Un grupo de dirigentes lanzó iPe 21, la pata peronista de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires

Un grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio lanzó Identidad Peronista para el siglo 21 (iPe 21), la pata peronista del oficialismo porteño . Durante el acto de presentación, sus integrantes destacaron entre sus objetivos “dar respuesta a las necesidades reales y actuales frente a la gran crisis de representatividad y el divorcio entre los dirigentes y la comunidad”.

Ipe 21 está conformado por un grupo de dirigentes que ya ha tenido responsabilidades de gobierno y que decidió armar un nuevo espacio político en la ciudad de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio. Desde una visión humanista cristiana, se identifican con la doctrina peronista y se consideran una renovación generacional del movimiento capaz de dar respuesta a las necesidades de los porteños.

El evento, realizado en la terraza de un edificio ubicado sobre la Avenida de Mayo por las restricciones en el marco de la segunda ola del coronavirus, contó con la presencia de los dirigentes más importantes del espacio. Estuvieron en el lugar Agustín Pesce, presidente de Abogados de Pie y ex vicepresidente del Banco Nación; Guadalupe Rossi, directora de Asuntos Interjurisdiccionales de la Ciudad; Javier Tarulla, secretario de Extensión de la Universidad de la Ciudad; María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera; Martín Boccacci, ex viceministro de Ambiente de la Provincia; Francisco Grismondi, ex director del Banco Central; Agustín Giustiniani, jefe de asesores del bloque PRO del Senado; Mariano Caucino, embajador en Costa Rica e Israel; y Luis Cuence, asesor del Gobierno de la Ciudad.

“Necesitamos en Juntos por el Cambio un peronismo de la libertad, que libere a los argentinos y desate la fuerza creadora y productiva para volver a soñar con una Argentina justa, moderna y desarrollada”, señaló a Infobae Pesce, uno de los referentes del espacio.

El ex vicepresidente del Banco Nación aseguró que el peronismo “está en deuda con la Argentina” y fue contundente sobre la actualidad en el país: “Nos duele ver que las 20 verdades peronistas no tienen hoy un correlato con la realidad. Cuando se dice que los únicos privilegiados son los niños, vemos escuelas cerradas, una educación deficiente y casi un 60% de pobreza infantil”.

Agustín Pesce

Y agregó: “Cuando se dice que existe una sola clase de hombres, los que trabajan, la mitad de nuestros hermanos está en la pobreza y el desempleo formal se acerca al 15%. Es inviable poder hacer realidad que por lo menos cada uno produzca lo que consume, sobre todo con un sistema basado en planes sociales sin ningún tipo de horizonte de poder transformarlos en trabajo genuino. Así la Argentina no puede seguir. Tenemos que pensar un peronismo moderno, de siglo XXI, capaz de actualizarse y aportarle a Juntos por el Cambio una mirada renovada del peronismo”.

Rossi, por su parte, explicó que iPe 21 está integrado por personas que buscan un país “desarrollado, justo, libre y soberano”, donde todos tengan la misma oportunidad de “nacer, crecer, alimentarse, educarse y desarrollarse en un entorno de amor, seguridad y libertad”.

Guadalupe Rossi

Además, destacó un aspecto central dentro del espacio: “Creemos en el aporte real que la mujer le puede dar a la política, que no es ese rol utilitario o interesado que muchas veces se le da solo para cubrir un cupo y no perder ese espacio. Estamos convencidos de que el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social”.

El evento también contó con la visita de dirigentes como Gustavo Ferrari, Bruno Screnci, Clara Muzzio, Helio Rebot, Simón Bestani, Álvaro González y Victoria Morales Gorleri, entre otros.

