10 definiciones del papa Francisco sobre la política

Diez definiciones del Papa Francisco sobre la política

Inspirados en las encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti del papa Francisco, se presentó este jueves en la nueva Escuela Internacional de Líderes Ambientales y la Escuela de Formación Política, que impulsa la fundación Scholas Occurrentes, que dirigen a nivel mundial los argentinos José María del Corral y Enrique Palmeyro.

El nuevo espacio fue creado con la intención formar líderes que generen un cambio en la agenda y que convoque a jóvenes de todo el mundo.

En este marco, y ante la consulta de un adolescente, el Papa Francisco reflexionó sobre el sentido de la política y dejó varias definiciones.

Las principales frases del papa Francisco

“La política es la forma más alta, más grade de la caridad”

“ El amor es político, es social y para todos”

“Cuando falta esta universalidad del amor, la política cae, se enferma, o se hace mala”

“Cuando me preguntan “¿cómo está la política en el mundo?”, les digo: Miren dónde hay guerras, ahí existe la derrota de la política”

“Una política que no es capaz de dialogar para evitar una guerra, es una política derrotada, terminada. Ha perdido su vocación de unidad, de armonía, incluso con opiniones diferentes, por eso el diálogo es clave en la política, porque ahí se elaboran las cosas”

“Siempre hay que tener en cuenta que la unidad es superior al conflicto. Hay que buscar la unidad”

“La política no es la llegada, es el camino, es un iniciar procesos”

“La desconfianza en la política viene porque se la confunde con una empresa, donde se ve qué cosa no me sirve o cuánto me da”

“La política es caminar, es ver, sobre todo si en el camino se quema el político. Lo importante es llegar a esa unidad, porque la unidad es superior al conflicto”

“La prueba sobre la honorabilidad de una nación para mí es: ¿tú hacés armas apara las guerras? ¿tu riqueza la haces vendiendo armas para que otros se maten? ahí sabremos si una nación está sana o no”.

El papa Francisco habló sobre lo que significa la política para él

El papa Francisco habló tras visitar la sede romana de la fundación Scholas, con motivo de la celebración de la llegada de dicha institución a los cinco continentes, comprometiendo la participación de 190 países y beneficiando a más de un millón de niños y jóvenes en todo el mudo.

Allí también se presentaron oficialmente ambas escuelas. Antonio Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común, radicada en Madrid, será quien llevará el timón en lo referido al programa técnico y las aptitudes puramente políticas. Estará acompañado por el funcionario porteño Juan Maquieyra.

Aunque el primer paso de la formación de la Escuela va a tener lugar en Roma, la sede ostentará carácter itinerante y cada curso llevará alrededor de año y medio. La matrícula será gratuita, previo proceso de selección.

