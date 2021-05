Egresan de la Universidad Nacional de la Defensa los primeros periodistas y comunicadores diplomados en la temática castrense

El Ministro de Defensa Agustín Rossi encabezó el acto académico virtual de egreso

A partir de una iniciativa nacida en el seno de la Universidad Nacional de la Defensa y en la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Defensa, en agosto de 2020 comenzó el dictado de clases en forma remota y asincrónica (disponibles en todo momento para los alumnos) con el objetivo de ofrecer a los profesionales cursantes, conocimientos temáticos relacionados con industria para la defensa, ciencia y técnica, soberanía científico tecnológica, geopolítica para la defensa, análisis geopolítico internacional, rol de las FFAA y ciberdefensa.

Comunicar la defensa, implica que el comunicador comprende acabadamente la naturaleza y objetivo de la misión o tarea que debe cubrir

De la misma manera cuestiones tales como políticas de género, derechos humanos y rol subsidiario de las FFAA, misiones de paz y humanitarias, políticas de defensa, importancia del FONDEF y otros tópicos de interés profesional para comunicadores se alternaron con la realización de trabajos prácticos integradores de los distintos módulos temáticos.

Casi la totalidad de los cursantes participó de la ceremonia virtual, entre ellos participantes radicados en Colombia y Turquía

Las exigencias académicas fueron alcanzadas por 75 profesionales ( 32 mujeres y 43 varones) cuyas edades oscilaron los 19 y los 73 años de edad siendo los participantes oriundos de CABA, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Formosa, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Catamarca y Santa Fe. En el ámbito regional, participaron comunicadores de Paraguay, Colombia, Uruguay y Brasil.

Reconocer e interpretar acabadamente el rol subsidiario de las FFAA en todo lo atinente a emergencias y catástrofes, es uno de los aspectos fundamentales abordados por la UNDEF

Varios de los egresados consultados por Infobae coincidieron en expresar que la temática relacionada con las cuestiones de la defensa y el mundo militar en general abarcan un campo de conocimiento que muchas veces presenta serías dificultades para el tratamiento periodístico. “Una actividad siempre compleja, en donde se habla un lenguaje especial, con manejo de tecnología y equipamiento desconocido para los civiles, con interlocutores uniformados a los que solo un ojo entrenado puede distinguir a través de las jerarquías que lucen en sus ropas - y a las que hay que saber decodificar- son factores que pueden terminar haciendo fracasar una cobertura o informe más allá de los datos con los que se cuente o el material audiovisual que se haya producido”, indica uno de los cursantes con mayor experiencia informativa.

Egresan los primeros periodistas especializados en temas de defensa nacional e internacional

La versión 2021 de la diplomatura se presenta con una estructura curricular ampliada que concitó el interés de más de 300 aspirantes de distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros. Superaron la etapa de selección 130 personas y entre ellos se destacan cursantes de Paraguay, Brasil e Inglaterra. La duración total de la diplomatura es de 7 meses con una carga horaria de aula virtual de 120 horas, a las que se agregan trabajos prácticos, integradores y finales.

Con la Dirección Académica a cargo de la Licenciada Salomé Sencar, directora Nacional de Prensa y Comunicación del MINDEF, Carla Morasso y Gonzalo Cáceres, vicerrectora de la UNDEF y director del Observatorio de la Defensa, respectivamente, formaron parte del equipo educativo más de 40 profesionales civiles y militares relacionados con las distintas disciplinas concurrentes.

La palabra del Ministro Agustín Rossi

Durante su saludo a los cursantes el titular de la cartera de Defensa aclaró que desde su anterior gestión como ministro, tanto el como su equipo de comunicación se encontraron con la dificultad de comunicar en modo adecuado todo lo relativo al área de acción del ministerio.

“Comunicar la defensa no es fácil, es un actividad compleja y no es bueno que el debate de los temas relacionados con el área quede reducido al intercambio de opiniones que se realiza entre expertos o especialistas en la materia. “Celebro el éxito que ha tenido esta convocatoria y no solo felicito a los egresados sino que doy la bienvenida a los nuevos cursantes”, indicó Rossi.

Uno de los aspectos abordados con más intensidad fue la "Producción para la Defensa" FAdeA, TANDANOR, INVAP, Fabricaciones Militares entre otros tópicos.

La pandemia no solo estuvo presente a lo largo de toda la cursada como materia de estudio en lo referente al accionar de las FFAA sino que además y en virtud de las rígidas medidas adoptadas por las autoridades nacionales la formalidad de la entrega y recepción de diplomas también tuvo como característica la virtualidad, los mismos fueron proyectados durante el encuentro virtual y si bien serán entregados en soporte informático, las autoridades se comprometieron a una entrega presencial en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.

Toda la información acerca de los cursos que brinda la Universidad de la Defensa en: www.undef.edu.ar

