Karina Banfi reclamó a Carla Vizzotti los documentos de la negociación con Pfizer: “La confidencialidad cuando se contrata con el Estado no existe”

Karina Banfi, diputada de Juntos por el Cambio

Tras el escándalo desatado por las declaraciones del director del mecanismo COVAX para América Latina sobre la negociación entre el Gobierno y el laboratorio Pfizer, desde la oposición presentaron un pedido de acceso a la información pública para conocer las cláusulas que impidieron la llegada de millones de dosis.

La presentación, hecha por la diputada de Juntos por el Cambio Karina Banfi, solicita al Ministerio de Salud que especifique cuáles son los “términos de indemnización y responsabilidad del fabricante (Pfizer)” por los cuales la Argentina no avanzó con el pedido de dicha vacuna a COVAX y que adjunte la documentación correspondiente.

Por otro lado, pidieron que se difundan las minutas de las once reuniones con Pfizer y, si las hubo, de las reuniones con Moderna y Johnson & Johnson.

Según explicó la diputada Banfi a Infobae, el Gobierno no puede negarse a entregar la información ya que está obligado por la ley 27.275. “La confidencialidad cuando se contrata con el Estado no existe” , detalló.

- ¿Por qué cree que hay tanta confusión respecto a lo que pasó con las negociaciones con Pfizer?

- Nosotros estamos absortos por las idas y vueltas. Este proceso debería estar inundado de transparencia porque está en juego la vida de los argentinos. Tras la situación que se generó ayer, en la conversación de la diputada Claudia Najul con el director de COVAX para América Latina (Santiago Cornejo), la reacción del Gobierno a través de ministra Carla Vizzoti fue decir que tenemos una obsesión con Pfizer. La única obsesión que tenemos es que no se muera más gente cuando la Argentina tiene los recursos necesarios para obtener las vacunas. Desde la oposición hemos colaborado en todo lo que nos han pedido, en la votación de la ley para negociar con los laboratorios, también hemos corrido la fecha de las elecciones para que haya más gente vacunada. Pero lo único que ellos hacen es no decir la verdad. Lo que necesitamos es la documentación.

- ¿El Gobierno puede no entregar la información amparado en las cláusulas de confidencialidad?

- El Estado está obligado a responder por la ley 27.275 de acceso a la información pública. Decidimos hacer un pedido de acceso a la información pública porque nuestro bloque ya presentó 53 pedidos de informe en el Congreso relacionados con el tema de las vacunas, pero ninguno fue respondido . Los laboratorios internacionales saben, y así sucede en otros países donde existen leyes de acceso a la información pública, que la confidencialidad cuando se contrata con el Estado no existe . Sí puede haber alguna cláusula que está sujeta a reserva y en esos casos se puede usar el sistema de tachas (artículo 12, ley 27.275), así lo usan en todo el mundo. Un ejemplo en nuestro país fue el contrato de YPF con la petrolera Chevron. La Corte Suprema terminó ordenando que se publiquen las cláusulas que el gobierno no quería divulgar. El contrato lo terminó publicando la Oficina Anticorrupción pero ya era algo viejo. Por eso la temporalidad es importante, no sirve que se conozcan las cláusulas del contrato con Pfizer dentro de 10 años . Lo que necesitamos es conocer quién es el que está incumpliendo y me refiero también a Pfizer. Por eso pedimos las minutas de las 11 reunions que el Gobierno dice que tuvo. Una empresa norteamericana como Pfizer está acostumbrada por sus políticas de compliance a cómo deben manejar la información cuando tratan con un Estado. En Estados Unidos y en Chile hay leyes de acceso con estos sistemas.

- ¿Qué dato concreto quieren conocer?

- Queremos saber cuáles son las garantías que supuestamente pedía la empresa. No queremos más que nos cuenten la película, la queremos ver. Porque no les creemos nada a ninguno . Dicen y después se contradicen. Vizzotti dice querer las vacunas de Pfizer y el ex titular de la cartera de Salud, Ginés González García (en el programa “W: Ver y Rever” en TN) dijo ayer que “es cierto que nosotros dijimos que no, pero teníamos acuerdos con otros países”. Esto es un papelón internacional.

- ¿Por qué cree que no entrega la documentación hasta el momento?

- Estoy desconcertada, cómo permiten trabajar en la intriga, cómo nos tienen en vilo a todos. En vez de dar una conferencia en la que nos dicen a la oposición lo que tenemos que hacer por qué no hacen una cronología de la negociación.

- ¿Cree que pudo haber cláusulas que eran inaceptables como plantea el Gobierno?

- No quiero suponer, quiero saber. Yo supongo que quisieron aprovechar algún tipo de ventaja al negociar con otro laboratorio o con otro país, como Rusia, tal vez por cuestiones ideológicas, y dejaron escapar esto. Y no midieron las consecuencias , con la situación que vino después de retrasos y problemas en la producción y en la entrega de las dosis comprometidas. Estaría bueno saber qué pasó y de quién es la responsabilidad. Estaría bueno que se arme alguna comisión investigadora, como pasa en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo.

- ¿Cómo podría avanzar una investigación en el Congreso?

- Me gustaría que los diputados que no son oficialistas pero juegan a ser amigos del poder, como por ejemplo como el lavagnismo y el bloque diputado del Ramón, no se sumen a la superficialidad con la que el Gobierno trata el problema. Sería muy importante que participen para poder saber la verdad. Si no, lo que nos queda es ir a la Justicia y después nos dicen que judicializamos la política.

- ¿Cree que le van a dar la información que solicitó?