El libro de Mauricio Macri encabeza las ventas y ya compite con el éxito de “Sinceramente” de Cristina Kirchner

Siceramente y Primer Tiempo

Uno como defensa de una gestión, el otro como “reflexión retrospectiva de la historia reciente”, los libros de Mauricio Macri y Cristina Kirchner no son solo testimonio de la polarización del país, sino la persistencia de la lucha política a través de uno de los formatos más clásicos de la propaganda. Tal vez no sean los mejores exponentes de una confrontación de ideas, pero los principales liderazgos de los últimos 14 años en Argentina replican por igual el “boom” de ventas, convirtiéndose en un fenómeno editorial.

En su primera semana, Primer Tiempo cuenta con cuatro ediciones en la calle, con una “velocidad de ventas muy alta” entre los interesados. Según la editorial Planeta, el 70% de los 85 mil ejemplares impresos ya fueron adquiridos por el público. Las compras no incluyen la comercialización de los ebooks y las ventas por Mercado Libre, el canal por el cual empezó la preventa del texto el 11 de marzo.

“ El de Mauricio Macri es, sin dudas, el libro del año en cantidad de ventas y colocación ”, señalaron fuentes de Editorial Planeta a Infobae, que aseguran que “el arranque supera a Sinceramente”, el icónico libro de Cristina Kirchner.

Las similitudes con el caso Sinceramente son obvias y ya estaban presentes desde el primer día. El ensayo en primera persona de Cristina Kirchner que salió a la luz en plena campaña de 2019 y cuando todavía la ex presidenta no había definido su candidatura, tuvo una repercusión similar, con un sorpresivo volumen de ventas al público en un contexto de fuerte caída de la industria editorial. Fue también después de un largo silencio, como el que atravesó Mauricio Macri en la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández.

Sinceramente, de Random House Mondadori, fue rápidamente catalogado como un best seller. Hasta el día de hoy, las ventas totales se acercaban a los 400 mil libros, con unas 11 ediciones.

“El lanzamiento del libro se mantuvo en el más estricto secreto durante un año y medio, hasta que el comunicado lo anunció a la prensa, tres días antes de su llegada a librerías. Los primeros 20 mil ejemplares se agotaron antes de salir a la calle . Por los pedidos de los clientes y el interés que despertó, tuvimos que reimprimir inmediatamente. Te diría que en la primera hora posterior al anuncio de su publicación ya estábamos reimprimiendo”, sostuvo Valeria Fernández Naya, Gerente de Marketing y Comunicación, Penguin Random House Grupo Editorial. “Sinceramente se convirtió en un fenómeno editorial sin precedentes”, resaltó.

En cualquier caso, relevar la penetración social de una obra es siempre aproximada. Tanto en el libro de Macri como en el de Cristina, los canales de circulación de las ventas digitales tienen un peso relevante -Sinceramente llegó a los primeros puestos de las ventas globales de Amazon- y más aún la extraordinaria circulación paralela en formato PDF por las redes sociales.

Mauricio Macri y su equipo quieren emular con “Primer Tiempo” el libro A Promised Land, las memorias del ex presidente estadounidense Barack Obama. El ex secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, lo resalta en cada entrevista que puede y no duda en compararlo. Dice que Macri “está inventando” una tradición que está muy presente en Estados Unidos, que es la de los ex presidentes de la democracia que reflexionan desde fuera del poder, si bien en este caso no se trata de “memorias”. En el texto hay una defensa de la gestión, y una proyección hacia el futuro para que haya un “segundo tiempo” para Juntos por el Cambio y sus aliados en el “partido largo entre el populismo y la república”.

El fundador de Cambiemos tuvo una intensa actividad política en la última semana, poniendo fin a su rutina de bajo perfil en su residencia en Los Abrojos. Encabezó la presentación de Primer Tiempo en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, dio dos entrevistas, estuvo en un acto oficial con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contestó preguntas desde un vivo en Instagram.

Desde Historia de la guerra del Peloponeso, del griego Tucídides, al El Príncipe de Nicolás Maquiavelo o El Manifiesta Comunista de Carlos Marx, los libros “políticos” son una constante de la literatura, en su búsqueda eterna por reinterpretar la historia o persuadir al público de una idea fuerza, ya sea ese destinatario un monarca -como hacía el florentino-, o un afiliado partidario. En Primer Tiempo hay un poco de cada elemento. La segunda edición ya incorporó la corrección de un yerro importante de la historia personal del ex presidente, cuando recuerda que en febrero de 2018 murió su padre, Franco Macri. El deceso había sido el 2 de marzo de 2019.

El sugestivo yerro de Mauricio Macri sobre la muerte de su padre, en "Primer Tiempo".

En el mercado editorial, los libros políticos tienden a coincidir en los años electorales, ya que son utilizados para instalar una candidatura; buscan levantar el perfil de un liderazgo con proyección -para conseguir entrevistas y darse a conocer-, o bien imprimirle una dimensión reflexiva o de prestigio a una personalidad. Por este último aspecto las críticas comunes suelen atacar a la autoría del texto. En el caso de Macri, quienes colaboraron de manera directa en la redacción son Pablo Avelluto y el ex subsecretario de Comunicación, Hernán Iglesias Illia, pero las ideas vienen de notas grabadas o escritas del ex presidente.

Recientemente, aparecieron en el mercado Guerra sin cuartel, de Patricia Bullrich; Mas prosperidad, menos incertidumbre; de Ricardo Lopez Murphy y se espera el lanzamiento de Mi Camino, de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Al igual que Macri, los títulos desembarcan en una disputa abierta e intensa por la renovación de la conducción del liderazgo opositor.

En Sinceramente, Cristina Kirchner utilizó su obra como instrumento para la campaña del Frente de Todos, y fue una catapulta para llevar adelante recorridas en el país con mística militante para, finalmente, ganar las elecciones junto al artífice de la idea original del libro, Alberto Fernández.

Si bien los públicos pueden trascender las fronteras ideológicas, los ex presidentes apuntan a destinatarios distintos a través de sus páginas. Su éxito, también, lo marcan los tiempos. Es que no todos los contextos permiten la aparición de cualquier texto, y no todo texto puede aparecer en cualquier momento. Cristina. Pensando en la Argentina, el otro libro de la entonces candidata a presidenta lanzado en 2007, fue un manuscrito que probablemente solo haya sido aprovechado por la “crítica roedora de los ratones”.

