Quiénes son los intendentes del conurbano bonaerense que no revelan su sueldo

Los intendentes del Frente de Todos Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Alejandro Granados (Ezeiza) -arriba-, Mauro García (Gral. Rodríguez), Mariel Fernández (Moreno), Blanca Cantero (Gral. Perón), Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) no accedieron a revelar su sueldo.

¿Cuántos ganan los intendentes del conurbano bonaerense? Pese a ser información que cualquier ciudadano tendría derecho a conocer, ya que sus sueldos se solventan con dinero de los contribuyentes, está lejos de estar accesible para los vecinos que los eligieron.

Al mismo tiempo que muchos de los intendentes bonaerenses evalúan alternativas por la vía política o judicial, para poder ser reelectos una tercera vez - una posibilidad hoy vedada por una ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal-, 9 intendentes de los 33 del conurbano se negaron a revelar su sueldo . Todos son del oficialismo. Hay caudillos históricos del peronismo, y también jefes y jefas comunales de otros sectores que integran el Frente de Todos, que no consideran que esa información sea una cuestión básica de transparencia.

En el marco de un informe especial sobre sueldos públicos - cuya primera entrega fue sobre lo que ganan los gobernadores, Infobae rastreó en la web de cada municipio la remuneración de los intendentes del Gran Buenos Aires, el territorio bonaerense donde se concentra el mayor caudal electoral. De ese relevamiento surge que solo 3 de ellos, sobre un total de 33, publican su sueldo mensual en la web. Son Lucas Ghi, de Morón; Julio Zamora, de Tigre; y Ricardo Curutchet, de Marcos Paz. Los tres pertenecen al Frente de Todos.

Para relevar los sueldos de los restantes 30 cuya remuneración no figura on line, Infobae le solicitó esa información durante los últimos diez días a los voceros y voceras de cada intendente, así como a los responsables del área de prensa de los municipios. Incluso, en algunos casos, contactó directamente a los propios jefes y jefas comunales, mediante mensajes y llamados a sus celulares personales.

Sin embargo, pese a las reiteradas consultas, Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui), Alejandro Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mauro Santiago García (General Rodríguez) y Alejo Chornobroff (Avellaneda) no accedieron a brindar la información solicitada .

Un decreto ley de 1958

Los voceros de varios de ellos se ampararon al responder en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, un decreto-ley dictado en 1958 durante del gobierno de facto de Eugenio Aramburu. Su artículo 125 determina que la remuneración del intendente no podrá ser inferior a 10 sueldos mínimos municipales. Y, a su vez, fija un máximo de 16 según la cantidad de concejales del distrito. Además, la norma fija que “los presupuestos municipales podrán prever una partida mensual para gastos de representación sin cargo de rendición de cuentas”, que no podrá estar “unificada” al sueldo.

Más allá de que los sueldos mínimos de cada escalafón municipal no son iguales en los diferentes distritos, hay otros ítems que también varían, como la antigüedad -un componente importante en muchos municipios-, el adicional por título, y si perciben o no gastos de representación. Por este motivo, Infobae insistió en conocer el monto de la remuneración bruta y neta de cada intendente.

La mención a esa norma fue, por ejemplo, la respuesta del vocero de Mayra Mendoza, referente de La Cámpora electa en diciembre pasado al Quilmes, tras derrotar a su antecesor de Cambiemos, Martiniano Molina. “Recibe 14 sueldos mínimos como marca la ley”, señaló. Sin embargo, en Quilmes -con un población de 664.000 habitantes- se eligen 24 concejales, por lo que su remuneración debería ser de 16 haberes mínimos, según el texto de ese decreto-ley firmado por el entonces gobernador militar de Buenos Aires, general Emilio Bonnecarrére.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes (Frente de Todos), tampoco accedió a precisar cuál es su remuneración.

En paralelo a la consulta, Infobae cursó un pedido por mail para conocer el sueldo de Mendoza a la Dirección de Transparencia del municipio. Pese a que la pandemia implicó la digitalización de casi todos los trámites en el Estado, la respuesta fue: “A fin de dar prosecución al trámite requerimos que, en su carácter de particular interesado/a, tenga a bien presentarse en Mesa de Entradas Municipal sito en Alberdi N° 500, Quilmes, de Lunes a Viernes de 08.00hs a 14.00hs. Finalmente informamos que debe presentarse con copia de DNI y nota con la solicitud motivo de la presente debidamente firmada”. El mail estaba firmado por el “Lic. Fernando Rubino”, subsecretario de Quilmes.

Ante la insistencia de este medio vía mail para acceder a la información en forma digital, con copia adjunta del DNI de una de las autoras de esta nota, no hubo más respuesta. En su perfil en la red profesional Linkedin, Rubino aparece como “titular de la Unidad de Auditoría Interna” de Quilmes, entre cuyas tareas figura la “promoción de las políticas de transparencia, gobierno abierto, auditoría ciudadana”.

La mención a la Ley Orgánica de la Municipalidades para no brindar el dato concreto sobre la remuneración de Mario Secco fue también la respuesta del vocero de este histórico caudillo de Ensenada, distrito que gobierna desde hace 17 años. Como el Concejo Deliberante tiene 18 integrantes, a este jefe comunal kirchnerista que va por su quinto mandato le corresponden, según esa norma, 14 sueldos municipales mínimos. Ante el pedido de Infobae para conocer el monto preciso, la respuesta de su asesor de prensa fue: “Lo informa ante quien debe informar: la AFIP”. Los periodistas no pueden acceder a información en poder de este organismo, por estar amparada por el secreto fiscal.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, otro de los que no informa su sueldo (Prensa Ensenada).

El mismo número de sueldos mínimos fue el informado por el vocero de Alejo Chornobroff, quien reemplazó en Avellaneda a Jorge Ferraresi, cuando éste fue convocado por Alberto Fernández para hacerse cargo de la cartera de Vivienda. En ese distrito del sur del conurbano, donde viven 356.000 habitantes, hay 24 concejales. Pero Infobae no pudo acceder al monto preciso del sueldo del intendente interino, quien ocupaba hasta el mes pasado el cargo de jefe de Gabinete local y había encabezado la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones.

Alejo Chornobroff (Frente de Todos), actual intendente interino de Avellaneda en reemplazo de Jorge Ferraresi, no reveló cuánta gana.

Este medio también envió por mail una solicitud de esa información a la Jefatura de Gabinete de Avellaneda, que directamente no obtuvo respuesta.

En el caso de Nicolás Mantegazza, jefe comunal de San Vicente, su vocero también se remitió únicamente a esa ley, por la cual le corresponden 14 sueldos mínimos de un empleado municipal. “El recibo finalmente no estamos en condiciones de poder darle difusión”, acotó ante la insistencia de Infobae. Este ex concejal de Unidad Ciudadana, con solo 35 años, le ganó en diciembre de 2019 como candidato por el Frente de Todos la intendencia por el 57% de los votos al entonces mandatario local, Mauricio Gómez, de Juntos por el Cambio

Nicolas Mantegazza, intendente de San Vicente (Frente de Todos) es otro de los que no accedió a difundir su sueldo.

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, impulsó un proyecto para crear una Bicameral para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa -que propone una reforma integral de la norma- fue sancionada por el Senado provincial y aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. “Queremos hacer una reforma profunda, no sólo del tema de los sueldos de los intendentes. Creemos que no tiene que existir ese mínimo en la norma, porque donde los municipales tienen mejores sueldos, el del intendente se va por la nubes. Y siempre se justifican en que ‘está fijado por ley’. Y además, como las paritarias son de cada municipio, hay remuneraciones absolutamente dispares. En todo caso, debería haber un tope al sueldo de los intendentes, pero no un mínimo”, le dijo De Leo a Infobae.

Sin respuesta

Respecto del sueldo de cinco de los intendentes, los voceros o secretarios respondieron que iban a consultar o pedir el recibo y/o la información, pero finalmente no la brindaron, o no hubo respuesta de ningún tipo.

Así, no es posible conocer cuánto gana, por ejemplo, Juan José Mussi, que va por su quinto mandato no consecutivo al frente de Berazategui, y fue además ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires entre 1994 y 2002, y secretario de Medio Ambiente de Cristina Kirchner entre 2011 y 2013.

El peronista Juan José Mussi, intendente de Berazategui que va por su quinto mandato, tampoco informa cuánto gana.

Otro histórico intendente del Conurbano, Alejandro Granados, quien gobierna Ezeiza desde que se creó el partido en 1995 -con un interregno como ministro de Seguridad de la Provincia entre 2013 y 2015, tampoco accedió a revelar su sueldo a Infobae. En su entorno informaron que su sueldo era “alto” por tener 24 años de antigüedad como intendente. “Su número de legajo en la Municipalidad es el 001”, señalaron. Y su bien quedaron en facilitar su recibo, finalmente esto no sucedió.

Alejandro Granados, intendente de Ezeiza desde 1995 tampoco accedió a revelar su sueldo a Infobae (Foto: NA)

Pero la falta de transparencia respecto de su remuneración no es común solo a caudillos peronistas del conurbano. También jefes y jefas comunales más jóvenes que van por su primer mandato se negaron siquiera a dar algún tipo de explicación a la consulta.

La vocera de Mariel Fernández, la primera intendenta de Moreno electa en diciembre pasado con casi el 60% de los votos, quedó en consultar pero finalmente tampoco dio la información. Con el aval de Máximo Kirchner, la dirigente del Movimiento Evita le había ganado la interna a su antecesor, Walter Festa, que había llegado al municipio de la mano de La Cámpora.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández (Frente de Todos), junto al presidente Alberto Fernández no informa cuánto percibe (@marielfmoreno1).

Blanca Cantero, quien se impuso en diciembre del 2019 al histórico intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, no accedió a informar cuánto ganaba. Infobae se comunicó con su vocero y la contactó también directamente a ella a su celular, sin éxito. La primera jefa comunal mujer de distrito electa por el Frente de Todos, tiene una historia política diversa. En las legislativas de 2009 había hecho campaña para Francisco De Narváez, aliado en ese momento del PRO, quien derrotó a Néstor Kirchner en la Provincia de Buenos Aires, y en 2017 fue electa diputada provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa.

Blanca Cantero, intendenta de Presidente Perón, con el gobernador Axel Kicillof. No respondió la consulta de Infobae sobre su sueldo.

Tampoco hubo respuesta a los reiterados mensajes y llamados de Infobae al celular de Mauro García, ni al de su vocero. Los intentos de comunicarse a través del conmutador del Municipio de General Rodríguez fueron igualmente infructuosos, y el mail con la consulta enviado a la casilla de Prensa nunca fue respondido.

A poco de asumir en diciembre pasado, García había anunciado que iba a resignar su remuneración, al igual que 120 integrantes de su gabinete. Fundamentó la decisión en la situación económica que enfrentaba General Rodríguez tras la gestión de Darío Kubar, de Cambiemos. “Dejó un déficit de 40 millones”, afirmó. Y explicó que lo hacía “para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan cobrar su correspondiente sueldo y los bonos navideños estipulados”. Sin embargo este ex concejal de Unidad Ciudadana nunca precisó de cuánto era el sueldo que donaba.

Su falta de disposición a revelar cuánto gana contrasta con la imagen de “austeridad” que buscó mostrar al hacerse cargo del Municipio. En las redes sociales se promociona con un estilo llano, siempre vestido de remera, incluso en reuniones con el gobernador Axel Kicillof. Y difunde recorridas en las que se baja de una vieja camioneta Ford 100.

Visita a la planta de Bimbo de nuestra ciudad.

Conversamos con los trabajadores y con las autoridades de la empresa. pic.twitter.com/O2GXRyzmRQ — Mauro Garcia (@MauroSGarcia) December 27, 2019

Los que sí accedieron a informar su sueldo

Doce de los intendentes del Conurbano bonaerense accedieron a enviarle a Infobae una imagen de su recibo de sueldo , que se suman al publicado on line por Ghi en la web del Municipio de Morón.

Del Frente de Todos lo hicieron Fernando Gray (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Fernando Espinoza (La Matanza).

Zamora y Curuchet, también facilitaron copia de sus últimos recibos a este medio, si bien el monto de lo que ganan en bruto estaba disponible en las webs de sus municipios.

Los intendentes Lucas Ghi (Morón), Julio Zamora (Tigre) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz), del Frente de Todos, publican cuánto ganan en la web.

De los intendentes de Juntos por el Cambio, accedieron a enviar su recibo Jorge Macri (Vicente López), Gustavo Posse (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jaime Méndez (San Miguel).

Otros 11 jefes comunales informaron el dato de su remuneración bruta y de bolsillo, pero no facilitaron copia del recibo . Fueron Juan Zabaleta, (Hurlingham); Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); Fabián Cagliardi (Berisso); Juan Andreotti (San Fernando); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Mariano Cascallares (Almirante Brown); y Mario Ishii (José C.Paz), todos alineados con el oficialismo. De Juntos por el Cambio, lo hicieron Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata). Mañana, Infobae dará a conocer sus remuneraciones -brutas y netas- en la segunda parte de este informe especial.

En el caso de Watson (Florencio Varela), también del Frente de Todos, solo informó su sueldo neto. Pese al requerimiento de este medio a su vocera y a su celular personal, no precisó cuánto cobra por recibo, que es el monto que le implica su remuneración a las arcas públicas.

En cuanto al intendente de San Martín, Fernando Moreira, informó que aún no cobró este año por esa función, ya que venía cobrando su jubilación como senador provincial. Si bien hizo el trámite para suspender el haber jubilatorio y darse de alta para cobrar el sueldo de intendente -superior al que recibía por su paso por el Senado-, el trámite se demoró por la pandemia. Moreira reemplazó a Gabriel Katopodis, cuando éste se convirtió en ministro de Obras Públicas con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Mañana martes, la segunda entrega de este informe especial de Infobae: ¿Cuánto ganan los 24 intendentes del conurbano que hacen público su sueldo?

Cómo se procesó la información

La Unidad de Datos de Infobae relevó los salarios públicos en línea de los 33 municipios que forman parte del Conurbano bonaerense, a través de las páginas web de cada comuna.

En los 30 municipios donde la información no estaba disponible, se consultó uno a uno, a los voceros y/o a los propios intendentes para requerirles el recibo de sueldo, o al menos, el monto de la remuneración en bruto y de bolsillo. En la nota de mañana, Infobae compartirá el detalle de los montos informados en una hoja de cálculo descargable.

