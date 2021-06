La mayoría simple en el Senado bonaerense, el objetivo central para el gobierno de Kicillof en las próximas elecciones

Aglaplata

Además de ganar la elección en el orden nacional, el objetivo central del oficialismo, y sobre todo del gobernador Axel Kicillof, es tener un buen desempeño electoral en el interior bonaerense para dar vuelta la relación de fuerzas que rige en el Senado bonaerense donde hoy Juntos por el Cambio cuenta con 26 de las 46 bancas, mientras que el Frente de Todos sostiene los 20 lugares restantes y busca, de mínima, tener 3 bancas más.

Para eso, cómo contó Infobae, la fuerza gobernante trabajará en el interior bonaerense -que es donde están las bancas que precisa recuperar el FdT- con la provincialización de la campaña o, mejor dicho, con poner en evaluación la gestión de Kicillof, más allá de la discusión nacional que, creen en el gobierno, se esparcirá en el conurbano.

En las próximas elecciones legislativas se elegirán senadores por la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima sección electoral. Salvo la Primera, que es el conurbano norte y oeste, el resto de las secciones electorales son el corazón productivo del distrito. Allí hoy tiene mayoría Juntos por el Cambio, que además gobiernan en las principales ciudades de esas secciones.

En la Cuarta sección electoral donde se reparten siete bancas, actualmente el Frente de Todos tiene dos escaños (la senadora María Dafunchio y el senador Gustavo Traverso). Las cinco restantes son para Juntos por el Cambios. La Cuarta sección abarca los municipios de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. En 19 de esos municipios gobierna Juntos por el Cambio.

A diferencia del 2017, esta vez el Frente Renovador de Sergio Massa confluye con el kirchnerismo y algunos otros dirigentes también están bajo el paraguas del FdT, como por ejemplo el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien días atrás estuvo en un acto con Alberto Fernández y Axel Kicillof cuando se inauguraron obras en la Ruta 7 a la altura de Chacabuco.

Hoy Massa y Máximo Kirchner son quienes ordenan la sección para el oficialismo y las definiciones pasarán por ellos. Entre los articuladores del oficialismo aparecen el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro o el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. El peronismo tiene también algunos intendentes que responden a la vicegobernadora Verónica Magario como Germán Lago (Alberti) o Walter Torchio (Casares). Magario, que preside el Senado, viene repitiendo recorridas por las secciones donde se eligen lugares para la Cámara alta.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro en videconferencia con Kicillof (Facebook: Pablo Javier Zurro)

El ex titular de la CTA autónoma, Pablo Micheli, se anotó para encabezar la lista a senadores provinciales por el Frente de Todos. Mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco y este sábado lanzó un espacio propio con el acompañamiento de algunos dirigentes del FdT. Sin embargo, sus chances de ser cabeza de lista para el senado provincial no son muchas.

En la Cuarta, con excepción de Chivilcoy, Juntos por el Cambio gobierna los municipios donde están la mayor cantidad de votos que luego impactan en el cálculo seccional que define los lugares para el Senado como por ejemplo Junín o Chacabuco. El caso de Chivilcoy que es gobernada por Guillermo Britos es particular porque es el municipio con mayores electores cuya conducción política no responde ni al FdT ni a JxC.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos

En las últimas elecciones el Frente de Todos consiguió el 44,7% de los votos, detrás del 48,8 de JxC que perdió dos puntos en relación a la elección 2017. Se espera que Kicillof y otros funcionarios, en la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan, realicen recorridas por esa sección.

En cuanto a recorridas, en la gobernación también tienen anotadas con resaltador las giras por la Quinta sección electoral. Es otro de los puntos que enfocará el oficialismo para mover la composición actual del Senado. Hoy el peronismo tiene dos de cinco bancas que reparte esa región que abarca buena parte de los municipios de la costa atlántica y llega hasta el centro geográfico de la provincia.

En el Senado, la Quinta sección electoral está representada por el FdT por Gervasio Bozzano (presidente del bloque oficialista, aunque sin chance de renovación por la ley que limita los mandatos a dos períodos) y Gabriela Demaría (que responde al peronismo de la mano del armado del ex intendente del Partido de la Costa y actual diputado provincial, Juan Pablo De Jesús). Demaría tiene chances de repetir su ingreso en la lista, sobre todo por la articulación del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde con Máximo Kirchner.

Massa también tiene unas fichas propias para aportar a esa lista. En los municipios de Chascomús y General Alvarado gobiernan dirigente del Frente Renovador, aunque en la última elección perdió en Necochea, donde gobernaba Facundo López, dirigente del FR.

Sin embargo, lo que define buena parte del reparto seccional para la Cámara alta bonaerense es el desempeño electoral en el distrito de General Pueyrredón , puntualmente en la ciudad de Mar del Plata. El “La Feliz”, la primera referencia que tiene el FdT con La Cámpora a la cabeza es la titular de la ANSES, Fernanda Raverta. Juega contra un peso pesado como es el intendente Guillermo Montenegro que además podría poner la cabeza de lista en la boleta de Juntos por el Cambio con su actual jefe de Gabinete, Alejandro Rabinovich.

Raverta junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la campaña 2019

También hay intendentes del FdT de la Quinta sección electoral a los que en 2023 se les vence mandato y no podrán renovarlo. Por eso, un salto a la lista seccional para luego volver a pelear por su distrito no es un escenario imposible . Ya sucedió en las últimas elecciones con el propio De Jesús y Germán Di Césare que gobernaban La Costa y Alvarado y fueron en la lista a diputados provinciales.

Los intendentes que vencen mandato sin chance de renovación son Francisco Echarren (Castelli), Daniel Barrera (Villa Gesell), Héctor Olivera (Tordillo), Manuel Álvarez (Ranchos), Javier Gastón (Chascomús) y Gustavo Walker (Pila).

En la Séptima sección electoral (centro geográfico de la Provincia), también se renuevan senadores provinciales y hay tres intendentes del peronismo que en 2023 no tendrán chance de ir por un mandato más: Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Juan Carlos “Chinchu” Gasparini (Roque Pérez).

Las tres bancas que corresponden a la Séptima sección electoral están en manos de JxC por el Cambio. La oposición es fuerte en esa región del agro provincial. La particularidad de la Séptima sección es que si una sola fuerza alcanza de piso el 33,33% de los votos se lleva los tres lugares .

La elección pasará por lo que suceda en Olavarría y Azul, los dos grandes centros poblacionales de la región. Ambos distritos están gobernados por JxC. A esa discusión hay que sumarle la eventual candidatura de Florencio Randazzo por una tercera vía . Si el ex ministro de Transporte finalmente decide armar una lista podrá dividir el voto aliado al peronismo y sería una complicación para las aspiraciones de Kicillof. Tiene algunos dirigentes como el ex intendente de Olavarría, José María Eseveri, que en la lógica distrital y territorial todavía conserva presencia. “Si no cerramos una lista amplia y que contenga a todos va a estar difícil”, dice un dirigente de la región.

Otro de los actores al que se mira con intriga es el diputado nacional y ex intendente de Bolívar, Eduardo Bali Bucca. Al igual que Eseverri en Olavarría, Bucca vence mandato como diputado nacional a la que accedió cuando acompañó la candidatura a senador nacional de Randazzo. Su intención es poder renovar. En las últimas semanas se sacó una foto con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el marco del día del bombero voluntario. Fue al aprobarse la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, cuyo autor fue el bolivarense. Las especulaciones estallaron por los aires.

De acá al 24 de julio cuando sea el cierre de listas habrá negociaciones finas. En los distritos esperan que no sea bajo una lógica metropolitana. Es decir, que se definan enteramente en el AMBA . Las reuniones que vienen desarrollándose en La Plata dan algunas pistas de que La Cámpora tendrá un rol preponderante y que Massa no irá a resignar tampoco su capital político que está focalizado en la provincia de Buenos Aires.

En el entorno de Kicillof miran la foto del senado provincial hoy pintada en amarillo mayoritariamente y esperan que en diciembre cambie a celeste. Por la Cámara alta tienen que pasar algunos proyectos que importan para el segundo tramo de la gestión del gobernador y sobre todo designaciones. Hay dos lugares vacantes en la Suprema Corte de Justicia, restan designar autoridades en el directorio del Banco Provincia y la posibilidad discutir en términos formales la continuidad del procurador Julio Conte Grand que mantiene marcadas diferencias con la actual gestión por haber sido funcionario durante la administración de María Eugenia Vidal, son algunos de los puntos que aparecen en ese menú.

