La embajadora de Israel en Argentina calificó de “casi antisemitas” unas declaraciones del canciller Felipe Solá

Galit Ronen sobre los dichos de Felipe Solá

La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, consideró que el canciller Felipe Solá tuvo expresiones “casi antisemitas” al referirse a las declaraciones que pronunció el ministro argentino en torno al conflicto generado tras el ataque con misiles que perpetró la organización terrorista Hamas contra territorio israelí.

En una nota publicada el 27 de mayo pasado, Infobae reveló unas definiciones del canciller argentino durante la gira europea que derivaron en otro cortocircuito diplomático bilateral: “Gaza se parece a La Matanza, y los judíos son más inteligentes y tienen más armamentos que los palestinos. Por eso nosotros creemos que los ataques de Israel a Gaza son desproporcionados” . Esa definición tuvo una fuerte respuesta de parte de Ronen, una diplomática de amplia experiencia.

Consultada sobre esta frase, Ronen manifestó: “Si yo fuera palestina me habría quejado mucho con Solá. De hecho estoy quejándome con él como israelí. Me parece casi antisemita este dicho”.

En una entrevista radial con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el periodista le preguntó: “¿Antisemita?”. La embajadora sostuvo: “Casi, casi. Porque los palestinos de verdad tienen que quejarse también, porque este último conflicto no fue entre Israel y los palestinos, fue entre Israel y Hamas, que es una organización terrorista, que está alineada con Irán. Irán, que está detrás de los dos atentados que fueron aquí. Yo pensaba, y es lo que Israel estaba esperando, que un país que sufrió en cuerpo propio dos atentados así de terrorismo tiene que estar al lado del que lucha contra el terrorismo”.

“Cuando el canciller dice ‘los judíos son más inteligentes’ ¿eso ya es antisemita?”, volvió a preguntarle Feinmann.

Ronen contestó: “ Claro, porque no podemos distinguir entre la gente. Otro va a decir ‘los judíos son estúpidos’ No es una característica… Además el judaísmo es tanto una nación como una religión. ¿Uno va a dar una definición de una raza si es inteligente o no? A mí me parece muy raro”.

Durante la entrevista también reveló que la relación entre Argentina e Israel “se tensó” tras el voto del gobierno de Fernández ante la ONU.

El canciller Felipe Solá junto al presidente Alberto Fernández

“ Argentina no reconoció jamás a la organización terrorista, no lo mencionó . Tampoco mencionó el derecho, el deber de Israel de proteger a sus ciudadanos. Votó junto con Pakistán, Venezuela y Cuba por esta comisión que va a llevar años. Como yo siempre digo la diplomacia tiene muchas herramientas, algunas formales, algunas públicas. algunos menos públicos y tratamos de superar esta etapa tensa. Ahora, cuando uno lanza 4.300 de cohetes contra la población civil, ¿cuál ser la respuesta proporcionada? ¿Qué haría Argentina?”, dijo Ronen.

Consultada sobre si Israel reconoce el Estado palestino, respondió: “No, reconoce a la autoridad palestina, pero el Estado palestino todavía no existe. Esto justamente es lo que tenemos que negociar, pero los palestinos se retiraron unilateralmente de la mesa de negociación diciendo que no íbamos a llegar a nada con este Gobierno”.

Y continuó: “ La carta orgánica de Hamas habla de aniquilar Israel y de matar a todos los judíos. Entonces, no se puede hacer ningún acuerdo con una organización terrorista que llama a la destrucción de Israel, que llama a matar a todos los judíos. No queremos que haya algún premio para esta organización terrorista, sino que al revés”.

La representante diplomática del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu había dejado en manifiesto su desilusión respecto al voto que entregó la Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 27 de mayo, en relación al conflicto bélico en Medio Oriente.

La embajadora israelí en Buenos Aires, Galit Ronen, cuestionó la votación de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Creemos que esta resolución no refleja las buenas relaciones que tenemos con Argentina” , sostuvo. Y agregó: “Estamos desilusionados con esta votación, pero las relaciones entre los países, como las relaciones entre los humanos, son más amplias y complicadas. Esperamos superar esta etapa”.

“Nosotros tratamos de bajar el fuego, evitar que haya conflicto. Hamas tenía un interés obvio porque cancelaron las elecciones en la autoridad palestina y comenzó el lanzamiento de misiles contra Israel”, aseguró Ronen. “Me entristece que no dijeron que Hamas es una organización terrorista”, reiteró en diálogo con radio Urbana Play y CNN Radio sobre el posicionamiento del gobierno argentino.

Argentina ratificó su voto en la ONU a favor del grupo terrorista Hamas en el encuentro llevado a cabo en Jerusalén, en la cual participaron el director general adjunto para América Latina y Caribe, Modi Ephraim, y el embajador argentino Sergio Urribarri.

En un comunicado se expuso la creación de una comisión investigadora de presuntos crímenes de guerra cometidos al enfrentar la avanzada de la organización terrorista. El texto plantea que la “única” solución verdadera al conflicto “se logrará con el surgimiento definitivo de un Estado palestino independiente, democrático, viable y territorialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y seguridad”. No hay en el comunicado una mención al grupo terrorista Hamas.

