Quién es “Luchy” Alonso, la apuesta de Cristina Kirchner para la lista de precandidatos al Senado por La Pampa

Dirigente local de La Cámpora, es la Secretaria Administrativa de la Cámara alta y de máxima confianza de la Vice. Irá segunda en la nómina junto al ministro coordinador del gobernador peronista Sergio Ziliotto, afín a Carlos Verna, con quien la ex presidenta se reconcilió en 2019 después de un largo distanciamiento

Trabaja como encargado de un edificio de Mar del Plata. Después de ahorrar durante 4 años, visitó a su mejor amigo y ahora no puede regresar. Pela cañas de azúcar para sobrevivir y teme perder su empleo: “Siento mucha impotencia por no tener el poder o las influencias de Ginés González García, porque el ciudadano común no tiene derecho a nada”, le dijo a Infobae