Macri quiere a El Dipy y a Alfredo Casero como candidatos de Juntos por el Cambio

Las declaraciones de Macri en TN

En medio de la interna que atraviesa Juntos por el Cambio, el ex presidente Mauricio Macri adelantó que quiere como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no están involucradas en el mundo de la política partidaria y lanzó algunos nombres como cantante de cumbia El Dipy, el actor y humorista Alfredo Casero y el ex bailarín Maximiliano Guerra.

“ Todos aquellos que se quieran sumar, especialmente aquellos que nunca han hecho política ”, respondió Macri cuando le consultaron si estaba de acuerdo con las declaraciones de Patricia Bullrich de ampliar Juntos por el Cambio.

En diálogo con el programa Verdad Consecuencia, de TN, el ex mandatario comentó también mencionó al radical y médico Facundo Manes, quien en las últimas semanas se mostró como una alternativa dentro de Cambiemos en representación del radicalismo dentro de la coalición electoral.

“Todos los que se quieran sumar bienvenidos sean; Facundo Manes, El Dipy, ayer (miércoles) estuve con Maxi Guerra que está muy entusiasmado, y es muy bueno que quiera participar”, agregó en referencia a la invitación a integrar Cambiemos.

La primera señal de acercamiento fue quizás la foto que el cantante logró del ex presidente. El Dipy quería conocer personalmente y sacarse una foto con Macri y a principios del mes de junio la logró y la compartió con sus más de 70 mil seguidores de Twitter.

En tanto, Macri también reconoció que volvió a hablar con Elisa Carrió: “Nosotros hablamos, no dramatizo, acordamos en lo más importante, que son las elecciones y hay que defender la República y las libertades”.

El miércoles pasado se reunieron los principales referentes de la coalición opositora. Más allá de la tensión que prima actualmente en Juntos por el Cambio, Macri siente que en ese encuentro “hubo un consenso” y que “el día después de las PASO vamos a estar todos en una misma lista, todos defendiendo la República, el empleo, el futuro y la verdad”.

En una interna complicada que tiene como principales protagonistas a Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, el ex presidente reconoció que “siempre en los cierres de listas se ve lo peor, las miserias humanas”. “Hay mucha angustia y mucha preocupación en los argentinos; muchos de ellos creen y se referencian en nosotros, y esperan ver solidez, un Juntos por el Cambio compacto”, planteó y remarcó que “eso es una elección legislativa, ni siquiera es ejecutiva, donde uno gana y gobierna”.

En ese sentido expresó que colabora en la coalición opositora desde su rol como ex presidente: “Ya hice un aporte diciendo que no iba a ser candidato”. Y enfatizó que “sería un fracaso enorme de Juntos por el Cambio si tuviese que ser candidato, sería una desilusión enorme para mí”. “Lo que más quiero en el mundo es garantizar a los argentinos una oportunidad de retomar el rumbo que llevábamos, sin agarrar los pozos que agarramos y poner la Argentina a crecer; para eso hace falta que se consoliden y fortalezcan los liderazgos, que tengan un compromiso con los valores en los cuales se basa el desarrollo de un país: el progreso, la modernidad, la integración al mundo, todo lo contrario a lo que predica el populismo”, concluyó.

