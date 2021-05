El diputado Héctor “Toty” Flores fue internado por coronavirus: “No me vacuné para que otros lo hagan primero”

Toty Flores, diputado nacional por Juntos por el Cambio (Nicolás Stulberg)

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Héctor “Toty” Flores, fue internado anoche luego de que le diagnosticaran una neumonía bilateral causada por el coronavirus. El legislador por la provincia de Buenos Aires de 67 años dio positivo de COVID-19 la semana pasada pero según confirmó el propio dirigente en su cuenta de Twitter esta mañana, su estado de salud se agravó en las últimas horas y tuvo que ser trasladado a un hospital.

“Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por COVID, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero . Agradezco a los médicos la atención y a los amigos por sus deseos de recuperación”, escribió el diputado y dirigente social.

A Flores le habían informado de su hisopado positivo el 6 de mayo pasado y desde entonces se encontraba transcurriendo la enfermedad en su casa. “El domingo comencé a sentirme mal y decidí quedarme en casa a la espera del hisopado. Hoy me comunicaron que di COVID-19 positivo. Sigamos cuidándonos entre nosotros”, dijo el dirigente macrista la semana pasada tras enterarse que se había contagiado.

El positivo del legislador cercano a Lilita Carrió se suma a una serie de casos de dirigentes políticos y famosos que también se infectaron en medio de la segunda ola de la pandemia. Uno de ellos fue el ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz (65), quien luego de luchar por algunas semanas con la enfermedad, murió en un hospital de la ciudad de Rosario.

Al también diputado provincial le diagnosticaron la enfermedad el pasado 11 de abril. Si bien él mismo reveló en sus redes sociales que se encontraba “bien en general”, no pudo completar el aislamiento en su domicilio y debió ser asistido en una clínica ya que con el correr de los días su cuadro se fue agravando.

"Toty" Flores junto a Elisa Carrió

En principio fue internado en una sala común el 19 de abril. Sin embargo, a raíz del agravamiento de la situación fue trasladado a terapia intensiva a la semana siguiente. Desde el Sanatorio Parque se indicó a través de un comunicado que Lifschitz había sufrido “una desmejoría de su cuadro pulmonar”, por lo que comenzó a ser tratado con asistencia mecánica respiratoria, “recibiendo todos los soportes terapéuticos correspondientes”.

El último parte médico, difundido el jueves pasado, había precisado que Lifschitz presentaba una desmejora clínica “con signos de inestabilidad, en el marco de su cuadro crítico” por el coronavirus.

Otro caso es el del economista y ex candidato presidencial, José Luis Espert, quien comunicó el 23 de abril pasado que había dado positivo por coronavirus. “Ahora cumpliré con el aislamiento y retomaré mis actividades cuando reciba el alta médica”, dijo en sus redes sociales y añadió: “Gracias a los que se preocupan por mi salud”. El referente del partido libertario transcurrió la enfermedad con tranquilidad y sin mayores sobresaltos y ya fue dado de alta. De hecho, ya retomó hace algunos días su actividad electoral en la provincia de Buenos Aires.

Al listado de personalidades se sumó el periodista Ricardo Canaletti, quien fue hospitalizado en la Clínica Trinidad de Palermo esta semana por una neumonía derivada del COVID-19. Había contraído la enfermedad justo cuando le había llegado su turno de vacunarse.

El periodista había dado positivo en el test de coronavirus a fines del mes pasado, por lo que debió aislarse en su domicilio de Capital Federal junto a su mujer, Pilar, y su hija, Leticia, quienes también habían contraído la enfermedad. “Desde el 24 de abril que comencé a presentar síntomas, aunque antes no me sentía bien. Pero por desgracia, tuve un falso negativo”, había contado al enterarse del resultado de su PCR.

Un cuadro similar padeció el también periodista Diego Brancatelli, quien compartió en sus redes un sentido relato sobre el difícil momento padeció cuando fue internado en el mismo sanatorio que Canaletti por padecer una neumonía bilateral provocada por el Covid-19.

“No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas, ganas, todo. El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ellos tres. En las ganas de compartir todo, absolutamente todo con los chunos y Cecilia Insinga. Tenerlos al alcance de la mano. Abrazarnos. Y esa es mi fuerza hoy”, dijo el comunicador, quien ya recibió el alta.

