación en forma voluntaria” y “se va a priorizar a los que tienen más tiempo de iniciado el esquema y los mayores de 50 años con comorbilidades”.

“Agosto será el mes de las segundas dosis”, resaltó Vizzotti y detalló el objetivo del Gobierno: “Queremos llegar al 1 de septiembre con el 60% de los mayores de 50 años con dos dosis. Queremos superar esa marca, ojalá lo podamos”.

Producción de vacunas Moderna

Para lograr ese objetivo, se priorizará a aquellas personas que llevan más tiempo de espera con la aplicación de la primera dosis y a los mayores de 50 años con comorbilidades. “Se necesitan 2.3 millones de dosis y está asegurado ese número con AstraZeneca, Sputnik y Moderna” , agregó la ministra.

Además, cuentan con la vacuna Sinopharm, que será la única que se mantendrá con el sistema homólogo, es decir, no se podrá combinar. “La vacuna Sinopharm no está incluida dentro de las vacunas a intercambiar, no porque haya suficiente cantidad, sino porque los datos que tenemos no son concluyentes”, explicó Quirós durante la conferencia de prensa.

Además, el ministro porteño resaltó la importancia en “la trascendencia de la colaboración a nivel nacional y la importancia de vincular la evidencia local con la internacional para decirle con toda seguridad a la población qué vacunas podemos intercambiar de manera garantizada”.

“Tenemos la expectativa de la liberación de las vacunas dos de Sputnik producidas en Richmond y las vacunas que quedan de Moderna. Seguimos trabajando con el Fondo Ruso de Inversión para que lleguen más segundas dosis, no sabemos cuándo llegan pero estamos trabajando mucho en eso. Seguimos recibiendo principios activos para producir el componente dos”, resaltó Vizzotti.

El Gobierno se mantiene a la expectativa de la producción de la segunda dosis de Sputnik que produce el laboratorio Richmond

Consultada por la posibilidad de la aplicación de una tercera dosis, como sucede en otro países, respondió: “Tenemos vacunas muy eficaces y, hasta ahora, tenemos un resultado muy positivo en relación a la vacunación inclusive con una dosis, el impacto y la eficacia en hospitalización y muerte”.

“Los pasos prioritarios son completar la segunda dosis y alcanzar la mayor cantidad de adolescentes priorizados con la Moderna”, insistió.

La medida fue tomada por el incumplimiento del contrato con Argentina por parte del Fondo de Inversión Ruso con el envío del segundo componente de Sputnik V. En ese sentido, se decidió acelerar el estudio de las combinaciones para contar con una herramienta más para completar el ciclo de vacunación de todos los que tienen la primera dosis.

De este modo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) resolvió, que la evidencia de los ensayos clínicos que se llevaron adelante durante las últimas semanas son suficientes para, con los primeros datos preliminares de seguridad inmunogenicidad, poder avanzar en las combinaciones.

