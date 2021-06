Wado de Pedro y una fuerte crítica a la oposición: “No hay vacuna ni contrato que les venga bien”

Eduardo “Wado” de Pedro

El gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, negó esta tarde en el Congreso las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había asegurado que el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, había pedido “un retorno” en las negociaciones con la farmacéutica por la compra de vacunas, y que el presidente Alberto González “no lo ignoraba”. Tras los dichos del directivo de la compañía norteamericana, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, criticó con dureza a la oposición por su actuación en la exposición en Diputados.

“ El objetivo de @mauriciomacri y de @PatoBullrich es obstaculizar la llegada de vacunas para la Argentina. Es triste que trabajen abiertamente en contra de la esperanza y de la vida de los argentinos y las argentinas, que queremos superar la pandemia”, escribió De Pedro en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En ese sentido, el funcionario acusó al ex Presidente y a la ex Ministra de Salud de “embarrar la negociación” del gobierno nacional con Pfizer por haber mentido en sus denuncias sobre coimas e irregularidades. “El laboratorio desmintió hoy en el Congreso que se hayan pedido pagos indebidos o intermediarios en las gestiones del Gobierno para adquirir esas vacunas”, señaló.

Aunque sin mencionarla, también recordó la acusación que había realizado Elisa Carrió contra el Presidente tras la compra de la vacuna rusa: “Llegaron a denunciar penalmente a @alferdez por ‘envenenamiento’ a partir de la negociación para adquirir la Sputnik V. Hoy está demostrado que es una de las vacunas más eficaces del mundo”.

“Dijeron que el Gobierno había rechazado la entrega de vacunas Pfizer como parte de la distribución de dosis del sistema COVAX. Motivaron que el director del fondo COVAX también lo desmintiera mediante carta a la ministra @carlavizzoti”, indicó, en referencia al mail que mostró la funcionaria, en el que el directivo asegura que “la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos” para acceder a los inoculantes que la OMS distribuye de manera equitativa en todo el mundo, “sino que también trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral”.

Asimismo, De Pedro agregó en su hilo de tuits: “Cuestionaron también la adquisición de vacunas AstraZeneca y la judicializaron, resintiendo también la negociación con el laboratorio para adquirir millones de dosis. Lo único que consiguieron fue complicar más la llegada de vacunas al país ”.

Y concluyó con un fuerte mensaje contra la oposición: “ No hay vacuna que les venga bien, no hay contrato que les venga bien, no hay laboratorio que les venga bien. Su meta es complicar y demorar la llegada de vacunas al país. Nuestra prioridad es cuidar la salud y la vida de las y los argentinos. Vacunas, vacunas y más vacunas”.

Los mensajes de De Pedro contra la oposición (@wadodecorrido)

Este martes el gerente general de Pfizer informó que la compañía le había ofrecido al gobierno argentino un contrato por más de 13 millones de vacunas contra el coronavirus. El paquete incluía un millón de dosis que iban a ser entregadas antes de que finalizara el 2020, otras dos millones que iban a ser enviadas en el primer trimestre de 2021, cinco millones en el segundo trimestre y las restantes seis millones en la segunda parte del año.

Lo que impidió el acuerdo, según el directivo, fue que “el marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer que tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones”.

De todas formas, aclaró en reiteradas oportunidades que, al contrario de lo que denunció Bullrich, no hubo pedido de coimas o retornos de parte de funcionarios argentinos durante las negociaciones. También desmintió las versiones que indican que la compañía pidió como garantía bienes estratégicos argentinos y reservas naturales.

