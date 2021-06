Alberto Fernández destacó la gestión del Gobierno contra la pandemia: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”

El Presidente durante el acto en el que tomó la promesa a la bandera a un grupo de alumnos de cuarto

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la gestión del Gobierno contra la pandemia y reafirmó su compromiso de cuidar la salud de los argentinos. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, sostuvo al encabezar la conmemoración por los 201 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano.

“Vamos a seguir trabajando para que en la Argentina se terminen las diferencias; voy a hacer todo lo que está a mi alcance para terminar con los abismos que nos separan”, declaró el Presidente durante el acto en el que tomó la promesa a la bandera a un grupo de alumnos de cuarto grado de escuelas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recordó que cuando el jueves estuvo en Salta por el Bicentenario del nacimiento del militar Martín Miguel de Güemes le juró que va a trabajar para que “en Argentina se terminen los abismos que nos separan”.

La Primera Dama, Fabiola Yañez, también estuvo presente en el acto

Al destacar la lucha que tuvieron que emprender los ejércitos del norte liderados por Güemes para custodiar la frontera e impedir el ingreso de los españoles luego de proclamar la independencia, Fernández señaló que hoy la lucha es frente “a un ejército desconocido, que es es el virus, y que nos amenaza y nos amenaza y no sabemos por dónde viene ni cuándo se va”. Y destacó que a pesar de que “la vacuna trajo alivio aún queda mucho camino por delante”.

Durante su discurso, les habló directamente a los niños que estaban participando del acto. Afirmó que la bandera “es el símbolo central de la Patria” y representa “tres ideales: la libertad, la igualdad y la solidaridad”, que en tiempos de pandemia de coronavirus “tiene un valor enorme”.

Los alumnos que participaron del acto concurren a escuelas porteñas y bonaerenses

“Es valioso que crezcan en libertad, yo no pude hacerlo. Disfutenlo y cuidenlo mucho”, les dijo el Presidente a los alumnos al recordar que él no pudo hacerlo porque creció en tiempos donde “la Argentina no tuvo esa libertad y había gobiernos que no elegía la gente”.

Al referirse al segundo ideal destacó que para ser iguales es necesarios que todos tengamos las mismas oportunidades para educarse, tener salud, encontrar un trabajo, estudiar. Y por último, remarcó la importancia del tercer ideal en estos tiempos de pandemia: “Hoy la solidaridad tiene un valor enorme. Es unirse al que más necesita por una causa común”.

“Esos tres valores son los valores que representa esta bandera. Ustedes están tomando un compromiso con la patria de respetar valores de esa magnitud. No es un acto más, es un acto que los va a marcar a todos”, les dijo a los chicos antes de tomarle juramento.

Momento en que los alumnos se preparan para prometer la bandera

Al dar su propia definición de Patria, Fernández destacó que “la patria somos todos nosotros, que vivimos en un territorio inmenso”. Y agregó: “Somos el octavo país del mundo en materia de territorio donde vive gente muy diversa. Es una sociedad muy plural con mucha diversidad donde luchamos para que esa diversidad sea motivo de orgullo, respeto y donde nadie padezca diferencias y todos seamos respetados”.

Antes del discurso del presidente Fernández, tuvieron la palabra desde el Monumento Nacional a la Bandera el el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. De ese acto también participaron la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas; y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

