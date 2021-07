Presentaron un proyecto para crear el Día Nacional de las identidades de género

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha del DNI para personas no binarias

Pocos días después de que el Gobierno nacional anunciara la creación del DNI y el Pasaporte no binario, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar el 25 de julio como Día Nacional de las identidades de género.

La iniciativa propone establecer esa fecha como el “Día Nacional de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries, intersex y otras identidades y expresiones de género afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora”.

La autora del proyecto es la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, quien ocupa la presidencia de la Comisión de Mujer, Géneros y Diversidad de la Cámara Baja y es una de las impulsoras de la agenda de género que se discute en la Legislatura.

En el calendario internacional de la agenda de género, esa fecha ya tiene su propio festejo. El 25 de julio de 1992 se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, un encuentro de mujeres afrodescendientes de 32 países de América Latina y el Caribe para denunciar el racismo y el sexismo al que históricamente son sometidas y para promover estrategias para enfrentarlos.

A partir de esa reunión, se decidió crear una red regional de mujeres afro para llevar adelante estos objetivos y se estableció esa fecha como el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.

Por otra parte, el 23 de diciembre de 2013 las Naciones Unidas declararon al período 2015-2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, reiterando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad, y que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de distintas razas humanas.

El nuevo DNI no binario

Macha, que integra la lista del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires y que buscará su reelección en las próximas elecciones, lleva adelante una amplia estrategia de género. Con motivo de la presentación el DNI no binario, Macha señaló: “Ese documento es un modo de estar nombrades. Es importante poder hablar de todas las identidades de género y ubicar que hay personas que no se sienten representadas”. Asimismo, destacó la importancia de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno nacional para “romper con el binarismo e incorporar la diversidad” a las políticas públicas.

“Vamos hacia un camino para romper con el binarismo con iniciativas como las del Documento Nacional de Identidad (DNI) presentado. Se trata de un conjunto de políticas publicas que apuntan a incorporar la diversidad de identidades en la práctica”, aseveró Macha en declaraciones a FM La Patriada.

Además, puso de relieve la necesidad de “incluir en nuestras prácticas la idea de que no hay sólo varones y mujeres”. “El DNI no binario es un modo de estar nombrades. Es importante poder hablar de todas las identidades de género y ubicar que hay personas que no se sienten representadas. Debe haber otro modo”, agregó.

Otro punto en en el que la legisladora sentó posición es en cómo debe funcionar el sistema previsional, ya que en la misma entrevista la legisladora señaló que las travestis deberían acceder a la jubilación a los 40 años. “Con esas compañeras tenemos este problema porque tienen un promedio de vida de 40 años. Muchas no pudieron acceder a educación y a la salud. Sufren un cúmulo de violencias”, argumentó Macha para remarcar por qué tienen que jubilarse antes de esa edad. “Necesitan de una política previsional específica”, concluyó.

