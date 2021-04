Duro cruce radial entre Ernesto Tenembaum y el ex ministro Pablo Avelluto

El debate sobre la vuelta de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, mientras crece la segunda ola de contagios de coronavirus, desembocó en una fuerte discusión entre el periodista Ernesto Tenembaum y el ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, con acusaciones cruzadas sobre la política sanitaria.

La controversia verbal se generó a partir de una serie de tuits que el ex funcionario macrista escribió en las últimas horas, en los que acusaba al Gobierno nacional por la suspensión de clases.

“No te tenemos miedo, Alberto Fernández. Se acabó la paciencia de los mansos. Te metiste con la educación de nuestros hijos. Ni olvido ni perdón”, había publicado Avelluto.

En el marco de una entrevista con radio Con Vos, Tenembaum recuperó ese hilo en su cuenta de Twitter para cuestionarle el tono en el que profirió sus críticas.

“Yo hablo como padre”, le contestó Avelluto al señalamiento. La respuesta ocasionó una reacción del conductor: “No no, vos no hablás como padre, fuiste ministro de Cultura. Hablás como dirigente político agitando la situación y está sesgando la información”.

“Cuando ayer veía tus tuits digo algo le está pasando, porque me parecen mensajes de un agitador cargado de posiciones extremas”, le señaló Tenembaum, y le leyó un tweet donde amenazaba a Alberto Fernández y había escrito “ni olvido, ni perdón”.

El reportaje se extendió durante 18 minutos y, paulatinamente, fue acalorándose. El momento cúlmine fue cuando Tenembaum le recordó la inflación que dejó el Gobierno de Mauricio Macri, la deuda externa y el paso de Avelluto por el Ministerio de Cultura.

“ De cada ministro de Cultura recuerdo alguna política interesante. Lo único que recuerdo de tu gestión es que despediste gente ”, fustigó Tenembaum. Avelluto respondió: “¿Tu idea es agredirme? Si lo único que recordás es eso tenés un problema de información. Yo saqué gente que el Gobierno anterior había nombrado sin motivo. Ademas nombré a los directores de museos por concurso, que nunca se hizo, te puedo dar una larguísima lista”.

Acerca sobre la suspensión de clases, Avelluto pidió al Gobierno “consensuar” las medidas con la oposición. Además, aseguró estar en contra de la “grieta absurda”.

Uno de los tuits que disparó la controversia entre Ernesto Tenembaum y Pablo Avelluto.

“¿Cómo hacés para dialogar con alguien que dice ‘ni olvido ni perdón?’”, le preguntó el conductor, en referencia a sus tuits. Avelluto lo interrumpió y planteó: “¿Y cómo dialogás con un Gobierno que dice ‘a mí no se me rebelan’”. El ex ministro destacó también una foto entre Antonio Cafiero con Raúl Alfonsín, cómo símbolo de una política de acuerdo, y ese recuerdo molestó a Tenembaum.

“ La actitud que vos valorás de Cafiero es la de un opositor que acompaña a un presidente. No la actitud de una persona que ante una crisis tremenda como la pandemia del coronavirus dice ni olvido ni perdón. El que no está teniendo una actitud como la de Cafiero sos vos y gran parte del macrismo como Patricia Bullrich que va a la casa del presidente ”, reprochó Tenembaum, al recordar la protesta de la que participó la titular del PRO en la Quinta de Olivos.

Luego el ex ministro de Cultura recordó las irregularidades con la aplicación de la Sputnik V, en relación al vacunatorio VIP; la fallida negociación con el laboratorio Pfizer y la gestión de la pandemia, a la que calificó de “un desastre”. La conversación osciló sobre bajar la virulencia, a lo que el periodista le contestó: “entonces no la apliques”.

Pablo Avelluto cerró la discusión apoyando la actitud de Horacio Rodríguez Larreta en el conflicto con Nación: “Celebro que el jefe de Gobierno haya tomado la decisión de no acatar el fallo del juez federal y que esto lo termine de dirimir la Corte Suprema de una vez por todas. Y espero que el Gobierno tome las próximas medidas que no gobierna solo para los propios, que sepa que hay un 30, 40 o 50 por ciento de la sociedad que tiene una fuerte diferencia con el Gobierno y debe ser incluido en las soluciones. Con el dedito del Presidente no alcanza”.

