Juntos por el Cambio le presentó a Sergio Massa modificaciones en Ganancias: pidió llevar el mínimo no imponible a 513 mil pesos

Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López

Los presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC-ARI) se reunieron ayer por la tarde con el presidente de la Cámara baja Sergio Massa y le acercaron una serie de propuestas de modificación del impuesto a las Ganancias.

El documento plantea como punto principal elevar el mínimo no imponible a $513.000, una cifra que supera ampliamente la propuesta impulsada por el oficialismo, que rondaría los $150.000 brutos.

El proyecto presentado por Sergio Massa, que en principio beneficiará a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados, ya sufrió algunas modificaciones, especialmente las reclamadas por los sectores sindicales: esta semana, por ejemplo, se confirmó que el aguinaldo, los viáticos y las comidas quedarán exceptuados del pago del gravamen.

Desde Juntos por el Cambio, también reclamaron que exención total de las jubilaciones, pensiones y retiros “de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal” . No obstante, aclararon que el gravamen debería seguir vigente para las jubilaciones de privilegio.

Por otro lado, una de las principales preocupaciones de la oposición es que el proyecto de de Sergio Massa no contempla la situación de los autónomos. Por eso plantearon llevar la deducción para los trabajadores registrados en esta categoría a “dos veces el mínimo no imponible” , es decir que comiencen a pagar a partir de una facturación de $1.023.000.

Reunión de Sergio Massa con los líderes de la CGT

La iniciativa del oficialismo que será tratada en las próximas semanas establece que el mínimo no imponible se actualice anualmente de acuerdo con la evolución salarial que elabora Seguridad Social denominado RIPTE. Sobre este punto, la oposición señaló que los ajustes de escalas y deducciones deberían hacerse en forma semestral en base al Índice de Precios al Consumidor, del INDEC , “para evitar la rápida licuación de los topes y sumas contenidas en la ley” en un contexto de alta inflación.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo calificaron los planteos de Juntos por el Cambio como “irresponsables desde el punto de vista fiscal” y remarcaron que subir el mínimo no imponible a $513.000 implicaría que apenas 60 mil personas estuvieran alcanzadas.

“¿Por qué no hicieron esto que proponen durante los cuatro años en que hicieron que más trabajadores pagaran Ganancias?”, ironizaron.

Los referentes del interbloque de Juntos por el Cambio también pidieron que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tanto federales como provinciales, queden exentas del impuesto. Ante esto, fuentes oficiales explicaron que al establecer el mínimo en $150.000, “entre el 80% y el 90% de los efectivos” ya no quedarán alcanzados.

Finalmente, entre otros ajustes, reclamaron que la deducción por créditos hipotecarios, que hoy es de $20.000 anuales, sea elevada a $200.000 y que se actualice semestralmente en base al IPC. En este sentido, recordaron que el tope actual se fijó en 2003 cuando dólar oficial cotizada alrededor de $3.

Por otra parte, pidieron incorporar en la deducción por cónyuge al conviviente, un punto que ya está previsto en la legislación propuesta por el oficialismo, pero que aún no está plenamente confirmado. También señalaron la necesidad de poder incorporar las deducciones por gastos en educación y elevar el tope de deducción por alquiler del 40% al 60%.

Cabe destacar que durante la primera jornada de debate en comisión, Juntos por el Cambio había mostrado voluntad de acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque no había sentado postura. Si bien la mayoría de los integrantes del interbloque ya adelantó que acompañará la iniciativa en la votación en general, el ex presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, anticipó en el plenario de comisiones que podrían elaborar un dictamen de minoría que contenga las modificación no aceptadas por el oficialismo.

Hoy se realizará una nueva reunión informativa en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el que expondrán tres especialistas en materia tributaria y un funcionario de la AFIP.

Ante el plenario, que será conducido por los titulares de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, y de Trabajo, Vanesa Siley; hablarán el subdirector General de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Julián Ruiz, y los especialistas Sergio Pantoja, Humberto Bertazza y Horacio Corti.

La reunión de consultas concluirá el viernes con la presencia de la conducción de la CGT y de diversas organizaciones sindicales.





