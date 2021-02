Santa Fe: el senador investigado por supuestos vínculos con Los Monos pedirá que aparten a los fiscales a cargo del caso

Armando Traferri

Sigue creciendo el escándalo institucional en Santa Fe por una causa de juego ilegal y las denuncias de protección política. Después de que el Senado provincial rechazara el año pasado el desafuero del senador Armando Traferri (PJ) -impidiendo así que fuera imputado-, ahora el abogado del legislador reiteró y amplió los fundamentos para pedir el apartamiento de los fiscales que intervinieron en la causa, a quienes les reprocha no haber archivado todavía la investigación en lo que afecta al senador. Por este mismo caso están imputados y detenidos otros dos ex fiscales en la provincia.

A contramano de ese pedido, los dos fiscales que llevan adelante la causa insistirán en pedir la inconstitucionalidad de las inmunidades parlamentarias, lo que fue calificado por el abogado de Traferri como un “papelón jurídico estridente”.

El letrado de Traferri, José Luis Vázquez, afirmó que los fiscales del caso “están actuando como voceros de un designio político”, anticipó que en breve hará una demanda por injuria civil contra todos los fiscales intervinientes y reclamará una indemnización por daños para resarcir económicamente el perjuicio causado en la imagen pública de su cliente, sobre todo por las declaraciones de los fiscales en los medios. “Hicimos varias mediciones y comprobamos que cayó la imagen del senador, que viene haciendo política desde hace más de 30 años”, reveló.

Armando Traferri está acusado de formar parte de la red de juego clandestino manejada por Los Monos

El abogado también cruzó al jefe máximo de los fiscales de Santa Fe, Jorge Baclini, a quien le pidió que se desdiga de unas declaraciones en las que apoyó la intención de dos de sus subordinados de insistir en la inconstitucionalidad de los fueros de Traferri. “Ya lo pidieron. Juegan al fútbol y cuando pierden se quieren llevar la pelota”, dijo Vázquez, para quien los fiscales “no cumplen con su obligación de archivar esa parte de la causa”.

“Lo que han hecho, desde el punto de vista técnico es un papelón jurídico estridente, que raya lo ridículo. Están pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal con el que fueron a la Legislatura. O sea, aceptaron su vigencia y concretaron un comportamiento jurídico proporcionado a esa norma”, explicó el abogado al referirse al pedido de desafuero del senador, que fue rechazado por los dos tercios de los votos de sus pares.

También resaltó que “están pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución provincial, que dice que los legisladores no pueden ser imputados por su inmunidad constitucional. Tendrían que haber pedido primero la sanción de una ley especial para que se declare inconstitucional ese artículo”, alertó.

Es la primera vez que Vázquez se involucra tan directamente al jefe de los fiscales de Santa Fe, Jorge Baclini, en esta causa. Aunque también estaba presente cuando en uno de los relatos de una reunión en el Senado se menciona que Traferri “ya había hablado con el ministro de Justicia, que iba a hablar con el fiscal general para que le bajen línea sobre el 301”, en alusión a un artículo del Código Penal referido al juego. Ahí mismo uno de los senadores le preguntó si era cierto y el jefe de los fiscales contestó: “No, de ninguna manera”.

El truco y las matemáticas

La histórica cúpula de Los Monos en un juicio en su contra, año 2018 (Foto: Télam)

Parafraseando la situación con un ejemplo pedagógico, el abogado del senador Traferri explicó: “Es como si nos sentamos a jugar al truco, te llega un cuatro, un seis y un cinco, todos de distinto palo, y entonces me decís ‘no juego más, vamos a jugar al póker’. Acá fueron a la Legislatura, no consiguieron el desafuero y entonces dicen ‘no jugamos más, me llevo la pelota, voy a declarar inconstitucional el fútbol’. Ridículo”.

También usó otra figura para sembrar dudas sobre las intenciones de la Justicia santafesina: “Cualquier abogado con un año de experiencia profesional se da cuenta de que esto es una tremenda burrada. Pero cuando un abogado que lleva más de 25 años de ejercicio profesional, como es el caso de Baclini, dice esta tremenda burrada, atrás hay algo”.

“El premio Nobel de matemáticas no puede decir que dos más dos es siete. Si lo dice, está haciendo algo más que contestar una pregunta de matemáticas. Hay otro interés. La grosería siempre lleva un interés que va más allá de la verdad. Esto es obsceno y arbitrario. Y lo que es arbitrario es injusto, y lo que es injusto no es legítimo”, opinó Vázquez.

Según el abogado, para hacer una interpretación integral de lo que está ocurriendo en Santa Fe hay que correr el punto de vista de una alternativa judicial. “Este nunca fue un asunto judicial, esto comenzó siendo un tema político y va a terminar siendo un tema político. Porque no se puede entender este último ‘craso error’. Se trata de una cuestión política que usa los métodos de la política, uno de los cuales es falsear la realidad para alcanzar el objetivo”.

Para el abogado del senador, los fiscales nunca presentaron pruebas, sólo presunciones. Pero señaló que en cualquier caso “no importa el tamaño de la evidencia. Lo que no se puede hacer es volver a repetir la historia, porque esto se convertiría en algo carnavalesco. Si pido la inmunidad y no me la dan, a la semana no la puedo pedir otra vez. Las cosas no funcionan así”.

José Luis Vázquez se refiere al escrito presentado esta semana en el Colegio de Jueces por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, para poder avanzar en la imputación al senador provincial Traferri. Piden la inconstitucionalidad del artículo 27 del código procesal penal de la provincia que hace referencia al procedimiento para desaforar legisladores.

En opinión de ambos fiscales, de los elementos surgidos en la investigación “emerge la probabilidad de que (el senador) sea imputado y luego acusado como autor o partícipe de un delito doloso”. Plantean que el pedido de inconstitucionalidad sea tratado por la Corte Suprema de Justicia provincial y nacional y, eventualmente, por los tribunales internacionales.

Los asados de Traferri

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos por juego clandestino en Rosario

El abogado del senador Traferri también aclaró sobre una famosa foto que rondó esta causa y que fue mostrada por los fiscales. En ella se lo ve al senador comiendo un asado en su casa y aparece junto a su nieto de 5 años y al empresario del juego Leonardo Peiti, también imputado en la causa de juego clandestino.

“Nunca pudieron indicar que Traferri se la mandó a nadie. Probablemente alguien se la envió a Peiti y éste, como todo muchacho de la calle, seguro que hacía facha con esa foto diciendo que estaba en los asados con Traferri para conseguir vaya a saber qué cosa”, dedujo.

La fotografía fue reenviada por WhatsApp y se presentó como una de las evidencias concretas que tenían los fiscales para demostrar la relación de cercanía existente entre el senador y el arrepentido empresario del juego.

Peiti se convirtió en un testigo clave de este caso. Confesó que durante un año y medio le pagó a su contacto en la Justicia, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, entre 4 y 5 mil dólares mensuales, a cambio de protección. En junio pasado le pidieron cien mil dólares para frenar esta investigación. Antes, “Los Monos” le habían baleado su departamento reclamándole otros pagos. Ahí se decidió a hablar. Hoy está imputado y en libertad.

