Miguel Ángel Pichetto cruzó fuerte a Fernando Iglesias: “No trabaja para sumar sino para restar”

"En los años que, como representante de ese peronismo, fui parte de Cambiemos aporté mi visión política. Considero que esos aportes fueron positivos, lamentablemente no alcanzó para ganar en 2019", dijo Pichetto (Maximiliano Luna)

El jueves 11 de marzo de 2021 en el Club San Miguel Rugby se lanzó el Peronismo Republicano, una agrupación dispuesta a ocupar espacios dentro de Juntos por el Cambio. Asistieron 1.200 personas al acto de lanzamiento donde reivindicaron el “peronismo de Perón”. “Vamos a consolidar la coalición opositora para volver a ganar en 2021 y en 2023”, dijo Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente, actual auditor general de la Nación y referente del espacio político.

33 días después, el diputado Fernando Iglesias escribió un artículo de opinión llamado “ Los deseos imaginarios del Peronismo Republicano ” en el diario La Nación. En el editorial califica al peronismo republicano como un “oxímoron siempre en construcción que suma más por afuera que por dentro”. El funcionario fustiga la incursión de Pichetto, repasa la campaña electoral fallida de 2019 y argumenta por qué cree que no debería integrar la fuerza política de Juntos por el Cambios.

“La idea de sumar al peronismo para cambiar el país: hemos comprobado en 2017 lo poco que duró”, expresó Iglesias, quien agregó que “las alianzas que sirven para llegar al gobierno no siempre sirven para gobernar”. A su vez, criticó: “Este país no es como lo fantasean los deseos imaginarios del peronismo republicano, sino como lo construyeron ocho décadas de peronismo real. Quieren hacerlo pasar por una familia funcional que se sienta a la mesa a la hora de la cena, pero todos saben que el pater familias escondió un hacha debajo del repasador”.

En casi 1.200 palabras y siete párrafos no nombra al fundador de la agrupación: la omisión parece adrede y revuelve la interna en la oposición. Significó un tiro por elevación que Pichetto recogió. Lo hizo a través de un hilo de Twitter, 19 tuits y 802 palabras. Desde la primera oración anuncia que desarrollará algunas ideas que considera equivocadas y que ocupan el cuerpo del texto escrito por el diputado.

Dijo, en respuesta a la derrota electoral de Mauricio Macri en 2019 que Iglesias endilgó al peronismo, que “perder una elección es parte de la política y del juego democrático” y que hay que tener coraje para revisar errores y volver a intentarlo. Pidió, en otro extracto de la devolución, abandonar la búsqueda de “chivos expiatorios” por el resultado adverso de la última elección presidencial.

"No se puede ganar sin una pata peronista ni se puede cambiar el país sin el peronismo, sostienen. Sin embargo, había más peronismo en Juntos por el Cambio 2019, que perdió, que en Cambiemos 2017, que ganó", expresó el diputado

Describió “falaz” el análisis del diputado: “En los últimos 100 años el peronismo gobernó menos de 38. Para volver a aquellos estándares debemos dejar de sacudir antinomias poco útiles y que no reflejan la realidad”. “¿Le parece al diputado que el Peronismo Republicano es un oxímoron? -se preguntó Pichetto-. Pues es un destrato para tantos argentinos que confiaron sus votos a Juntos por el Cambio, porque yo fui parte de la fórmula y soy parte del Peronismo Republicano”.

“La grieta es con quienes no respetan el Estado de Derecho, mancillan las instituciones y quieren seguir con la economía de la dádiva y el mito del Estado presente que sólo sirvió para generar pobres. El proyecto del Peronismo Republicano no es ese”, aclaró el acompañante de Mauricio Macri en la búsqueda de su reelección.

Pichetto respondió cada uno de los mensajes indirectos de Iglesias. Cuestionó en su manifiesto la atribución del diputado en la conformación del espacio político de Juntos por el Cambio. Habló de una arrogancia fatal: “¿Quién es el certificador del republicanismo, el diputado Iglesias? ¿Se trata de un paladín del diálogo, de la tolerancia, del respeto al pensamiento del otro? Que fatal arrogancia señalar quién sí y quién no puede estar en una formación política ”.

“Ratifico que mi espacio político es la consolidación de una coalición opositora que, según entiendo, debe ser amplia y debe ser integrada por una masa muy importante de peronistas republicanos. Por eso ni creo ni apuesto a la avenida del medio a la que Iglesias quiere enviarnos”, manifestó. En su acto de lanzamiento a mediados de marzo en un club de San Miguel, los oradores -Joaquín de la Torre, Juan Carlos Romero y Claudia Rucci- además de ser implacables contra la gestión de Alberto Fernández, orientaron sus definiciones hacia un espacio de centroderecha.

“Finalmente deseo dejar claro que el apoyo del Peronismo Republicano no es un deseo imaginario, es la vocación de un espacio político que ve corrompidos sus valores y que aspira a recuperarlos. Queremos trabajo, comercio, ahorro, mérito y libertad. Y, sobre todo, unión. El esfuerzo del 41% se hizo con el aporte de votos de muchos peronistas. No seré yo el que divida ese trabajo mancomunado. El diputado Iglesias no trabaja para sumar sino para restar. Y en política el que resta es funcional a los intereses de este oficialismo ”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: