Mauricio Macri lanzará el 15 de marzo su libro “Primer tiempo”

El ex presidente Mauricio Macri (Nicolás Stulberg)

El ex presidente Mauricio Macri lanzará el próximo 15 de marzo su libro titulado “Primer tiempo”. En esas páginas dará su mirada sobre la gestión que encabezó y será la excusa para iniciar una serie de recorridas por el país en el inicio del año electoral.

Según fuentes de su entorno, Macri redactó su libro en coautoría con Hernán Iglesias Illa, subsecretario de Comunicación Estratégica durante el gobierno de Cambiemos y responsable de su línea discursiva. La edición estuvo a cargo del ex secretario de Cultura, Pablo Avelluto y al trabajo final también se sumó el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

Con un nombre que despertó suspicacias, ante la posibilidad de que Macri busque en el futuro un “segundo tiempo” de gestión, dirigentes cercanos al ex jefe de Estado se ocuparon de explicar que en ese libro cuenta las cosas que pudo iniciar y las que no, las que deberían retomarse y las que habría que cambiar, en caso de un segundo gobierno de Cambiemos.

Hernán Iglesias Illa, coautor del libro de Mauricio Macri

Sin embargo, no le dieron crédito a la hipótesis de la intención de volver a competir por un segundo mandato. Macri no será candidato en 2021. En reiteradas oportunidades ha asegurado que la tarea legislativa no lo entusiasma.

Durante el 2006, cuando alternó su actividad como diputado nacional y presidente de Boca Juniors, recibió críticas por haber concurrido sólo a 32 de las 51 sesiones celebradas y por haber participado en apenas 36 de las 280 votaciones, algo que profundizó en el 2007 cuando estuvo ausente en todos los debates del recinto.

“Es un sitio en el que no se debaten ideas; las leyes son paquetes cerrados que envía el oficialismo y los legisladores son solo ‘levantamanos’”, había dicho Macri en su momento para justificarse. Este año, desde el entorno macrista, relataron que Macri tiene varios candidatos “preferidos” para ocupar bancas y los viajes servirán también para trabajar a favor de esos nombres.

El ex secretario de Cultura Pablo Avelluto estuvo a cargo de la edición del libro (NA)

El libro de Macri busca mostrar la contracara de la publicación escrita por el periodista Santiago O’Donnell, que en octubre lanzó “Hermano”, un libro que contiene la crítica mirada de Mariano Macri sobre el ex presidente -su hermanastro- y una oscura trama de conflictos familiares.

Según fuentes partidarias, el libro ya fue objeto de varias revisiones y está listo para ver la luz. En busca de no ser una mera síntesis de gestión, incluye muchas anécdotas de los 4 años de Macri en la Casa Rosada.

