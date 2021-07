A cinco meses del Vacunatorio VIP, Horacio Verbitsky recibió la segunda dosis de la Sputnik V

Horacio Verbitsky (Martín Rosenzveig)

A cinco meses de que explotara el escándalo del Vacunatorio VIP que le costó la salida del Gobierno al entonces ministro de Salud, Ginés González García, el periodista Horacio Verbitsky, uno de los protagonistas que hizo pública la maniobra, recibió al segunda dosis de la Sputnik V en el Centro Islámico de Palermo.

Verbitsky lo contó en la apertura de su programa de radio por Del Plata y expresó elogios a la organización del gobierno porteño: “Ayer recibí la segunda dosis de la Sputnik V. Me dieron a elegir dónde quería vacunarme: si en la Sociedad Rural de Palermo o el Centro Islámico. Elegía el Centro Islámico”, comenzó.

Sobre cómo fue recibido y la atención del lugar fue contundente: “Nunca vi un grado de eficiencia similar, terminé impresionado. Me dieron turno para las 16.45 y a las 16.40 ya estaba vacunado”.

“Al ingreso te recibe un hombre con un chaleco que dice ‘orientador’ que verifica en una planilla el horario y el número de documento. Luego te hace avanzar por un pasillo, derivas en un hall y una serie de boxes donde te dan la vacuna”, contó.

Ginés González García debió renunciar tras el escándalo (REUTERS)

Más allá de este procedimiento, Verbitsky relató una situación que describió como algo “gracioso y preocupante”. Ocurrió luego de ser vacunado, durante los 15 minutos que las personas deben quedarse en el lugar reposando por precaución por si sufren alguna reacción a la inyección.

“En la puerta de la mezquita había un muchacho o muchacha que tenía una kufiya y con una túnica blanca hasta los pies que era como una curiosidad del lugar para los que no eran de allí. Los que se salían del vacunatorio se sacaban selfies con esta persona, sin distancia ni nada”, explicó el periodista. Y aclaró: “Pero no es responsabilidad de la organización estatal”.

La primera dosis VIP

En febrero de este año, durante su programa de radio que en ese momento salía por El Destape, Verbitsky sorprendió confesando que había sido vacunado en el Ministerio de Salud gracias al titular de la cartera, Ginés González García. Eso destapó una olla que terminó con la renuncia del funcionario pero además con un listado que debió difundir el Gobierno con otros beneficiados en un momento en el que no había vacunas ni para el personal de salud.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó el periodista en ese momento. Y completó: “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

En la lista que se conoció por esos días, aparecían también, entre otros, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo de trabajo; el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia; los embajadores en Brasil y Paraguay, Domingo Peppo.

Además de González García, debió renunciar el jefe de Gabinete del Ministerio, Lisando Bonelli, que además es el sobrino del ex funcionario. A cargo de la cartera quedaría Carla Vizzotti, quien actuaba como segunda de Ginés.