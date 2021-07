¿Se cae la compra de los penes de madera? el oferente que hizo la mejor propuesta decidió bajarse de la licitación

La licitación del Ministerio del Salud para comprar dispensers de preservativos, penes de madera y maletines generó polémica y amplia repercusión mediática en los últimos días, pero el proceso está a punto de caerse. El mejor oferente, un joven de la provincia de Córdoba, no presentó la garantía de mantenimiento en el plazo estipulado y de esa manera se autoexcluyó de la contienda . “Tenía 48 horas para presentar la garantía de mantenimiento de oferta (un pagaré) y no la mandé, lo cual es causal de desestimación no subsanable”, le dijo a Infobae Esteban Nielsen.

La licitación busca adquirir 10 mil penes de madera, 10 mil maletines de polipropileno, y 10 mil dispensadores blancos que serán utilizados como materiales de promoción para prevenir enfermedades de transmisión sexual. “Los insumos solicitados permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley N° 23.798″, reza el expediente administrativo emitido por la Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación.

Los productos serían distribuidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), regiones sanitarias, programas provinciales, municipales, es decir, en establecimientos públicos, principalmente vinculados a la salud, de todo el país, y serán destinados “a la población en general y al personal de salud”.

El monto asignado por el Ministerio de Salud para los tres materiales asciende a $13.371.100, pero solo una de las ofertas se acercó a esa cifra.

En el proceso de apertura de la licitación, que tuvo lugar el martes pasado, se presentaron cuatro oferentes: Buhl S.A.; Marketing Dimensión S.A.; Melenzane S.A.; y Carlos Esteban Nielsen.

El único que cotizó por los tres renglones fue Nielsen, con un valor total de $14.870.000. Pero apenas una horas después decidió bajarse de la contienda. Consultado por Infobae, dijo que se dio cuenta de que no era un buen negocio cuando evaluó los números finales.

Nielsen tiene apenas 35 años pero en los últimos dos se transformó en un “experto” en licitaciones con el Estado. En su computadora guarda un archivo con 800 licitaciones examinadas. Con un software especial, identifica “oportunidades”. No importa el rubro. De hecho, ganó licitaciones para entregar caterings en Vialidad, reparar camionetas de la Fuerza Aérea, y hasta actualizar GPS de los aviones del Ejército.

El joven, oriundo de Córdoba, aparece inscripto en los registros de Comprar con una amplia variedad de rubros: construcción de entrepisos, de calles, desmalezado, catering, reparación de software, y hasta venta de máquinas de coser. “Para poder adjudicar el Estado te exige que tengas el rubro actualizado en AFIP, por eso tengo tantos rubros”, explicó ante Infobae.

Nielsen fue el único que hizo una oferta por los tres productos solicitados por Salud. Los otros oferentes solo hicieron ofertas por uno o dos renglones.

Buhl S.A., por ejemplo, ofreció $2.098 por cada dispenser, es decir un total de $20.980.00, muy por encima de los $13 millones propuestos por el Ministerio para toda la licitación. Ese mismo producto Nielsen lo ofreció a $402 pesos.

En el caso de los penes de madera, Nielsen los ofreció a $498 con un proveedor de China; Marketing Dimensión a $1.430; y Melenzane SA a $882, pero con una oferta de apenas 5000 unidades.

En el renglón de los maletines, sólo figura Nielsen, con un precio unitario de $587.

Con la virtual renuncia de Nielsen, la licitación quedó al borde del fracaso porque las demás ofertas no completan los renglones o están muy por encima de los valores presupuestados (no se permite más de un 20 por ciento).

La licitación está en la etapa que se denomina “apertura”. En los próximos días el Ministerio de Salud debería convocar a los oferentes para subsanar cualquier deficiencia antes de pasar a la “evaluación”. Los problemas técnicos y la alta repercusión jugarían en contra, aunque se podría adjudicar sólo alguno de los renglones y hasta con una oferta parcial.

Ayer, ante la difusión del tema en los medios y en las redes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió la iniciativa a través de su cuenta de Twitter: “ Gracias por la inesperada difusión de los #PenesDeMadera. El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad”.

Y agregó: “Las prácticas sexuales protegidas previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo. Gracias porque también dimensiona el valor de todas y todos quienes que trabajan para educar. Nuestro compromiso de favorecer el acceso a la información siempre”, completó la titular de la cartera sanitaria.

