Chaco: denunciaron a un intendente por participar de una fiesta de cumpleaños sin barbijo ni distanciamiento social

Denunciaron a un intendente por participar en una fiesta sin protocolos

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video donde puede verse al intendente de la localidad chaqueña de Las Garcitas, Sergio Dolce, bailando en una fiesta con decenas de personas y sin respetar los protocolos de sanidad contra el COVID-19.

La reunión se llevó a cabo el fin de semana pasado en el campo La Colonia, un predio habilitado por el mismo Municipio. Las imágenes que se filtraron causaron indignación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones sanitarias: allí se ve que nadie llevaba barbijo ni mantenía las distancias apropiadas. Los concurrentes, incluido el mandatario municipal, aparecen uno junto a otro haciendo “el trencito”, al ritmo del tema de la Mona Jiménez “Quién se ha tomado todo el vino”.

A raíz de lo sucedido, el intendente fue denunciado penalmente por el diputado provincial Alejandro Aradas, quien solicitó la investigación por la posible comisión del delito previsto por los artículos 205 y 239.

“Nos enteramos que el intendente de la localidad de Las Garcitas, Sergio Dolce, autorizó y participó de una fiesta con concurrencia masiva de cientos personas, sin cumplir con ningún protocolo de bioseguridad, corno tampoco con distanciamiento social, ni siquiera con barbijos, contrariando la normativa provincial y nacional que prohíbe aglomeraciones de personas, en especial las denominadas fiestas clandestinas”, fundamentó Aradas en su presentación judicial.

En su denuncia, Aradas adjuntó un parte epidemiológico de Las Garcitas para “dejar en claro el peligro real y concreto en que se ha puesto a los vecinos” con la reunión en la que participó Dolce.

Ante los cuestionamientos, Dolce reconoció que efectivamente asistió a lo que, dijo, se trató de “la fiesta de cumpleaños de un amigo”. En diálogo con medios locales, explicó: “Soy de compartir muchos cumpleaños que me invitan, como amigo y como intendente. Acá cuando no te vas a los cumpleaños es como que no querés compartir con ellos, quizá en las ciudades no pasa esto, pero en los pueblos sí”.

El intendente recordó que hasta el fin de semana pasado estaban prohibidos los bailes masivos donde la concurrencia supere las mil personas. En esa línea, aseguró que en la reunión en la que participó “no eran más de 40 las personas”. Así sostuvo que “no era una fiesta clandestina”, sino un cumpleaños que tenía la habilitación normal del Municipio: “Yo mismo la firmé, como firmo cada cumpleaños que se pide su habilitación. Los únicos encuentros que están suspendidos son los bailes multitudinarios”.

En relación al poco cumplimiento de las normas de bioseguridad, Dolce consideró que en este caso no era necesario utilizar el tapabocas porque eran integrantes de familias que habitualmente están en contacto. “La gente lo tiene que usar en lugares con gente desconocida y donde hay aglomeraciones”, agregó.

Chaco es una de las provincias que volvió con las restricciones por el crecimiento de los casos de coronavirus. El gobernador Jorge Capitanich prohibió desde el 6 hasta hasta el 21 de enero la circulación de bienes y personas desde la hora cero hasta las 6 de cada día, salvo por razones de salud, seguridad o por tener un turno o permiso para circular expedido por la plataforma “Tu Gobierno Digital”.

Asimismo, anunció que se restringirá la permanencia y circulación en espacios públicos, autorizadas hasta las 22 de cada día, así como de espectáculos públicos y actividades recreativas no deportivas.

Los eventos sociales de hasta 100 personas, que habían sido autorizados en un decreto, quedaron suspendidos. De igual modo, se desalentó la actividad física deportiva grupal, en espacios abiertos o cerrados públicos o privados. Y también quedaron suspendidas las competencias o actividades con asistencia de público.

Ayer, en el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, se notificaron seis muertes y 300 nuevos contagios en Chaco, donde se totalizan 708 decesos y 25.623 infectados. Puntualmente en Las Garcitas se registraron 13 casos, de los cuales una persona falleció, seis se recuperaron y el resto está cursando la enfermedad.

