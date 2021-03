Fuerte enfrentamiento entre Gerardo Morales y un grupo de manifestantes: “Son unos egoístas, unos irresponsables”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció ayer la construcción de una escuela secundaria en el barrio Campo Verde, en un acto marcado por un fuerte enfrentamiento entre el mandatario provincial y manifestantes, a quienes vinculó con la referente de Tupac Amarú Milagro Sala.

“S on unos egoístas, unos irresponsables, no les interesa la educación ni el futuro de sus hijos ”, planteó Morales frente al reclamo de un grupo de personas para no avanzar con la creación de la institución educativa en un predio que hasta el momento es utilizado para actividades recreativas. “No podía creer que la consigna era cancha sí, escuela no; necesitamos más escuelas públicas para las familias pobres”, lamentó.

“Detrás de esto está Milagro Sala, que ha mandado a su diputada, a su abogado; la responsabilidad de lo que pasa es del Frente de Todos que ha politizado todo y está usando a los chicos”, criticó el gobernador jujeño. Por esta situación, que incluyó incidentes durante la madrugada del lunes entre efectivos policiales y los vecinos que tomaron el predio, el propio Morales le pidió al fiscal de Estado y al Ministro de Seguridad provincial que inicie la demanda penal.

“ Lo que están haciendo es un delito, impedir, prohibir la creación de una escuela es un crimen, impedir una escuela y la educación es matar los sueños de los niños ”, enfatizó.

Con relación al enfrentamiento, la diputada nacional por la UCR Gabriela Burgos se manifestó a través de las redes sociales: “Repudio el acto criminal del Frente de Todos que nuevamente se ampara en la violencia, utilizando a los más pobres y quitándoles la dignidad de la enseñanza. Nosotros defendemos la educación y la escuela pública que es el pilar fundamental de progreso y ascenso social”.

Milagro Sala (EFE)

En tanto, la diputada provincial del FIT Natalia Morales indicó: “Gerardo Morales reprime a mujeres y vecinos porque las familias plantean que quieren preservar una cancha de fútbol, lugar comunitario y de recreación de más de 30 años. El gobernador miente cuando afirma que no quieren que se construya una escuela”.

Según se informó de manera oficial, la escuela secundaria en Campo Verde funcionará con energías limpias y su construcción demandará una inversión de 90 millones de pesos, en una zona, desde Alto La Viña, Bajo La Viña, Campo Verde, Chijra y Los Perales, donde sólo hay una escuela secundaria pública, y el resto son todas privadas.

En los últimos semanas, y con relación a la figura de Sala en Jujuy, el gobernador radical se pronunció en contra del planteo de dirigentes kirchneristas para que se indulte a la líder de la Tupac Amaru.

”El Presidente (Alberto Fernández) ya ha dicho que no va a indultar. No corresponde el indulto a Milagro Sala, porque se trata de causas provinciales. Tienen que repasar un poquito la Constitución”, sostuvo el mandatario norteño.

En declaraciones radiales, rechazó la propuesta de la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort: “No veo claro cómo sería una amnistía”.”El kirchnerismo duro es el que está pidiendo esto, que le haría mucho daño al país. Hay que dejar que las causas se tramiten. Tenemos una Corte (Suprema de Justicia) que funciona bien, pese a lo que diga el kirchnerismo. Están dadas todas las garantías”, aseguró Morales.

Y añadió: “Hay que dejar que funcione el sistema de división de poderes y que la Justicia actúe. Le hace muy mal a la sociedad argentina todo esto que plante el sector más duro”.

SEGUIR LEYENDO