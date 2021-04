Recrudece la pelea en el PRO: Patricia Bullrich desembarca en la provincia de Buenos Aires con el aval de Mauricio Macri

Patricia Bullrich tendrá una agrupación propia del PRO en la provincia de Buenos Aires

El avance de la titular del PRO, Patricia Bullrich, en las encuestas preocupa al oficialismo, pero también puso en alerta a sus aliados de Juntos por el Cambio y causa incomodidad entre algunos dirigentes de su partido. No sólo levantó su perfil para acomodarse de un lado de la grieta, sino que también da señales de que quiere encabezar la lista de postulantes a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones e incluso se perfila como candidata presidencial para 2023.

Lo único que le faltaba para consolidar su proyecto político era poner un pie en un distrito clave como la provincia de Buenos Aires: justamente eso es lo que lo hará la semana que viene cuando se presente en sociedad una agrupación apadrinada por ella, denominada Somos Equipo PRO y que se propone convertirse en un punto de referencia para dirigentes y militantes “que tienen necesidad de expresarse ante la indefinición de María Eugenia (Vidal) y ampliar el debate hacia otros sectores”.

Así lo admitió a Infobae uno de sus impulsores, Gerardo Milman, estrecho allegado a Bullrich, quien destacó que “nuestra idea es no hacer lo que se ha hecho históricamente desde el PRO, que desde la Ciudad de Buenos Aires invadió la Provincia de Buenos Aires: a esta altura consideramos que la Provincia de Buenos Aires tiene la suficiente madurez como para organizarse sola”.

Además de Milman, integran esta agrupación el senador nacional Esteban Bullrich, la ex funcionaria de Seguridad Florencia Arietto, los intendentes Martín Yeza (Pinamar), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco), los diputados Waldo Wolf y Pablo Torello, dirigentes como Francisco Pinedo y Eduardo Amadeo, además de senadores y concejales provinciales, ex funcionarios y hasta sindicalistas que figuran en un primer listado de 265 adherentes.

"Nos parece mal que alguien de la Ciudad venga a la Provincia", dijo Gerardo Milman

También forma parte de Somos Equipo PRO Hernán Lombardi, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, algo que permite suponer que esta agrupación cuenta con el aval del ex presidente. Milman lo confirmó sin rodeos: “Lombardi es la persona que Mauricio piensa para la Provincia y quiere que este espacio converja con el Grupo Dorrego, de Jorge Macri. Ese es su objetivo”.

Como para que no queden dudas de que la pelea con Horacio Rodríguez Larreta está en su apogeo, el ex secretario de Seguridad criticó el posible desembarco de Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, como candidato bonaerense: “Nos parece mal que alguien de la provincia de Buenos Aires vaya a la ciudad de Buenos Aires y también nos parece mal que alguien de la Ciudad venga a la Provincia porque a ambos distritos les sobran candidatos. Por lo tanto, hay que ser inteligente y resolverlo sin la necesidad de exportar candidatos ni digitar candidaturas”.

En su documento fundacional, Somos Equipo deja en claro que sintoniza con las ideas del ala dura de Juntos por el Cambio: el texto sostiene que “el Gobierno utilizó la cuarentena para avalar las restricciones a las libertades individuales, avasallar los derechos humanos en diferentes ocasiones y lugares, disponer la liberación de presos y el cierre de escuelas e intentar maniatar al Poder Judicial”.

“Ante todos estos atropellos, nosotros estuvimos presentes. Militantes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires del PRO en Juntos por el Cambio, comprometidos en devolverle a los argentinos la confianza en el futuro, estuvimos junto a cada ciudadano representando sus reclamos, dando las discusiones y los debates necesarios”, destaca para diferenciarse del ala dialoguista.

Mauricio Macri, con intendentes bonaerenses del PRO

Así respondió Milman cuando se le pregunta por qué crearon esta agrupación: “Si bien Patricia (Bullrich) no firma el documento, es un espacio referenciado en ella, como los habrá en otras provincias, pensado no como un espacio cerrado sino que busca ampliar el debate con otros sectores que están establecidos y buscar la convergencia con el Grupo Dorrego. Hay gente que tiene la necesidad de expresarse para ser competitivos en 2021 y recuperar la Provincia en 2023″.

-¿Quieren incidir en las listas de candidatos?

-Como cualquier otro sector. Pensamos participar porque vamos a tener nombres interesantes para aportar y porque reivindicamos el esquema de las PASO: si hay consenso para las candidaturas será bienvenido y si no lo hay, buscamos que quienes se sientan con la madurez y capacidad necesarias tengan la herramienta para hacerlo, a diferencia de lo que pasó cuando fuimos gobierno y nos pasó lo que les sucede a casi todos los oficialismos, que centralizan las decisiones. Ahora queremos horizontalizarlas para que el que crea que pueda representar mejor tenga una elección democrática.

-¿Cómo ven una candidatura de Diego Santilli en la Provincia?

-Nos parece mal que alguien de la Provincia de Buenos Aires vaya a la Ciudad de Buenos Aires y también nos parece mal que alguien de la Ciudad venga a la Provincia porque a ambos distritos les sobran candidatos. Por lo tanto, hay que ser inteligentes y resolverlo sin la necesidad de exportar candidatos ni digitar candidaturas. Eso fue lo que originalmente el PRO, que nació como un partido de la Ciudad y fue transfiriendo dirigentes a distintos lugares de la Provincia. Para nosotros, esa etapa está concluida. Apostamos a que cada distrito pueda resolver libremente sus candidatos.

-¿Cuáles serán los candidatos que quieren aportar a la discusión dentro del PRO?

-No nos proponemos encabezar una lista sino cambiar las reglas del juego. Durante los últimos años a muchos no los dejaban presentar siquiera una lista local, aun siendo funcionarios importante del gobierno, porque todo se resolvía en una oficina. Queremos acompañar los procesos de mucha gente que quizá no se sentía tomada en cuenta, también respetando que si María Eugenia (Vidal) resuelve encabezar la lista en la Provincia, ese lugar lo tendrá. Hoy, salvo que ella encabece la lista, es muy difícil que no haya competencia interna en muchos lugares porque hay necesidad de agrandarnos y no hay lista que ayude a contener a todo el mundo. Si María Eugenia dice que no, hay que encontrar un bonaerense que pueda representarnos a todos y construir listas representativas de cada lugar.

La agrupación bonaerense de Patricia Bullrich espera la definición de María Eugenia Vidal sobre su posible candidatura

-¿Tienen un guiño de Macri?

-La lista de firmantes de la agrupación está encabezada por Esteban Bullrich, sigue Florencia Arietto y el tercero es Hernán Lombardi, que es la persona que Mauricio piensa para la Provincia.

-Esta agrupación tiene el aval del ex presidente, entonces.

-Sí, Mauricio quiere que este espacio converja con el Grupo Dorrego. Ese es su objetivo.

-¿La creación de Somos Equipo está relacionada con el proyecto presidencial de Bullrich?

-Traer el 2023 a 2021 es una quimera. Alberto Fernández tenía 70 puntos de imagen positiva y hoy mide menos que Cristina Kirchner. Para sorpresa de muchos, veo una escalera en la que Patricia sube y a Horacio también le pasó en alguna medida lo de Alberto. Veremos hasta dónde puede subir ella y hasta dónde puede estabilizarse Horacio, mientras en el medio está María Eugenia. ¿Mauricio puede ser candidato en 2023? Con la foto de hoy, no, pero veremos si ante el desastre de la actual gestión la gente lo reivindica y termina siendo un actor para ese debate. Es un error traspolar las ansiedades de 2023 a 2021 porque éste no es un espacio testimonial sino uno que quiere ganar las elecciones y recuperar el poder, entonces nadie va cometer la locura de someterse a elecciones si no tiene mecanismos de relevamiento social de que hay consenso para hacer eso. Y el que no los tenga se va a correr. Son todos actores racionales. Nadie se va a correr gratis si mide bien y nadie se va a arriesgar a una competencia si no mide. A fines de 2022 la racionalidad va a resolver estos adelantos innecesarios.

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

-Lo que está claro es que Bullrich quiere encabezar la lista en la Ciudad de Buenos Aires.

-Sí, pero no cree que sea el momento de lanzar una candidatura porque la sociedad esta enfocada en otros problemas. No es hora de lanzar candidaturas. Ella fue cuatro veces diputada nacional y dos veces ministra, y ha demostrado este año que no necesita estar sentada en el Congreso para hacer política. Entonces no es que se desvive por una candidatura sino que puede llegar a la conclusión de que debe estar representada en las listas la voz que estuvo en las marchas contra la inseguridad, el avance sobre la Justicia, la intervención de la propiedad privada y el vacunatorio VIP.

-Bullrich suele tener definiciones políticas muy distintas a las de Rodríguez Larreta. ¿Imagina que será sencillo que ambos negocien los lugares en las listas de candidatos?

-Seguramente no, pero si Rodríguez Larreta plantea ir a las PASO, participaremos porque no hay ningún problema en dirimir dos modelos de pensamiento, de ideas, de cómo se caracteriza al Gobierno y cómo se tiene que posicionar la oposición para disputar el poder. Y si hay un acuerdo razonable también será bueno. Así como en la Provincia no hay problema en ir a la competencia electoral y no fue sano que alguien tuviera la lapicera y dejara gente muy valiosa en el camino, en la Ciudad sucede exactamente lo mismo. Si hay necesidad de competir, se competirá.

