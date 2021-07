Qué dijo Maximiliano Guerra ante la consulta de Juana Viale sobre su posible ingreso a la política

El bailarín Maximiliano Guerra se refirió este sábado a su decisión de vivir nuevamente en la Argentina y, si bien no confirmó una candidatura suya para las próximas elecciones legislativas porque no piensa “en cómo va a continuar” su vida, aseguró que sí está “dispuesto a dar lo mejor” de sí en el caso de que decida lanzarse en un futuro.

“Yo no volví para involucrarme en la política, lo hice para devolverle a mi país todo lo que me dio : mis primeros aplausos, la gente que me dijo ‘dale, pibe, seguí'. Yo viví 18 años en Europa y siempre volví todos los años para hacer una gira grande y, la verdad, ahora tuve esta necesidad (de regresar definitivamente)”, comenzó aclarando.

De esta manera, se mostró lejos de ingresar a la función pública por el momento, a pesar de los rumores que lo vinculaban con Juntos por el Cambio, como también sucede con el cantante David Adrián Martínez, popularmente conocido por su nombre artístico, El Dipy, quien ya recibió un ofrecimiento formal para competir en el distrito bonaerense de La Matanza.

Al participar del programa La Noche de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, Guerra dio su visión de la actualidad y sostuvo que “hay una batalla cultural para dar, hay que cambiar la mentalidad y hablar de otras cosas, de qué es lo que quiere cada uno de la sociedad en la que vivimos”.

El Dipy ya recibió un ofrecimiento formal para sumarse a Juntos por el Cambio

“Para eso, tenemos que sentar en la mesa a todas las banderas políticas y definir una política de Estado que diga ‘trabajo, sí; economía, sí; salud, sí; educación, absolutamente’, y después que eso no se toque, porque si no los partidos políticos van programando un proyecto de gestión para cuatro años, y eso es lo que esta mal”, opinó.

Al respecto, Guerra puso como ejemplo la manera de pensar que tienen en Europa, donde “el pasado lo tienen como algo histórico, como algo que pasó y que es un aprendizaje, porque fue lo que los trajo hasta acá”, mientras que “el presente es el momento en el que tenemos que hacer las cosas para que el futuro sea mejor”.

Sobre este tema, el bailarín remarcó que “el poder no tiene que ser el fin, sino que el fin es que la sociedad esté mejor y que todos tengamos oportunidades, pero esas cosas hay que plantearlas porque no están implícitas y hace mucho tiempo que tenemos una casta política muy desgastada”.

En este sentido, agregó que “la polarización la tenemos hace décadas y está todo el tiempo, antes era Perón o Balbín, cuando lo que tenemos que hacer es que el 75% que no está en los extremos, tenga voz”.

Facundo Manes, en este caso vinculado a la medicina, también decidió competir en las próximas elecciones

Al ser consultado por Juana Viale sobre si se va a ingresar a la función pública en el corto tiempo, respondió: “Yo nunca pienso en qué me va a tocar, en cómo va a continuar este camino. Sí estoy dispuesto a, en el lugar que me toque, dar lo mejor de mí. Yo no me preparé tampoco para ser bailarín, yo me preparé para hacer las cosas bien y un día la vida me sorprendió”, explicó.

La posibilidad de que Maximiliano Guerra participara en las próximas elecciones surgió luego de que el propio ex presidente Mauricio Macri lo nombrara cuando expresó sus deseos de sumar a su espacio a personalidades mediáticas que no están involucradas en el mundo de la política partidaria.

“Todos los que se quieran sumar, especialmente aquellos que nunca han hecho política, bienvenidos sean; Facundo Manes, El Dipy. Estuve con Maxi Guerra que está muy entusiasmado, y es muy bueno que quiera participar”, contó el ex mandatario semanas atrás.

SEGUIR LEYENDO: