El PRO defendió a Mauricio Macri luego de que Estela de Carlotto pidiera que vaya preso: “Es una instigación al delito”

Cristian Ritondo y Patricia Bullrich

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, ayer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se manifestó muy crítica con el ex presidente y aseguró que “tiene que estar preso lo antes posible”. En declaraciones radiales completó: “ Está demostrado que es delincuente ”.

La respuesta del PRO llegó un día después, a través de un comunicado firmado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el titular del bloque de diputados, Cristian Ritondo. “ Ignorar esta instigación al delito que propone la señora Carlotto sería renunciar a la causa de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia . Porque el ex presidente Macri no tiene ningún delito probado que amerite una condena penal”, destacaron.

“Lamentamos, sinceramente, que la señora Carlotto haya renunciado a la defensa de los derechos humanos y se dedique a una tarea persecutoria que solo beneficia al partido gobernante que ella ahora sirve con fanatismo militante. De este modo, la Abuela de Plaza de Mayo deja paso a una militante de la injusticia. Nos duele en el alma”, afirmaron ambos dirigentes.

Según los referentes del PRO, “la democracia en Argentina se desliza por una pendiente que conduce al populismo autoritario”. “Los ataques incesantes al Poder Judicial, la falsificación de la historia reciente, la acusación fácil, la utilización de los recursos públicos para acosar, extorsionar y amenazar a la oposición y al periodismo independiente, son algunos síntomas de una anomalía política que pone en peligro la sana convivencia comunitaria”, agregaron.

Carlotto ratificó ayer su rechazo a la gestión de Macri, al gobierno de Cambiemos y a la publicación del reciente libro del ex mandatario. En diálogo con El Destape Radio y Radio 10, interpretó que el objetivo de Juntos por el Cambio no es ya “hacer un golpe cívico-militar, sino un trabajo sucio contra la sociedad, contra lo que ellos consideran que no sirve, porque son elitistas”. En esa línea, advirtió que el “lawfare otra forma de golpe de Estado.”.

Estela de Carlotto pide que Macri vaya preso

“Gobernó una persona incapaz. No sabíamos que era para tanto, pero fue para mucho. El endeudamiento que dejaron ha sido feroz, eso tienen que pagarlo los que lo hicieron. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir la miseria que otros cometieron?”, se preguntó.

Macri enfrenta varias denuncias judiciales. Una de ellas es por “asociación ilícita”, que se vincula a la supuesta mesa judicial que funcionaba en el gobierno de Cambiemos, con el objetivo de impulsar causas e investigaciones contra dirigentes kirchneristas y empresarios vinculados a ese espacio político. Además, está involucrado en expedientes como el espionaje ilegal, las irregularidades en los contratos de parques eólicos, la deuda de Correo Argentino, entre otras”.

En su defensa hacia el ex presidente, tanto Bullrich como Ritondo cuestionaron “el clima de profunda intoxicación institucional”, que se agrega al ”fracaso en el manejo de la pandemia, una política exterior afín a ciertas dictaduras y los abusos de un grupo partidario que prioriza a amigos y militantes, y no a quienes les corresponde la inoculación de vacunas contra el Covid-19″.

“Es en este contexto que recordamos el 45º aniversario de la usurpación del poder constitucional ocurrido el 24 de marzo de 1976, puerta de entrada a la etapa más sangrienta del siglo 20 en nuestra Patria. Cuando todos los sectores de la vida nacional nos dedicamos a la reflexión y al ejercicio de la memoria para que nunca más haya terrorismo de Estado, la señora Estela de Carlotto solicita el encarcelamiento del expresidente Mauricio Macri, bastardeando el clamor por la vigencia de los derechos humanos y utilizando una metodología repudiable propia de otras épocas”, criticaron.

