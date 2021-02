Sigue la violenta protesta de Camioneros frente a un predio industrial en Villa Adelina: “No podemos aceptar tanta agresión”

Durante siete días, el complejo industrial sufrió un bloqueo de Camionerios. Sigue la protesta (Gastón Taylor)

El Sindicato de Camioneros continúa con una violenta protesta, que incluyó un bloqueo de siete días, en la entrada del complejo logístico Parque Ader, ubicado en Villa Adelina, para exigir que varias decenas de trabajadores de una de las empresas que opera allí sean encuadrados en su convenio colectivo y afiliados al gremio que comanda Pablo Moyano.

A raíz de esta situación, el presidente del parque industrial, Bernardo Fernández, presentó una denuncia ante la Justicia por usurpación y obstaculización. “Gracias a los medios hoy nos liberaron la puerta, desde el viernes pasado estuvimos bloqueados, con una agresividad terrible y nos están perjudicando a todo el parque. Queremos la libertad de trabajar. No podemos permitir esa violencia, esa agresión ”, indicó el empresario a TN.

En su presentación, Fernández describió varios episodios violentos: agresiones verbales a los trabajadores y directivos del parque, un intento fallido de ingresar por la fuerza al predio -no pudieron romper el portón-, rotura de vidrios, quema de maderas y amenazas de todo tipo. El fiscal Alejandro Musso quedó a cargo de la causa.

“Nos están pidieron que echemos a la gente de Chazki (una empresa de comercio online, eje del conflicto), y nosotros tenemos un contrato firmado, no los podemos echar, además, ellos no pueden decirnos qué tenemos que hacer con nuestros clientes”, agregó. Los afiliados de Camioneros hasta llegaron a instalar carpas y baños químicos y, hasta el momento, la policía que fue movilizada no intervino más que para evitar disturbios.

Varios de los afiliados a Camioneros que participan del acampe (Gastón Taylor)

Este conflicto es similar al que Camioneros sostuvo con la empresa Mercado Libre. Los trabajadores de Chazki están afiliados al gremio de Carga y Descarga y los Moyano buscan absorberlos dentro del convenio 40/89. Sin embargo, desde la empresa señalan que los trabajadores en disputa no reparten artículos en camiones ni salen del complejo.

En marzo de 2019, la empresa de Marcos Galperín entró en conflicto con Camioneros por los trabajadores de un centro de logística. La empresa y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga habían firmado un convenio colectivo que fue homologado por el Ministerio de Producción y Trabajo. En aquella oportunidad, Camioneros también recurrió a la táctica de los piquetes y los bloqueos en cinco de los centros de distribución del gigante del comercio online.

En sintonía con lo que planteaba Mercado Libre, desde Chazki señalan que es el Ministerio de Trabajo el que debe definir el encuadre de los trabajadores y no un sindicato. Menos aún si éste recurre a métodos violentos para presionar.

A raíz del conflicto, varias empresas que también operan en Parque Ader bajaron sus persianas. El dueño de Parque Ader continúa con su reclamo desesperado para poder volver a trabajar, especialmente tras los duros meses de la pandemia.

“Nosotros pagamos los impuestos, estamos al día en todo, no debemos nada, nos sacan millones en impuestos. ¿Para qué? ¿Para que nos prohíban trabajar? Nos quitan la libertad de trabajar. A mí me encanta trabajar, y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido ”, dijo ayer Fernández, entre lágrimas, a Somos Norte.

La entrada al complejo industrial Parque Ader, en Villa Celina (Gastón Taylor)

El reclamo contra Chazki no es el único conflicto que Pablo Moyano lleva adelante por estos días. El martes anunció un paro en la rama de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires ante el intento del Gobierno porteño de recortar días y feriados para bajar los gastos.

