Una senadora de Juntos por el Cambio denunció que “Alberto Fernández presionó personalmente a los senadores para que voten el aborto”

Silvia Elías de Pérez, senadora nacional por la UCR

La senadora Silvia Elías de Pérez denunció esta tarde que el presidente Alberto Fernández presionó “personalmente a los senadores” para que voten a favor de la legalización del aborto.

“Alberto Fernández está presionando personalmente a senadores para que voten el aborto” , redactó la senadora tucumana en su cuenta de Twitter. Y agregó: “ Si el proyecto se convierte en ley iremos a la Justicia para que sea declarada inconstitucional . Argentina se ha obligado a estándares altísimos de protección de la vida desde la concepción”.

Elías de Pérez, quien pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical, encabezó esta tarde una conferencia de prensa en la cual indicó: “Antes de entrar al recinto les digo que los números están en paridad. Este final absolutamente abierto, con muchísimo peligro, es porque depende de si los senadores votan con su convicción, que ha sido reiterada por muchos de ellos, o si ceden a las presiones que nunca en la historia de este Senado hemos visto en la persona del Presidente de los argentinos”.

El tuit de la senadora Silvia Elías de Pérez

Y continuó: “ Lo que vemos es un empecinamiento del Presidente contra los más vulnerables , mientras en Diputados están viendo cómo toman una parte de los haberes previsionales de nuestros ancianos, ahora también aquí se empecinan para ver cómo atenta o deja sin protección a la vida de los más vulnerables”.

La legisladora remarcó que “este proyecto se lleva puesta nuestra Constitución” . También agregó que “lo único que obliga a un país, es a lo que el propio país se obliga. Nuestro país se ha obligado, y esto es muy bueno para los estándares más altos de protección de la vida desde el momento mismo de la concepción y lo ha hecho con los tratados internacionales que ha firmado”.

El legislador jujeño Mario Fiad expuso temprano y compartió el tenor del voto de Elías de Pérez: “Quienes estamos en contra de esta ley no tenemos problemas con la ciencia. Para la Argentina se es niño desde la concepción y se nos dice que las niñas no deben maternar; lo que no deben ser es abusadas”.

La senadora tucumana ocupa una banca en la Cámara Alta desde 2013

Dalmacio Mera, senador catamarqueño, expuso que “este proyecto no habla del bebé, no lo menciona. Tampoco habla de la responsabilidad parental. No tiene otra opción esta ley, crea un superderecho al aborto y deja un basurero a los no deseados”.

Maurice Closs, senador por Misiones, intentó bajar el nivel de tensión y dijo que “se está debatiendo un ordenamiento jurídico” y que celebra que el debate se pueda “llevar adelante en el Senado”. Además, puso en la balanza que el proyecto volvió al Congreso “por una decisión del Presidente”, marcando la importancia del apoyo de Alberto Fernández a la ley. En el final de su discurso, dejó en claro que su voto era en contra del proyecto y afirmó: “No es prioridad de la salud pública”.

Seguí leyendo:

Aborto legal: llega la hora de las exposiciones de los senadores indecisos y se empieza a vislumbrar el resultado de la votación

Aborto legal, horas decisivas: mujeres de todo el país viajaron a Buenos Aires para formar parte de “un día histórico”

Una abogada del lado celeste cuestiona la “hipocresía verde” y el “descarte selectivo de personas”